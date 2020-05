Cuba reporta 18 nuevos casos COVID-19 para un acumulado de 1 703 casos en el país

La residencia por provincias y municipios de los 18 casos confirmados es:

Detalles de los 18 casos confirmados:

Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:

Al cierre del día de ayer, 5 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 341 pacientes. Otras 5 mil 992 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Para COVID-19 se estudiaron mil 937 muestras, resultando 18 muestras positivas. El país acumula 59 mil 648 muestras realizadas y mil 703 positivas (2,9%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 18 nuevos casos, para un acumulado de mil 703 en el país. Los 18 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 12 (66,6%) fueron contactos de casos confirmados, en tres (16,6%) no se precisa la fuente de infección y tres (16,6%) tienen fuente de infección en el extranjero (viajeros procedentes del exterior).De los 18 casos diagnosticados, 10 (55,5%) fueron mujeres, y hombres 8 (44,4%). Los grupos de edades más afectados fueron: los de 40 a 59 años con 10 casos (55,5%), seguido de los de más de 60 años con 5 (27,7%) y los de 20 a 40 años con 2(11,1%). El 77,7% (14) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 8 casos (3 del municipio San Miguel del Padrón, 2 del municipio Marianao; los municipios Plaza, La Lisa y Diez de Octubre con 1 cada uno): 1 caso ( del municipio San José de las Lajas): 2 casos ( del municipio Santa Clara): 2 casos (del municipio Taguasco): 2 casos ( 1del municipio Ciego de Ávila y 1 del municipio Morón); 1 caso (del municipio Nuevitas): 2 casos ( del municipio Holguín)Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 71 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Viajero procedente de Ecuador el pasado 2 de mayo. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Viajero procedente de Ecuador el pasado 2 de mayo. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Nuevitas, provincia Camagüey. Viajero procedente de México el pasado 29 de abril. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.De los mil 703 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 631 se mantienen como casos activos y 617 presentan evolución clínica estable. Se reportan 69 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 1001 altas (47 en el día de ayer). Se reportan cuatro pacientes en estado crítico y diez pacientes en estado grave.Ciudadana cubana de 77 años, procedente del Hogar de Ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Demencia senil. Se recibe en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Se encuentrase afebril, con secreciones bronquiales espesas, pobre esfuerzo inspiratorio, ventilación mecánica a través de traqueotomía. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con mejoría radiológica. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra afebril, despierto, movilizándose, con ventilación mecánica, estable hemodinámicamente. Rx tórax sin cambios. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril, con aumento de las secreciones bronquiales, en ventilación mecánica. Cultivo de secreciones bronquiales con Estafilococo áureos. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con empeoramiento radiológico. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 92 años de edad procedente de la provincia de Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia senil. Se encuentra desorientado, poco cooperador, sin fiebre. En la mañana hizo un evento de agitación psicomotriz, después de colocada la sonda naso gástrica dislocándose la misma, con sangramiento profuso en la región posterior de la nasofaringe y de los cornetes nasales, con necesidad de taponamiento antero posterior, con repercusión en la hemodinámia y el estado de conciencia. Presenta inestabilidad hemodinámica a pesar de contener la hemorragia y ser transfundido. En el Rx tórax. se observa ligero velo en ambos campos pulmonares. Se reporta en etsado crítico.Ciudadano cubano de 38 años, residente en La Habana. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Tomografía de pulmón con lesiones intersticiales inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares, a predominio parahiliar derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 53 años de edad. Antecedentes patológicos personales: Esquizofrenia. Paciente deambulante que ingresó en un Centro de aislamiento y estando allí comenzó con agitación psicomotora, se seda e hizo una depresión respiratoria, por lo que hay necesidad de intubar y ventilar. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx Tórax normal. Tratamiento el indicado según el protocolo. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 54 años, reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Ingresó con tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones intersticiales diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 42 años. Procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial. Hizo cuadro de lipotimia después de la administración del Interferón y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable, afebril, asintomática, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax Normal. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 83 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica y fumador. Ingresó en Terapia Intensiva por encontrarse en estado de estupor, desorientado con cuadro de deshidratación severa. Se encuentra desorientado, estuporoso, sin fiebre, no hay trastornos ventilatorios, ni de oxigenación, en ventilación espontánea, apoyado por oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax Ligero velo en ambos campos pulmonares, no derrame pleural. Electrocardiograma con fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 69 años, ingresado en el Hospital Fermín Valdes Domínguez de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Se encuentra con tos húmeda. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con mejoría radiológica y derrame pleural ligero en base izquierda, pulmón re-expandido.Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 69 años, del municipio Guantánamo. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica y Postrado. Comenzó con falta de aire intensa, taquicardia e hipotensión arterial, se interpreta como un tromboembolismo pulmonar de ramas finas y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, afebril, ventila espontáneamente, con suplemento de oxígeno Estable hemodinámicamente. Rx. tórax negativo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 66 años, residente en Santiago de Cuba. Con antecedentes de Demencia Senil y encamada. Se encuentra consciente, no cooperativa, afebril, ventila espontáneamente, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax Normal. Se reporta en estado grave.Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, consciente, cooperativa, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable .Rx de Tórax infiltrado inflamatorio en ambas bases. Se reporta en estado grave.Hasta el 5 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3 millones 544 mil 222 casos confirmados (+ 76 mil 901) y 250 mil 977 fallecidos (+ 3 mil 998) para una letalidad de 7,08 % (-0,04).En la región de las Américas se reportan un millón 513 mil 928 casos confirmados (+ 37 mil 986), el 42,72% del total de casos reportados en el mundo, con 87 mil 232 fallecidos (+ mil 972) y letalidad de 5,76%(-0.02).