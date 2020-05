Gobierno cubano continúa atento a los detalles en su enfrentamiento a la COVID-19

Tras reportarse en Cuba 47 nuevas altas de pacientes confirmados a la COVID-19, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, destacó que en estos momentos apenas el 33,7% del total de casos que han resultado positivos a la enfermedad se mantiene ingresados en las instalaciones hospitalarias del país.Así trascendió este viernes, en la reunión que cada tarde encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, con el grupo de trabajo temporal para la prevención y el control del nuevo coronavirus, donde el titular de Salud Pública subrayó, además, que de los 587 pacientes que permanecían ingresados al cierre de este jueves, el 98,6% tiene una evolución clínica estable. Si bien la tendencia de los últimos días en la Mayor de las Antillas es a la disminución de los casos que se confirman, el Gobierno cubano continúa atento a los detalles, poniendo especial énfasis en el control y certificación de focos, así como en el cumplimiento de las medidas que se aplican en los diferentes eventos de transmisión local, en correspondencia con el comportamiento de la epidemia en el territorio nacional.Al referirse a estos últimos, Portal Miranda actualizó que de un total de 44 eventos abiertos en el país, hasta la fecha se han cerrado 21. Al cierre de esta jornada –detalló- se cerraron cinco eventos: el de Venezuela, ubicado en el municipio Venezuela, provincia de Ciego de Ávila; el de Buenos Aires-Bella Vista, en el municipio de Camagüey; y tres en la provincia de La Habana, localizados en la Calzada de Buenos Aires, en el municipio del Cerro, así como Los Sitios y Cayo Hueso, ambos en el municipio de Centro Habana.De igual manera, dio a conocer la apertura de un nuevo evento de transmisión local en el Consejo Popular Latinoamericano, enclavado en el municipio habanero del Cerro, que abarca una población de 19 356 habitantes.En el actual escenario –insistió el Ministro de Salud Pública- urge mantener el estricto cumplimiento de las medidas que se han ido adoptando en el país, y así lograr reducir cada vez más los niveles de contagio del virus.Justamente es La Habana, con más de 800 casos positivos a la COVID-19, la provincia que presenta mayor tasa de incidencia de la enfermedad por cada cien mil habitantes, lo cual hace que sea un punto habitual en las reuniones del grupo de trabajo temporal conocer acerca de la situación epidemiológica que en ella persiste.Asociado a los últimos sucesos que han tenido lugar en la capital, el gobernador Reinaldo García Zapata comentó sobre el reforzamiento de varias medidas en diferentes puntos de la provincia, incluido el cierre del acceso al municipio Centro Habana, para no permitir la entrada masiva de personas que no residen en esta zona, al tiempo que se crean las condiciones necesarias para acercar las ofertas al municipio.Asimismo, refirió que en Centro Habana se han incrementado las medidas higiénicas, lo cual incluye la desinfección de todas sus calles.Durante la reunión de este viernes rindieron cuenta, además, la provincia de Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud, dos territorios que también mantienen una tasa de incidencia por encima de la media nacional.El gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, comentó que en este territorio se mantienen abiertos cuatro eventos de transmisión local, el último de ellos en el Poligráfico de la ciudad de Santa Clara, donde hasta el momento se han confirmado 13 casos positivos a la COVID-19, de ellos cinco son trabajadores del centro y otros ocho se corresponden con sus contactos.En particular sobre la Isla de la Juventud, el intendente Adiel Morera Macías, reiteró que permanecen activos dos eventos de transmisión local, en los cuales se continúan reforzando las medidas diseñadas para su contención. Aseguró, además, que de los 42 casos que han resultado positivos, ya se han otorgado 26 altas clínicas.Transcurridas 59 jornadas desde que el pasado 11 de marzo se confirmaran los tres primeros pacientes positivos a la COVID-19 en Cuba, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad muestra que en los últimos días el número de pacientes dados de alta hospitalaria es superior a la cantidad de personas que diariamente se confirman como positivas. Ante ese escenario, el país no se confía y mantiene todas las capacidades creadas en instituciones hospitalarias y logísticas para hacer frente a la epidemia.De ahí la insistencia del Presidente Díaz-Canel en que se continúe prestando atención a la composición de los grupos de trabajo en las diferentes instituciones diseñadas, así como a las acciones que se deben llevar a cabo en las salas de terapia del país y que permitan mantener estabilidad en el enfrentamiento a la enfermedad y, a su vez, dar respuesta a futuras situaciones epidemiológicas, lo cual constituye una garantía en la atención a la población.En igual medida, enfatizó en la necesidad de que las personas continúen actuando de manera responsable en el aislamiento social a que se ha convocado, en particular el próximo domingo, cuando celebremos el Día de las Madres.