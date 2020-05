Cuba reporta 17 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 36 altas médicas



De los nuevos 17 casos confirmados:

Residencia por provincias y municipios de los 17 casos confirmados:

Cuba reportó al cierre de este domingo 10 de mayo 17 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 36 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El doctor precisó que fueron estudiadas para COVID-19 en la jornada del sábado 1 847 muestras, y 17 resultaron positivas. El país acumula 69 182 muestras realizadas y 1 783 positivas (2,6%). Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 553 pacientes.Otras 3 900 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Hasta el momento, se reportan en Cuba 475 casos activos de COVID-19, de ellos 468 con una evolución clínica favorable; mientras que en el día de ayer se registraron un crítico y 6 graves.Francisco Durán destacó que Cuba acumula 1229 altas médicas, 77 fallecidos y que este domingo se mantuvo la tendencia al incremento de altas por encima de los nuevos casos reportados.Todos son cubanos16 (94,1%) fueron contactos de casos confirmados y en uno (5,8%) no se precisa la fuente de infección.Los más afectados por edades fueron: de 40 a 59 años con siete (41,1%), seguido de los de 20 a 39 años con seis (35,2%)10 (58.8%) fueron hombres y siete (41,1%) mujeresEl 88,2% (15) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 6 casos (Los municipios Cotorro y Regla 2 casos cada uno; Arroyo Naranjo y Habana Vieja con 1 cada uno): 3 casos (2 del municipio Matanzas; 1 del municipio Limonar): 1 caso (del municipio Santa Clara): 7 casos (6 del municipio Camagüey; del municipio Florida)

Detalles de los 17 casos confirmados



La Habana



Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento del Centro Provincial de Protección Social. Se mantienen en vigilancia 69 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento del Centro Provincial de Protección Social. Se mantienen en vigilancia 70 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Matanzas



Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 8 meses de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Camagüey



Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Florida, provincia Camagüey. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.



Paciente reportado en estado crítico:



Ciudadana cubana de 83 años, reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Fue trasladada con diagnóstico de bronconeumonía de la comunidad para culminar tratamiento al Hospital Iván Portuondo de Artemisa. Se encuentra con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado, hemodinámicamente inestable, en shock refractario, anuria y sangrado en las venipunturas. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 84 años, procedente del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara. Antecedentes de Demencia Senil. Se recibió en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Se encuentra afebril, vigil, mantiene secreciones bronquiales espesas, ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía, hemodinámicamente estable, Rx tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 47 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Comenzó con fiebre, tos seca, ligera dificultad respiratoria y una diarrea. Se recibió en la Terapia Intensiva ese mismo día consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente, respirando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, ligera sequedad de piel y mucosas. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx. tórax con infiltrado inflamatorio para-cardíaco derecho y en base pulmonar izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra con mejoría clínica, consciente, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra consciente, obedece órdenes, con abundantes pérdidas por el levine, distendida, que impresiona abdomen doloroso a la palpación pero con ruidos hidroaereos normales. Se encuentra consciente, obedece órdenes, afebril, con secreciones bronquiales, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con empeoramiento radiológico, lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.

Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra hemodinámicamente estable. Rx de tórax con infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Se reporta en estado grave.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 10 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19, 3 millones 986 119 casos confirmados (+ 87 461) y 278 814 fallecidos (+ 4 524), con una letalidad de 6,99%.



En la región de las Américas se reportan un millón 736 710 casos confirmados (+ 46 029), el 43,56% del total de casos reportados en el mundo, con 103 260 fallecidos (+ 2 830), con una letalidad de 5,94%.

Esta semana Cuba realizará estudios en comunidades del país, para detectar posibles contagios



Esta semana comenzarán en Cuba estudios poblacionales con la tecnología del Sistema Ultramicroanalítico (SUMA) y otros a partir de pruebas de PCR, que permitirán diagnosticar con mayor precisión el comportamiento de la COVID-19 en grupos de población que no son contactos ni sospechosos y evitar posibles contagios.



Así lo anunció el Director Nacional de Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán, al resaltar la importancia de esta semana para el territorio nacional.



Explicó que el sistema de diagnóstico SUMA detecta la presencia de anticuerpos a la COVID-19 y confirma si una persona ha estado infectada en una etapa anterior.



"El objetivo es encontrar nuevos casos para luego intervenir, aislar, buscar contactos y cumplir todas las medidas posibles para lograr que Cuba siga como hasta ahora", comentó Durán.



Al ser interrogado sobre el comportamiento de la COVID-19 en la isla en comparación con otras naciones del Caribe, el directivo mostró algunas cifras sobre la enfermedad en el Caribe, y ratificó que Cuba se mantiene en la curva más favorable de los tres posibles escenarios de las predicciones.



No obstante, pese al balance positivo de los últimos días, en los que es mayor el número de altas que casos confirmados, ratificó la importancia de cumplir con las medidas de restricción existentes en el país, como única manera de continuar con las cifras actuales.