Cuba reporta 21 casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 48 altas médicas

De los 1 804 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

De los 21 nuevos casos confirmados:

La residencia por provincias y municipios de los 21 casos confirmados es:

Detalles de los 21 casos confirmados:

Pacientes reportados en estado crítico:



Pacientes reportados en estado grave

Movimiento de viajeros

Comienza hoy estudio de seroprevalencia y prevalencia de la COVID-19 en Cuba

A las enfermeras y enfermeros en su día, gracias

COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre de este lunes 11 de mayo 21 nuevos casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 48 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que al cierre del día de ayer, 11 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 1 148 pacientes, de estos 667 sospechosos. Otras 3 907 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1 975 muestras, resultando 21 positivas. El país acumula 71 157 muestras realizadas para PCR en tiempo real y 1 804 positivas (2.5%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 21 nuevos casos, para un acumulado de 1 804 en el país.Se mantienen ingresados confirmados 447, y de ellos 443 (99.1%) presentan evolución clínica estable.Se acumulan 78 fallecidos (uno en el día de ayer), dos evacuados y 1 277 pacientes recuperados, el 70.7% de los enfermos (48 más en el día de ayer).Se reportan dos pacientes en estado crítico y dos pacientes en estado grave.1581 (89.7%) de los 1 804 casos confirmados son contactos de casos confirmadosEn 52 casos del total (3%) no se ha podido precisar la fuente de infección130 casos, el 7.4%, ha tenido como fuente de infección el extranjero930 casos, el 51.6%, pertenecen al sexo masculino, y el 48.4 %, 874 personas del total de confirmados, son mujeres.El 48.7% de los casos confirmados, 880, al momento del diagnóstico eran asintomáticos.Todos fueron cubanosDe ellos, 20 (95.2%) fueron contactos de casos confirmados y en uno (4.7%) no se precisa la fuente de infección.De los 21 casos diagnosticados, 12 (57.1%) fueron hombres y nueve (42.8%) mujeres.Por grupos de edades, los más afectados fueron el de menores de 40 años, con nueve (42.8%), y el de 40 a 60 años, con nueve (42.8%).El 80.9% (17) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 19 casos (9 del municipio Playa; 3 del municipio Centro Habana; Cotorro y Habana del Este con 2 casos cada uno; San Miguel del Padrón, La Lisa y Marianao con 1 caso cada uno): 1 caso (del municipio Limonar): 1 caso (del municipio Ciego de Ávila)Ciudadano cubano de 55 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento del Centro Provincial de Protección Social. Se mantiene en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 55 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 40 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 59 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 67 años, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 85 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 59 años, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 45 años, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 53 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 27 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadano cubano de 38 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadano cubano de 9 meses, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 34 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 38 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 23 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento del Centro Provincial de Protección Social. Se mantiene en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 52 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 63 contactos.Ciudadana cubana de 38 años, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 38 años, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 83 años, reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular. Fue trasladada con diagnóstico de bronconeumonía de la comunidad para culminar tratamiento al hospital Iván Portuondo de Artemisa. Se encuentra en coma, Glasgow en tres puntos, sin sangramiento, en ventilación mecánica, modalidad controlada. Hemodinámicamente inestable, apoyada con norepinefrina Rx. de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en Villa Clara. Acudió a su área de salud por presentar tos seca, expectoración y dificultad respiratoria, siendo remitida como sospechosa. Estando ingresada hizo un empeoramiento de su cuadro respiratorio trasladándose para la Terapia Intensiva donde se recibe en insuficiencia respiratoria aguda, con cianosis distal. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, distress respiratorio severo. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial, asma bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 47 años. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial, nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Comenzó con fiebre, tos seca, ligera dificultad respiratoria y una diarrea. Se recibió en la terapia intensiva ese mismo día consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente, respirando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, ligera sequedad de piel y mucosas. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx tórax con infiltrado inflamatorio para-cardíaco derecho y en base pulmonar izquierda. Se reporta en estado grave.En el día de ayer se produjo el fallecimiento de una persona a causa de la enfermedad, dijo Durán García.Se trata de un ciudadano cubano de 58 años, que residía en Matanzas. Antecedentes patológicos personales: neoplasia de pulmón con tres años de evolución. Paciente que fue ingresado en sala por ictero obstructivo, infección urinaria para estudio. Fue diagnosticada una colangitis aguda, realizándose intervención quirúrgica de urgencia. Posteriormente fue ingresado en la terapia por empeoramiento, apareció elevación de la creatinina y leucocitosis de 17 000, planteándose infección generalizada. Se realizó hemodiálisis y tratamiento antibiótico con Meronem y Linezolid. Presentó fiebre elevada, escalofríos, taquicardia, que se incrementó con presencia de polipnea, hipotensión arterial, oligoanuria, en los complementarios acidemia metabólica, creatininas elevadas leucocitosis. Fue intubado y ventilado en modalidad controlada, apoyado con aminas vasoactivas. Hizo parada cardiaca en asistolia, fue realizada reanimación cardiopulmonar que no resultó efectiva. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Durán García informó que en el día de ayer no se efectuaron entradas o salidas del país, por lo que hoy permanecen en el territorio nacional 10 782 visitantes, de los cuales 6 524 son emigrados y 4 258 extranjeros.En casas de arrendamiento permanecen 940 personas, fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio de igual nombre, y en los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana, en la capital, dijo.El especialista informó que este martes comienza en el país el estudio poblacional aleatorio que abarcará alrededor de 4 000 personas en unos 1400 hogares, los cuales serán visitados por su médico de la familia, y se tomará a sus miembros la prueba de PCR en tiempo real.Se trata de personas aparentemente sanas, sin un riesgo en específico, y lo que se busca con dicho estudio, dijo Durán García, es detectar circulación del coronavirus en lugares hasta el momento silentes, y de aparecer casos poder aislarlos y hacer el control de foco.Refirió que desde días recientes se viene trabajando además con la tecnología SUMA, de producción nacional, mediante la detección de anticuerpos en muestras de sangre, otra forma de buscar casos positivos asintomáticos y asilarlos.Hoy se celebra el día internacional de la Enfermería, recordó el doctor Francisco Durán, quien felicitó a todo el personal de la enfermería en Cuba y el mundo.La fecha, que se celebra como motivo del nacimiento de Florence Nightingale, hace 200 años, una enfermera que trabajó como soldado en Inglaterra, en el ejército británico, a raíz del estallido de la guerra franco rusa, cuidando heridos."Le llamaban el ángel curador, y fue la primera en introducir en hospitales la epidemiología y la estadística, buscando causas; y fue además la primera mujer admitida en una sociedad científica de mucho prestigio, como la británica, en este caso", señaló Durán García."Se plantea que existen más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo y cada una de ellas tiene una historia. Entienden de esperanza y valor, alegría y desesperación, dolor y sufrimiento, así como de vida y muerte. Al ser una fuerza siempre presente para el bien, las enfermeras escuchan el primer llanto de los bebés recién nacidos y son testigos del último aliento de los moribundos", dijo.La Región de las Américas cuenta con alrededor de 9 millones de profesionales de enfermería. En el caso de Cuba, el Sistema Nacional de Salud cuenta con más de 84 000 enfermeros y enfermeras, (75 por cada 10 000 habitantes; 133 habitantes por personal de enfermería), y es uno de los países con mejores indicadores.Hoy están presentes 1062 enfermeros y enfermeras de nuestro país en 25 brigadas médicas cubanas del Contingente "Henry Reeve", como parte de la lucha contra la pandemia de la COVID-19.Hasta el 11 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 y un total de 4 063 525 casos confirmados (+77 406 respecto a la jornada anterior) y 282 244 fallecidos (+ 3 430) con una letalidad de 6.95% (-0.04).En la región de las Américas se reportan 1 772 622 casos confirmados (+35 912), el 43.62% del total de casos reportados en el mundo, con 105 317 fallecidos (+ 2 057) con una letalidad de 5.94% (-0,01).