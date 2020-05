Cuba reporta 6 casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 49 altas

Cuba reportó al cierre de este martes 12 de mayo 6 nuevos casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 49 altas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 1053 pacientes, de estos 609 sospechosos. Otras 3 256 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1 972 muestras, resultando 6 positivas. El país acumula 73 129 muestras realizadas para PCR en tiempo real y 1 810 positivas (2.5%). Por tanto, al cierre del día de ayer seconfirman 6 nuevos casos, para un acumulado de 1 810 en el país.Todos los confirmados son cubanosLa Habana reporta 5 nuevos casosCiego de Ávila registra un nuevo casoDurante su intervención resaltó que 4 de los 6 casos detectados ayer eran asintomáticos para un acumulado de 844 en el país en el momento de la detección."De los mil 810 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 403 y de ellos 396 (98,2%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos (uno en el día de ayer), dos evacuados y mil 326 pacientes recuperados (73,2%) (49 altas en el día de ayer). Se reportan tres pacientes en estado crítico y cuatro pacientes en estado grave", agregó.De los seis casos diagnosticados, cuatro (66,6%) fueron hombres y dos (33,3%) mujeres. Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 40 años con 3 (50%) y de 40 a 60 años con 2 (33.3%); mayor de 60 años solo se confirma un caso (16.6%). El 66,6% (4) de los casos positivos fueron asintomáticos.Detalles de los 6 casos nuevos confirmados:: 5 casos (San Miguel, La Lisa, Plaza, Cerro y Arroyo Naranjo con 1 caso cada uno)Ciudadano cubano de 53 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 31 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 32 contactos.Ciudadano cubano de 40 años, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Viajero procedente de México. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 68 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 9 contactos.: 1 caso (municipio Bolivia)Ciudadano cubano de 39 años, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 35 contactos.Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra afebril, se realizó trombolisis durante la tarde, sin complicaciones, bajando la sedación, con ventilación mecánica, en modalidad controlada de volumen. Hemodinámicamente inestable. Electrocardiograma con bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares aisladas. Rx de tórax con mejoría radiológica, lesiones inflamatorias bilaterales a predominio del hemitórax derecho. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana, de 70 años, procede del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con ventilación mecánica, compatible con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 59 años, procedente del Municipio de Matanzas. Antecedentes de Cardiopatía isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y neoplasia de pulmón en estudio. Comenzó con diarreas, falta de aire y debilidad súbita. Se realiza Electrocardiograma con cambios eléctricos en cara anterior por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, comenzó con cuadro de frialdad, sudoración, hipotensión arterial, taquicardia con supradesnivel del S-T, interpretándose como un Infarto Agudo de Miocardio en Shock Cardiogénico. Se intubó y ventiló mecánicamente, en modalidad asistida por presión, saturación de oxígeno al 99%. Hemodinámicamente inestable. Rx tórax con radiopacidad paracardíaca izquierda. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente, Rx tórax. Lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 47 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Comenzó con fiebre, tos seca, ligera dificultad respiratoria y una diarrea. Se recibió en la Terapia Intensiva ese mismo día consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente, respirando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, ligera sequedad de piel y mucosas. Se encuentra febrícula, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, estable hemodinámicamente. Rx tórax. Mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 56 años, procedente del Municipio Florida. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se recibió con una Emergencia Hipertensiva en Fallo ventricular por lo que se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con hipertrofia ventricular izquierda y lesiones inflamatorias en región para hiliar derecha. Electrocardiograma. Bloqueo de rama izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, con molestias precordiales a los movimientos, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx de Tórax con patrón intersticial difuso con engrosamiento hilio basal derecho con acentuación de la trama. Se reporta en estado grave.Falleció la ciudadana cubana de 83 años de edad, del municipio Bauta, Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular. Fue ingresada por tos seca, disnea ligera y decaimiento en sala de sospechosos. Posteriormente se trasladó a la terapia por empeoramiento de la disnea. En los complementarios resultaron leucocitosis con linfopenia, Rx de tórax con lesiones de infiltrado intersticial en ambas bases pulmonares.Fue trasladada al Hospital Iván Portuondo por presentar PCR negativo. Se trasladó a Terapia Intensiva por presentar deterioro de su cuadro clínico, polipnea intensa, hipotensión arterial, taquicárdica. Fue intubada y ventilada en modalidad controlada, apoyada con aminas.Evolucionó con inestabilidad hemodinámica, oligoanúrica, manteniendo ventilación mecánica en modalidad controlada. Fue recibido nuevo estudio de PCR realizado que fue positivo. El 12 de mayo hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Hasta el 12 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19, 4 millones 137 mil 193 casos confirmados (+ 73 mil 668) y 285 mil 760 fallecidos (+ 3 mil 516) con una letalidad de 6,91% (-0,04).En la región de las Américas se reportan un millón 803 mil 373 casos confirmados (+ 30 mil 751), el 43,59% del total de casos reportados en el mundo, con 107 mil 250 fallecidos (+ mil 933) y letalidad de 5,95% (+0,01).En otro momento de la conferencia, el especialista comentó que además de estudiar los casos sospechosos y sus contactos, había iniciado las pruebas masivas de PCR para detectar en otras comunidades la presencia del virus.“Iremos dando información sobre cuántos se van confirmando de este grupo de población. Este estudio es muy importante por las características de transmisión de la enfermedad. Nos permitirá pesquisar a un mayor número de personas”.Al comentar sobre un posible tratamiento dado a conocer en Israel, el doctor explicó que se basa en un anticuerpo que neutraliza el SARS-Cov2. “Este se viene realizando por el Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel. No es una vacuna, sino un anticuerpo que pudiera mejorar la evolución y el tratamiento para los pacientes. Sin embargo este estudio solo se ha realizado a nivel de laboratorio y no se ha confirmado a través de estudios clínicos”, comentó.En el caso de los turistas que permanecen en Cuba se les realiza el mismo tratamiento y seguimiento que a los cubanos. “Se sigue la misma conducta con él y sus contactos. Si se inserta en el nuevo estudio se le harían los mismos protocolos”.En el caso de La Habana, muchos de ellos son atendidos en el IPK o en la Clínica Internacional Cira Gracía, dijo Durán.Más adelante, al responder otra de las preguntas dijo que sería muy difícil declarar los cero casos, aunque se trabaja para eso, acotó.“No creemos que llegemos a cero, pero sí que se va a controlar y deje de ser un problema de envergadura. En algún momento de una manera muy responsable el Gobierno quitará algunas restricciones”.En esa fase, se mantendrá una estricta vigilancia, y un seguimiento a los nuevos casos. “Cuando se abran las fronteras las medidas de control sanitario internacional pueden ser muy rigurosas porque la situación es global. Lo más probable es que pasemos a una endemia, o lo que es lo mismo, se mantenga un número de casos activos como las diarreas, el dengue u otras IRA. Podría ser una endemia con un comportamiento estacional”, comentó.Sobre los protocolos poco invasivos como poner a los pacientes más enfermos boca abajo para aumentar la cantidad de oxígeno en los pulmones, sin tener que emplear equipos de ventilación, dijo que sí se han empleado en Cuba.“Esto mejora la ventilación y se usa no solo con el coronavirus. Al ser una maniobra no invasiva tiene muchos beneficios, pero una persona que tiene una presión intracraneal elevada no debe usarla. Tampoco se recomienda para personas con sangramiento por la boca, ni trombosis, ni aquellas embarazadas con presión media elevada”, explicó.En el caso de las máquinas de presión positiva detalló que este tipo de herramientas se emplean desde mucho antes de la COVID-19. “Muchos pacientes en terapia intensiva requieren ventiladores y, por tanto, se acude a esta herramienta, sin embargo al ser más abierto se pueden diseminar las microgotas contagiosas del virus”.