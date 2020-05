Incluida Cuba en lista estadounidense de países que no luchan contra el terrorismo

Incluida Cuba en lista estadounidense de países que no luchan contra el terrorismoEl Departamento de Estado norteamericano incluyó hoy a Cuba en su lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo, junto a otras naciones como Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.



La mayor de las Antillas no estaba en dicha lista desde el año 2015, cuando fue sacada durante el mandato del presidente Barack Obama, luego de haber sido incluida durante 33 años, según informa la agencia Rusia Today.

El texto oficial del anuncio publica que estos países están incluidos bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas como "no cooperantes completamente" con los esfuerzos antiterroristas de Washington; y, con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a estos Estados.



Refiere que Cuba fue incluida porque miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia permanecieron en La Habana en 2019 y el gobierno cubano se negó a extraditar a 10 de sus miembros, luego que la misma se adjudicara un atentado con coche bomba en la Escuela General Santander de Cadetes de Bogotá, que dejó 22 muertos y más de 60 heridos.



También, el Departamento de Estado alega que Cuba alberga a varios prófugos de la justicia estadounidense; entre ellos mencionan a Joanne Chesimard, quien fue condenado por ejecutar al soldado estatal de Nueva Jersey Werner Foerster en 1973.



En cuanto a Venezuela, su permanencia en la lista responde a que en 2019, el presidente Nicolás Maduro y sus funcionarios presuntamente "continuaron proporcionando entornos permisivos para que los terroristas en la región mantengan su presencia", entre ellos supuestos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del ELN.



Sobre Siria, Estados Unidos considera que este país "ha continuado su apoyo político y militar a grupos terroristas", entre ellos Hezbolá.



Al referirse a Corea del Norte, la acusan de continuar brindando acogida a cuatro personas japonesas que participaron en el secuestro de un vuelo de una aerolínea japonesa en 1970.



En el caso de Irán, le atribuyen ser "el mayor patrocinador estatal del terrorismo del mundo", al apoyar a Hezbolá, grupos terroristas palestinos y otros que operan en todo el Medio Oriente.