Cuba reporta 20 casos positivos a la COVID-19 y 57 altas médicas

Hasta mediados de 2021 no habrá una vacuna efectiva en el mundo

Cuba actualiza continuamente las medidas para enfrentar la COVID-19

COVID-19 en el mundo

Al cierre de este miércoles 13 de mayo, Cuba reportó 20 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 57 altas médicas, informó este jueves en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 1 046 pacientes, y otras 2 794 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 013 muestras, resultando 20 muestras positivas. El país acumula 75 142 muestras realizadas y 1 830 positivas (2,4%).19 (95.0%) fueron contactos de casos confirmados, y en uno se investiga la fuente de infección.Cinco (25%) pacientes son hombres y 15 (75%) mujeres.17 (85%) personas fueron asintomáticas.10 pacientes son de La Habana y 10 de Matanzas.Los grupos de edades más afectados fueron: menores de 40 años con 11 (55,0%) y de 40 a 60 años con 9 (45,0%).De los 1 830 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 366 y de ellos 357 (97,5%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 1 383 pacientes recuperados (75,6%) (57 altas en el día de ayer). Se reportan tres pacientes en estado crítico y seis pacientes en estado grave.131 (7.1%) casos tuvieron su fuente de infección en el extranjero.51.4% fueron del sexo masculino, discretamente superior al femenino (48.6%).901 casos fueron asintomáticos (49.2%).Se mantienen 366 personas ingresadas como casos confirmados. De ellas, el 97,5% tiene una evolución clínica estable.Han fallecido 79 personas, para un 4.3% de letalidad en el país.Este miércoles arribaron al país 14 tripulantes extranjeros de un vuelo procedente de Francia. Se mantienen en Cuba un total de 10 443 visitantes, entre emigrados y extranjeros, fundamentalmente en Santiago de Cuba, Centro Habana y Plaza de la Revolución.: 10 casos (3 del municipio San Miguel del Padrón; Centro Habana y Arroyo Naranjo con 2 cada uno, Playa, Boyeros y La Lisa con 1 cada uno): 10 casos (7 del municipio Matanzas; Limonar, Jovellanos y Los Arabos con 1 cada uno)En estos momentos las provincias de Mayabeque, Cienfuegos, Santa Clara, Las Tunas, Granma y Guantánamo no tienen personas ingresadas. No obstante, a pesar de las cifras esperanzadoras, continúan las medidas, “no podemos confiarnos”, alertó Durán.Ciudadano cubano de 27 años residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 6 años residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 56 años residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 57 años residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 39 años residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 37 años residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadano cubano de 56 años residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 46 años residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 44 años residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 24 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 35 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 41 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 25 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 25 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 38 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 45 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 59 años residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 46 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 35 años residente en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 38 años residente en el municipio Los Arabos, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana, de 70 años, procede del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 59 años, procedente del Municipio de Matanzas. Antecedentes de Cardiopatía isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y neoplasia de pulmón en estudio. Comenzó con diarreas, falta de aire y debilidad súbita. Se realiza Electrocardiograma con cambios eléctricos en cara anterior por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con frialdad y cianosis distal en ambos miembros inferiores, con gradiente térmico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable. Electrocardiograma con infarto agudo del miocardio de cara anterior. Rx. de tórax con radiopacidad paracardíaca izquierda.Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra con ventilación mecánica, hemodinámicamente Inestable. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias bilaterales a predominio del hemitórax derecho. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 47 años, procedente del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Se encuentra hemodinámicamente estable, Rx. de tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 56 años, procedente del Municipio Florida. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se recibió con una Emergencia Hipertensiva en Fallo ventricular por lo que se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra con polipnea ligera. Hemodinámicamente estable. Rx. de tórax con aumento del índice cardiotorácico, lesiones congestivas para hiliares. Electrocardiograma. Bloqueo de rama izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra con molestia precordial, estable hemodinámicamente. A la auscultación roce pericardico bitonal en foco tricúspideo. Rx. de tórax con discreto patrón intersticial en campo pulmonar derecho. Se reporta en estado grave.El doctor recordó que países como China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel trabajan en investigaciones para dar con una vacuna, así como Cuba lo hace con sus candidatos vacunales.Sin embargo, todos coinciden en que hasta mediados del próximo año 2021 no habrá disponible una vacuna efectiva para la humanidad, afirmó Durán.Aunque ya se llevan a cabo varios ensayos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que todo parece indicar que la COVID-19 se quedará con un comportamiento endémico en el mundo.Durán comentó sobre la paradoja que supone que los países desarrollados que, en teoría, deberían tener mejores sistemas de salud, se encuentren entre los más afectados por el Sars-Cov-2.Lamentablemente, dijo, hemos visto las posiciones de los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro en dos de las naciones con más casos de COVID-19.En algunos países incluso predominó inicialmente la política de inmunidad del rebaño, explicó el doctor al referirse a Gran Bretaña.“Si bien Cuba tiene resultados con los cuales no estamos totalmente satisfechos, estos nos hacen ver un horizonte”, afirmó Durán al recordar que desde enero se toman en el país una serie de medidas y planes en función de contener la enfermedad.En este sentido, el especialista confirmó que desde el fin de semana se comenzó el pesquisaje en la comunidad con el PCR en tiempo real y la tecnología SUMA, cuyos resultados tendremos en los próximos días.La situación epidemiológica por la COVID-19 se chequea continuamente en Cuba, así como las medidas para enfrentarla, concluyó Durán.Hasta el 13 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19, 4 223 mil 047 casos confirmados (+ 85 854) y 291 519 fallecidos (+ 5 759) con una letalidad de 6,90% (-0,01).En la región de las Américas, a su vez, se reportan 1 845 638 casos confirmados (+ 42 265), el 43,70% del total de casos reportados en el mundo, con 110 714 fallecidos (+ 3 464) y letalidad de 6,00% (+0,05).En video: Conferencia de prensa del Ministerio