Estados Unidos pasa del silencio a la injuria, denuncia Díaz-Canel“¡Inmoral! EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a Cuba en lista espuria”, publicó hoy en Twitter el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ante la inclusión por el Departamento de Estado norteamericano de Cuba en su lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo.



"Acusa a la nación víctima de no cooperar contra el terrorismo. Estados Unidos miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo", señaló el mandatario en su perfil en la red social Twitter.

Cuba no aparecía en esta lista desde el año 2015, cuando fue sacada durante el mandato del presidente Barack Obama, luego de haber sido incluida durante 33 años.



El texto oficial del anuncio publica que estos países están incluidos bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas, como no cooperantes completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington.



Con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a estos Estados.



Immoral! #US breaks record of cynicism and goes from silence to insult by including #Cuba in spurious list. It accuses the victim nation of not cooperating vs terrorism. #US lies and offends because it can't respond with the truth without accusing itself.https://t.co/XPVqqLGrNB



— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2020