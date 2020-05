OMS advierte que SARS-Cov2 tiene el potencial de convertirse en un virus endémico y no irse nunca

La OMS advirtió que hoy es muy difícil predecir cuánto tiempo circulará el nuevo coronavirus SARS-Cov2, pues las investigaciones de varios países arrojan que solo un bajo por ciento de la población mundial se ha contagiado.De la cifra de contagiados en el mundo un elevado por ciento ha sido asintomático (infectados sin síntomas o muy leves), pero con la capacidad de trasmitirla a otras personas. Tal observación fue planteada por el director de Emergencias Sanitaras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, quien opina que ese patógeno puede seguir el curso de otros virus que están activos en el mundo. El SARS-Cov2, causante de la COVID-19, tiene el potencial de convertirse en un virus endémico y no irse nunca, como ha ocurrido con otras enfermedades como la malaria, el dengue hemorrágico, la enfermedad de Chagas, la tos ferina, la fiebre amarilla, el sarampión y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), afirmó el directivo de la OMS.De acuerdo con la literatura científica, una enfermedad se denomina endémica cuando está presente en una zona de manera permanente, en todo momento y durante muchos años.Ryan ejemplificó como el VIH no ha desaparecido, pero la humanidad se ha adaptado a vivir con él, lo que significa que aunque un virus sea endémico se puede controlar.Sobre esa base, Ryan considera que no es prudente crear expectativa ni predecir una posible fecha del fin de la trasmisión del nuevo coronavirus y la enfermedad que genera, detectada en China a finales del pasado año.En tal sentido, el jefe de Emergencias Sanitaras de la OMS también apuntó que de aparecer una vacuna, para que sea efectiva debe ser altamente eficaz, con disponibilidad para todo el mundo y aplicada de forma masiva.Para el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aún es posible controlar el Sars-Cov2, lo cual requiere un esfuerzo extraordinario y coordinado a nivel global para detener la pandemia.El número de casos confirmados superaba este jueves los cuatro millones 250 mil, mientras los fallecidos ascienden a más de 300 mil, escenario en el que América superó en las últimas horas a Europa como la región más afectada.