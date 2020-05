Cuba reporta 22 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 35 altas médicas

De los 22 nuevos casos positivos a la COVID-19:



La residencia por provincias y municipios de los 22 casos confirmados es:

Detalles de los 22 casos confirmados

Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:

Autoridad sanitaria cubana: Todavía no es el momento para reabrir las fronteras

¿Cuáles son las secuelas del nuevo coronavirus?

Continúa Cuba estudio de seroprevalencia y prevalencia de la COVID-19

La COVID-19 en el mundo

Al cierre de este viernes 15 de mayo, Cuba reportó 22 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 35 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 981 pacientes (21 en vigilancia, 639 sospechosos y 321 confirmados), otras 3 365 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 460 muestras, resultando 22 muestras positivas. El país acumula 79 834 muestras realizadas y 1 862 positivas (2,33%).Todos los casos son cubanos20 (90.9%) fueron contactos de casos confirmados y en 2 (9,09%) no se precisa la fuente de infección.12 (54,5%) fueron femeninas y 10 (45,4%) masculinos.Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 60 años con 13 (59,0%) y de 60 y más años 9 (40,9%).El 81,8% de los 22 casos positivos fueron asintomáticos.: 2 casos (Habana Vieja y Cerro con 1 cada uno).: 19 casos (9 del municipio Matanzas, 5 del municipio Limonar, 4 del municipio Cárdenas; 1 del municipio Jagüey Grande).: 1 caso (municipio Florida).Ciudadano cubano de 34 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 80 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 47 años, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 38 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 26 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 36 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadano cubano de 87 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.Ciudadana cubana de 69 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 51 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 69 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.Ciudadano cubano de 23 años, residente en el Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 47 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 62 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 64 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 48 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 68 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 26 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 74 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 23 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 68 años, residente en el municipio Florida de la provincia Camagüey. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.De los 1 862 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 321, y de ellos 314 (97,8%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 1 460 pacientes recuperados (78,4%) (35 altas en el día de ayer). Se reportan dos pacientes en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.Ciudadana cubana, de 70 años, procede del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra afebril, sin sangramiento, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente Inestable. Electrocardiograma sin cambios. Rx tórax. Infiltrado intersticio alveolar bilateral sin mejoría con respecto a estudio previo. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario Gasometría normal. Rx tórax. Lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho.Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Gasometría normal. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 55 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Durante su estancia en el centro de aislamiento fue valorada en dos ocasiones por psiquiatría por cuadro de excitación, en la noche de ayer hace un evento convulsivo referido, donde se médica y es trasladada para la sala de Terapia Intensiva por presentar un estado post ictal prolongado. Se recibe desorientada, con alucinaciones y en un letargo, haciendo cuadros de excitación con facilidad que requieren medicación y con tendencia a la hipertensión arterial. Se encuentra con mejoría clínica evidente, consciente, orientada, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, sin molestia precordial, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. A la auscultación roce pericárdico bitonal en foco tricúspideo. Ecocardiograma. Derrame pericárdico muy discreto en pared anterior. Rx de Tórax negativo. Electrocardiograma normal. Se reporta en estado grave.Al responder interrogantes de usuarios de Cubadebate, el director nacional de Epidemiología del Minsap confirmó que todo parece indicar que esta enfermedad se quedará como una endemia. De ser así, “el país trabajará con el objetivo de que la aparición de nuevos casos sea la menor posible y con los menores riesgos”, aseguró.Este viernes, dijo, se ratificó que Cuba no reabrirá aún sus fronteras, ni el turismo. “Cuando esto se decida —fecha que ahora no puedo pronosticar porque depende también de la situación en el mundo—, se adoptará un grupo de medidas ya establecidas por el reglamento sanitario internacional”, el cual cumplimenta la Isla.De acuerdo con la autoridad sanitaria cubana, esas medida existen con anterioridad a la COVID-19 y fueron reforzadas cuando el brote del Ébola: presencia de escáner de temperatura en los aeropuertos, registro de viajeros, chequeo de los visitantes por el médico de la familia durante las primeras 72 horas y aislamiento en caso de tener alguna sintomatología. ÂA juicio de Durán García, con el cumplimento de esas medidas, el mundo puede abrirse en un futuro y que el riesgo sea el menor posible. No obstante, “no es este el momento”, consideró.Hasta ahora la insuficiencia respiratoria es la secuela más frecuente que padecen ciertos pacientes recuperados del coronavirus, consecuencia de la afectación pulmonar durante su evolución clínica, explicó Durán García citando literatura especializada.Cuando se hacen estudios, abundó, se detecta una fibrosis pulmonar. Los médicos están recomendando actividades cardiovasculares como natación o caminar, para que recuperen capacidad pulmonar gradualmente.Comentó que en Cuba existe una consulta de seguimiento para aquellos pacientes que resultaron positivos a la COVID-19. ÂLos principales síntomas detectados es la dificultad para respirar, tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón aparente y dolor en los músculos y en las articulaciones, recordó el experto.Durán García hizo alusión a la investigación que se realiza en el país para el estudio de la seroprevalencia (presencia de anticuerpos) y prevalencia de la COVID-19.Recordó que para este estudio se seleccionaron unos 4 000 ciudadanos, “quienes serán objeto de una indagación sobre aspectos demográficos y clínicos, así como de medición de variables biológicas relevantes”, según informó anteriormente el Minsap.Esta investigación se propone obtener estimaciones precisas del estado inmunológico de la población, monitorizar la evolución de la epidemia e identificar los factores de riesgo más importantes a los efectos de infectarse con el virus SARS-CoV-2.El director nacional de Epidemiología del Minsap comentó también acerca del otro estudio que se desarrolla en Cuba con la tecnología del Sistema Ultramicroanalítico (SUMA), para detectar posibles focos o casos positivos a la COVID-19. “Este arrancó por La Habana en dos municipios, y se irá extendido paulatinamente a todo el país”, precisó.Hasta el 15 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19 con la incorporación del Reino de Lesotho, 4 millones 405 680 casos confirmados (+ 96 871) y 302 115 fallecidos (+ 5 435) con una letalidad de 6,86% (-0,02).En la región de las Américas se reportan un millón 943 455 casos confirmados (+ 53 604), el 44,11% del total de casos reportados en el mundo, con 117 069 fallecidos (+ 3 242) para una letalidad de 6,02%.