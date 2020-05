Cuba reporta 10 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 35 altas médicas

De los 10 nuevos casos diagnosticados:

Detalles de los nuevos casos confirmados



La residencia por provincias y municipios de los 10 casos confirmados es:

De los 1 872 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Pacientes reportados en estado crítico



Pacientes reportados en estado grave

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes):

Entrada al país y extranjeros hospedados en casa de renta

COVID-19 en el mundo

La combinación de enfermedades virales podría elevar complicaciones médicas

Modificar hábitos dañinos evitaría más muertes por enfermedades no transmisibles en Cuba

“No será positivo disminuir lo que hemos estado haciendo”

Cuba reportó al cierre del sábado 16 de mayo, 10 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 1 872 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamentaron fallecidos y fueron dadas 35 altas médicas, informó este domingo en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2 083 muestras (1 196 en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, en los laboratorios de Biología Molecular de Villa Clara 406, en el Centro Provincial de La Habana 282 y en el laboratorio de Santiago de Cuba 199) resultando muestras 10 positivas (0,5%). El país acumula 81 917 muestras realizadas y 1 872 positivas. “Se trata del porciento de reactividad más bajo de muestras procesadas en un día”, dijo.Al cierre del 16 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales 1 048 pacientes, en vigilancia 22, sospechosos 730 y confirmados 296. Otras 3 242 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.8 fueron contactos de casos confirmados anteriormente.En 2 no se precisó la fuente de infección.5 son del sexo masculino y 5 del sexo femenino.6 estaban asintomáticos.Grupos de edades más afectados: 5 se encuentran entre 20 y 39 años, y 4 en el grupo de 60 años y más.La provincia con mayor representatividad fue Matanzas, con 7 casos.Ciudadano cubano de 37 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 44 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 27 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 22 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 38 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 24 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 65 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 66 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 61 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.: 7 casos (4 en Cárdenas, 3 en Matanzas): 3 casos (1 en 10 de Octubre, 1 en Arroyo Naranjo y 1 en el Cerro)1 641 (89,7%) son contactos de casos confirmados.En 59 (3,2%) no se ha precisado la fuente de infección.131 (7,1%) tienen fuente de infección en el extranjero.957 (51,1%) son del sexo masculino y 915 (48,9%) del sexo femenino.El 49,7% de los casos positivos ha estado asintomático en el momento del diagnóstico.Se mantienen ingresados 296 casos activos; de ellos, 286 (96,6%) presentan evolución clínica estable, 3 se encuentran en estado crítico y 7 en estado grave.Se reportan 79 fallecidos, para una letalidad del 4,2%; dos evacuados y 1 495 altas médicas (35 más en el día de ayer), las cuales representan el 79,8%.Ciudadana cubana de 70 años, procede del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 66 años, procede del municipio Cerro. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Poliomielitis e Insuficiencia Renal Crónica dependiente de tratamiento dialítico. Durante la hemodiálisis, hizo un evento de Edema Agudo del Pulmón secundario a una crisis hipertensiva, que resolvió con morfina, trasladándose para la Terapia Intensiva. Durante la madrugada hizo 2 episodios de falta de aire con hipotensión arterial, interpretándose como probable Tromboembolismo Pulmonar, con necesidad de ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente. TAC de pulmón con cisuritis, derrame pleural derecho y adenopatías mediastinales. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente. Rx. de tórax con infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 55 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Durante su estancia en el centro de aislamiento fue valorada en dos ocasiones por psiquiatría por cuadro de excitación, en la noche de ayer hace un evento convulsivo referido, donde se médica y es trasladada para la sala de Terapia Intensiva por presentar un estado post ictal prolongado. Se recibe desorientada, con alucinaciones y en un letargo, haciendo cuadros de excitación con facilidad que requieren medicación y con tendencia a la hipertensión arterial. Se encuentra hemodinámicamente estable. Rx. de tórax sin lesiones pleuro pulmonares. Se continúa en la corrección de las cifras de sodio. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se recibió con afasia motora, gastrostomía y traqueostomía. Se encuentra con tos y secreciones traqueobronquiales abundantes, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con moteado inflamatorio en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 69 años. Procedente del municipio Cárdenas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y convalecencia de operación por fractura de cadera. Paciente operada en el Hospital de Cárdenas hace 45 días que evolucionaba su post operatorio inmediato en el Hospital Faustino Pérez. En su casa, luego de ser dada de alta, comenzó con síntomas respiratorios. Luego de ser ingresada comenzó con disnea súbita y desaturación, se plantea posible tromboembolismo pulmonar, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra con polipnea, hemodinámicamente estable. Rx. de tórax con radiopacidad en velo en todo el hemitórax derecho compatible con derrame pleural. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra con molestia precordial a la inspiración profunda. Hemodinámicamente estable. Derrame pericárdico muy discreto en pared anterior. Rx de tórax negativo. Se reporta en estado grave.Municipio Especial Isla de la Juventud: 42 casos (50.4)La Habana: 895 (41.9)Villa Clara: 211 (27.1)Matanzas: 173 (24.0)Ciego de Ávila: 93 (21.3)Sancti Spíritus: 68 (14.6)Mayabeque: 48 (12.5)Holguín: 92 (9.0)Pinar del Río: 51 (8.7)Artemisa: 33 (6.4)Camagüey: 48 (6.3)Cienfuegos: 24 (5.9)Santiago de Cuba: 49 (4.7)Guantánamo: 17 (3.4)Las Tunas: 16 (3.0)Granma: 12 (1.5)Según la información ofrecida por la autoridad sanitaria, en la jornada de ayer entraron a Cuba 162 viajeros (cubanos residentes en el exterior, tripulantes y personal diplomático) en vuelos procedentes de Italia, España y Portugal.Se mantienen en el territorio nacional, hasta la fecha, 10 009 visitantes, de ellos 4 164 extranjeros y 5 845 emigrados.El número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento disminuyó a 935. Santiago de Cuba es la provincia donde permanece el mayor número de personas alojadas en rentas, seguido de los municipios habaneros de Centro Habana, Plaza de la Revolución y Playa.Hasta el 16 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 503 836 casos confirmados (+ 98 156) y 307 295 fallecidos (+ 5 180) con una letalidad de 6,82% (-0,03).En la región de las Américas se reportan un 1 997 510 casos confirmados (+ 54 055), el 44,35% del total de casos reportados en el mundo, con 120 406 fallecidos (+ 3 337) para una letalidad de 6,03%.Cuba se mantiene el lugar 14 en cuanto a la letalidad de la región. Las tasas más elevadas se presentan en México (10,59%), Ecuador (8,24%), Canadá (7,46%), Brasil (6,79%) y Estados Unidos (6,07%).El mosquito Aedes aegypti, el vector del zika, el dengue, el chikunguya y la fiebre amarilla. Foto: Tomada de recetarionatural.comAl responder interrogantes de la prensa nacional y extranjera acreditada en el país, así como de usuarios de internet, el Director Nacional de Epidemiología del Minsap explicó acerca de las complicaciones médicas que podría tener un paciente contagiado con la COVID-19 y otros virus como el Zika, el Dengue o el Chikungunya.“Además de las complicaciones propias de la COVID-19, el Dengue tiene las suyas y si no se acude tempranamente a los servicios de salud podrían tener consecuencia fatales para la persona”, precisó.Por tal motivo, el doctor Durán García enfatizó en la necesidad de consultar al médico ante los primeros síntomas.El Zika —recordó— transita con menos complicaciones, aunque en algunos casos se produce un cuadro neurológico (síndrome de Guillain-Barré) que muchas veces es fatal, mientras que las embarazadas que padecen esta enfermedad corren el riesgo de que el bebé desarrolle enfermedades congénitas, como la microcefalia.“Tenemos que prevenir, porque la combinación de cualquier enfermedad viral une las complicaciones para las personas que las padecen”, sintetizó.Al esclarecer sobre las 10 primeras causas de fallecimientos en Cuba, el doctor Durán García precisó que son las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares e influenza y neumonía (única de tipo infeccioso que figura en la lista).“De manera similar a varias naciones desarrolladas, esta se posiciona en la cuarta causa de muerte en el país”, puntualizó.Según datos preliminares ofrecidos por la autoridad sanitaria, en el último cuatrimestre han ocurrido 38 030 defunciones en Cuba, “cifra elevada con un comportamiento similar a la del año anterior”.Señaló que las enfermedades del corazón se mantienen en primer lugar, los tumores malignos en segundo, las enfermedades cerebrovasculares en tercero, la influenza y neumonía en cuarto, y en el quinto, los accidentes de tránsito.“Este año, el comportamiento con respecto a 2019 no ha evidenciado un incremento significativo en cuanto a la influenza y neumonía, pues hasta el momento solo han habido 160 casos más”.En ese sentido, descartó que la COVID-19 esté influyendo en los indicadores de muertes en Cuba.“Estas son enfermedades que matan no solo a cubanos, sino a muchas personas en el mundo, sobre todo en países desarrollados, y las cuales hasta el momento no tienen una vacuna, aunque para el cáncer existen fármacos que permiten una evolución más favorable de los pacientes”, apuntó.Durán García se refirió igualmente a hábitos y costumbres que inciden en la evolución de las personas ante los mencionados cuadros, como el alcoholismo, el tabaquismo, los malos hábitos higiénicos y dietéticos, la falta de ejercicio físico, y el consumo elevado de sal, azúcar y grasas.“Solamente modificando estas conductas podremos ir disminuyendo estas causas de muerte en nuestro país”, comentó.Antes de cerrar su conferencia de esta jornada, el doctor explicó sobre las variables que tienen en cuenta los expertos para realizar los análisis del comportamiento de la curva de la COVID-19 en el país.Reiteró que los dos gráficos conocidos por la población se refieren a los casos activos, así como el número máximo estimado de las personas que enfermaron.Los llamados “casos activos” son los confirmados, menos los fallecidos y los que se recuperan. “Son los que permanecen ingresados con la enfermedad”.“A partir de tales datos, se realiza un sistema de ecuaciones diferenciales, ajustando los parámetros, y se obtiene la curva que predice el comportamiento de los confirmados y los activos, para cada caso hay un tipo de gráfica”, aclaró.Por último, Durán García llamó a no confiarse con la percepción de una situación favorable, porque no lo es el hecho de que disminuyan los casos, e insistió en todas las medidas establecidas para evitar la introducción y la multiplicación de la enfermedad.