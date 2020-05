Cuba reporta 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicas

Cuba reporta 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicasCuba reportó al cierre del domingo 17 de mayo 9 casos positivos a la COVID-19, no se lamentaron fallecidos por quinto día consecutivo, mientras que 10 pacientes fueron dados de alta, informó este lunes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1951 muestras, para una totalidad de 83 mil 868 muestras analizadas desde el inicio.

Al cierre del 17 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 970 pacientes y otras 2 mil 293 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Detalles de los 9 nuevos casos confirmados:



Todos son cubanos

4 contactos de casos confirmados anteriormente.

En 5 no se precisó la fuente de infección, con lo que se acumulan 64 casos cuya fuente de contagio se desconoce.

8 fueron asintomáticos, con lo que suman 939 los casos que se han detectado sin la presencia de síntomas desde el inicio de la enfermedad.

6 fueron mujeres y 3 hombres.

Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 40 años con 8 y de 60 y más años con 1.



Detalles de los 9 casos confirmados:



Pinar del Río: 1 caso



Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Mantua, provincia Pinar del Río. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



La Habana: 3 casos



Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadan cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Matanzas: 1 caso



Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Villa Clara: 3 casos



Ciudadano cubano de 22 meses de edad, residente en el municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 38 contactos.



Las Tunas: 1 caso



Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Manatí, provincia Las Tunas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.



De los mil 881 pacientes diagnosticados con la enfermedad



. Se mantienen ingresados confirmados 295. De ellos 286 (96,9%) presentan evolución clínica estable.

. Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y mil 505 pacientes recuperados (80,0%).

. Se reportan dos pacientes en estado crítico y siete pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico



Ciudadana cubana, de 70 años, procedente del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, inestable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra afebril, sin sangramiento, se comienza a bajar la dosis de sedación, con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente. Rx. de tórax con infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años, procedente del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente en decúbito prono con oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho.

Ciudadano cubano, de 85 años, procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo.

Ciudadana cubana, de 68 años, procedente del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo.

Ciudadana cubana de 55 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Durante su estancia en el centro de aislamiento fue valorada en dos ocasiones por psiquiatría por cuadro de excitación, en la noche de ayer hace un evento convulsivo referido, donde se médica y es trasladada para la sala de Terapia Intensiva por presentar un estado post ictal prolongado. Se recibe desorientada, con alucinaciones y en un letargo, haciendo cuadros de excitación con facilidad que requieren medicación y con tendencia a la hipertensión arterial. Se encuentra con mejoría clínica evidente, consciente, orientada, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx. de tórax sin lesiones pleuro pulmonares. Se continúa en la corrección de las cifras de sodio. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se recibió con afasia motora, gastrostomía y traqueostomía. Se encuentra ventilando por traqueotomía. Estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con moteado inflamatorio en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 69 años. Procedente del municipio Cárdenas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y convalecencia de operación por fractura de cadera. Paciente operada en el Hospital de Cárdenas hace 45 días que evolucionaba su post operatorio inmediato en el Hospital Faustino Pérez. En su casa, luego de ser dada de alta, comenzó con síntomas respiratorios. Luego de ser ingresada comenzó con disnea súbita y desaturación, se plantea posible tromboembolismo pulmonar, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra con polipnea, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno hemodinámicamente estable. Rx. de tórax con radiopacidad en velo en todo el hemitórax derecho compatible con derrame pleural. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Derrame pericárdico muy discreto en pared anterior. Rx de tórax negativo. Se reporta en estado grave.



Tasa de incidencia por provincias por 100 mil habitantes



Isla de la Juventud: 50, 4

La Habana: 42, 1

Villa Clara: 27, 5

Matanzas: 24, 2

Ciego de Ávila: 21, 3

Sancti Spíritus: 14, 6

Santiago de Cuba: 4, 7

Guantánamo: 3, 4

Las Tunas: 3, 2

Granma: 1, 5



COVID-19 en el mundo



Hasta el 17 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 millones 597 mil 894 casos confirmados (+ 94 mil 058) y 311 mil 588 fallecidos (+ 4 mil 293) para una letalidad de 6,78% (-0,04).



En la región de las Américas se registran dos millones 049 mil 566 (+ 52 mil 056), el 44,58% del total de casos reportados en el mundo, con 123 mil 091 fallecidos (+ 2 mil 685) para una letalidad de 6,01% (-0,02).



Se detectan casos positivos en Mantua y Manatí, a partir de aplicación de PCR en comunidades



Según informó Francisco Durán en la conferencia de prensa, se detectaron 2 casos positivos a la COVID-19 (1 en el municipio Mantua, Pinar del Río, y otro en Manatí, Las Tunas), como resultado de los estudios poblacionales que desarrolla Cuba en diversas comunidades, a partir de la realización de PCR.



Con estos dos municipios, ya suman 112 los que ya han confirmado casos, precisó Durán, quien destacó la importancia del estudio desarrollado por Cuba.



"Si no fuera por este estudio, a lo mejor no se hubiera detectado casos como estos, si no hubiesen manifestado síntomas. Estamos buscando encontrar el mayor número de personas positivas para poderlas aislar junto con sus contactos y aplicarles medidas de control".



Bloqueo de EE.UU. afecta lucha cubana contra la COVID-19



Ante una pregunta de la prensa, relacionada con las afectaciones que provoca el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la adquisición de medios de protección para combatir la COVID-19, el experto subrayó cuánto obstaculiza esta política genocida a la salud pública cubana.



"A nosotros con Estados Unidos no solo se nos imposibilita comprar medios de protección, sino también medicamentos, equipos. El Bloqueo, que cada vez es mayor, más ferreo, hace que tengamos que comprar en países distantes recursos que pudieramos adquirir en algún lugar cercano. Eso no nos ha limitado, sabemos que el Estado y el gobierno cubano no tienen límite para la salud".



Durán destacó los donativos recibidos procedentes de países como China y organizaciones internacionales, que han ayudado a Cuba con medios diagnosticos y de protección imprescindibles para enfrentar la pandemia.