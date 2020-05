Ministro de Salud de Cuba en asamblea de la OMS: Reiteramos la disposición de cooperar y compartir

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reiteró este lunes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a sus estados miembros, la disposición de cooperar y compartir las modestas experiencias de este país en la lucha global contra la COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.Al intervenir en la 73 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada todos los años en mayo y que en esta ocasión se realiza de manera virtual, el titular cubano sostuvo que “la COVID-19 es un reto global, que no distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo, ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo y nuestra capacidad de respuesta ante eventos epidémicos”. Recordó que cuando en Cuba se diagnosticaron las primeros personas con la enfermedad, el pasado 11 de marzo, ya en la isla se aplicaban las medidas del plan nacional, elaborado en consonancia con los protocolos y buenas prácticas de OMS.“Su seguimiento sistemático diario ha permitido la vigilancia epidemiológica para garantizar el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la enfermedad en el país”, aseguró en su breve intervención.Portal Miranda precisó que la implementación de este plan se apoya en un sistema de salud gratuito y resiliente, que muestra indicadores de nueve médicos por cada 1 000 habitantes, lo cual permite garantizar el 100 por ciento de cobertura de la población.De igual manera, se refirió a los aportes de la industria médico-farmacéutica y biotecnológica, con productos novedosos para el tratamiento de la enfermedad, como el Interferón alfa 2b recombinante, anticuerpos monoclonales, el péptido CIGB-258 y el Surfacen.“Gracias a ellos se ha logrado que el país se mantenga actualmente en un escenario favorable en el enfrentamiento a esta pandemia”, explicó Portal Miranda.“Sin descuidar en ningún momento la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, no hemos abandonado la vocación solidaria de la Revolución Cubana”, expresó.En ese sentido, refirió que más de 2 300 colaboradores organizados en 26 brigadas del Contingente Henry Reeve, contribuyen hoy en la lucha contra esta enfermedad en 24 países. A ellos se suman, dijo, los más de 28 000 profesionales de la salud que ya se encontraban en 59 naciones.“Este gesto solidario no han podido impedirlo ni el genocida bloqueo del gobierno norteamericano impuesto contra Cuba, cruelmente recrudecido, ni los intentos de la administración de ese país para desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional cubana”, enfatizó el titular de Salud Pública.“Ningún país por sí solo puede enfrentar esta pandemia, se requiere de una respuesta mundial, sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada”, concluyó Portal Miranda.El tema central de la presente edición de la Asamblea Mundial de la Salud es el enfrentamiento de la comunidad internacional a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.Desde horas tempranas de este lunes, autoridades sanitarias del mundo han expuesto sus experiencias al respecto, y con posterioridad emitirán una declaración de apoyo a la lucha contra la pandemia.