Cuba reporta 6 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 33 altas médicas

Cuba reportó al cierre del lunes 18 de mayo 6 casos positivos a la COVID-19, no se lamentaron fallecidos por sexto día consecutivo, y 33 pacientes fueron dados de alta, informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 688 muestras, resultando positivas 6 muestras. El país acumula 85.556 muestras realizadas y 1 887 positivas (2,2%), por lo que ya se acumulan 1887 personas diagnosticadas en el país con la presencia del SARS-CoV-2. Al cierre del día de ayer, 18 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 824 pacientes, de ellos 545 sospechosos. Otras 2 053 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

De los 1 887 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



Se mantienen ingresados confirmados 268, y de ellos 260 (97,0%) presentan evolución clínica estable.

Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 1 538 pacientes recuperados (81,5%) (33 en el día de ayer).

La tasa de letalidad en el país es de 4.18%, y se ubica en la región en el lugar número 15, de acuerdo a este indicador

Se reportan un paciente en estado crítico y siete pacientes en estado grave.

El 89.4 % de los casos confirmados son contactos de casos positivos, 1651 personas.

No se ha logrado precisar la fuente de infección en 64 personas, el 3.5%

Tienen fuente de infección en el extranjero 131 personas, el 7, 1%.

Del total de casos positivos en el país 925 personas, el 49 % son mujeres y el 51 %, 962 personas son hombres.

943 personas diagnosticadas en Cuba, el 49.9% han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad.



Los 6 nuevos casos confirmados:



Todos fueron cubanos.

Los 6 (100%) fueron contactos de casos confirmados.

De los 6 casos diagnosticados, 4 (67%) fueron mujeres y 2 (33,3%) hombres.

Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 40 años con 3 y mayor de 40 años con tres (50% respectivamente).

El 67% (4) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Detalles de los 6 nuevos casos confirmados:



La Habana: 2 casos



Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.



Matanzas: 2 casos



Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Villa Clara: 2 casos



Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 50 contactos.

Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 50 contactos.



Tasas de incidencia de COVID-19 por cada 100 000 habitantes en las provincias:



Isla de la Juventud: 42 casos para una tasa de 50.4

La Habana: 900 casos para una tasa de 42.2

Villa Clara: 216 casos para una tasa de 27.8

Matanzas: 176 casos para una tasa de 24.4

Ciego de Ávila: 93 casos para una tasa de 21.3

Sancti Spíritus: 68 casos para una tasa de 14.6

Mayabeque: 48 casos para una tasa de 12.5

Holguín: 92 casos para una tasa de 9.0

Pinar del Río: 52 casos para una tasa de 8.9

Artemisa: 33 casos para una tasa de 6.4

Camagüey: 48 casos para una tasa de 6.3

Cienfuegos: 24 casos para una tasa de 5.9

Santiago de Cuba: 49 casos para una tasa de 4.7

Guantánamo: 17 casos para una tasa de 3.4

Las Tunas: 17 casos para una tasa de 3.2

Granma: 12 casos para una tasa de 1.5



Con un total de 1887 casos positivos en el país desde que comenzara la epidemia, Cuba tiene una tasa total de 16.8, precisó Durán García.



Pero, apuntó, si se analiza el comportamiento de la enfermedad en los últimos 15 días, el escenario varía.

Tasa de incidencia de la COVID-19 en los últimos 15 días



Matanzas: 52 casos para una tasa de 7.2

La Habana: 124 casos para una tasa de 5.8

Villa Clara: 24 casos para una tasa de 3.1

Ciego de Ávila: 9 casos para una tasa de 2.1

Camagüey: 11 casos para una tasa de 1.4

Sancti Spíritus: 4 casos para una tasa de 0.9

Holguín: 8 casos para una tasa de 0.8

Mayabeque: 2 casos para una tasa de 0.5

Artemisa: 2 casos para una tasa de 0.4

Las Tunas: 2 casos para una tasa de 0.4

Pinar del Río: 2 casos para una tasa de 0.3

Isla de la Juventud: 1 caso para una tasa de 0.1



Las provincias de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma en los últimos días no han diagnosticado ningún caso del nuevo coronavirus, y lo cual evidencia el posible control de esta pandemia si se adoptan las medidas correctas. En este periodo, el país acumula un total de 241 casos para una tasa de 2.2, apuntó el especialista.



Agregó que el riesgo de que se produzca algún evento o transmisión está presente en toda Cuba, si bien este se eleva para las provincias con una mayor tasa de incidencia.



Es el momento de arreciar las medidas de restricción, y extremar su cumplimiento, dijo.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Discreta mejoría. Infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 65 años, residente en el municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardíaca Congestiva, con diagnóstico de Neoplasia de Pulmón pendiente de estudio histológico. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar disnea súbita, fiebre, taquicardia y debilidad evolucionando hacia una Insuficiencia respiratoria aguda. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx tórax con tumor con compresión bronquial en lóbulo inferior derecho, con lesiones inflamatorias en dicho hemitórax. En el electrocardiograma se observa fibrilación auricular. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax, lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Mejor. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 55 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Durante su estancia en el centro de aislamiento fue valorada en dos ocasiones por psiquiatría por cuadro de excitación, en la noche de ayer hace un evento convulsivo referido, donde se médica y es trasladada para la sala de Terapia Intensiva por presentar un estado post ictal prolongado. Se recibe desorientada, con alucinaciones y en un letargo, haciendo cuadros de excitación con facilidad que requieren medicación y con tendencia a la hipertensión arterial. Se encuentra con mejoría clínica, consciente, orientada, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax negativo. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra vigil, con afasia motora, rigidez y movimientos clónicos recurrentes, afebril, con tos húmeda, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Rx tórax, discreta mejoría radiológica, moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 69 años. Procedente del municipio Cárdenas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y convalecencia de operación por fractura de cadera. Paciente operada en el Hospital de Cárdenas hace 45 días que evolucionaba su post operatorio inmediato en el Hospital Faustino Pérez. En su casa, luego de ser dada de alta, comenzó con síntomas respiratorios. Luego de ser ingresada comenzó con disnea súbita y desaturación, se plantea posible tromboembolismo pulmonar, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, orientada, cooperativa, afebril, no eventos de disnea súbita, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax sin cambios, radiopacidad en velo en todo el hemitórax derecho compatible con derrame pleural. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, cooperativo, no dolor precordial, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma Normal. Rx tórax de negativo. Se reporta en estado grave.



Movimiento de viajeros



Durán García informó que en el día de ayer los movimientos de viajeros fueron mínimos, por lo que hoy permanecen en el territorio nacional 9 365 visitantes, de los cuales 5 538 son emigrados y 3827 extranjeros.



En casas de arrendamiento permanece una cifra similar a la de jornadas anteriores, fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio de igual nombre, y en los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana, en la capital, dijo.



La población puede utilizar más la autopesquisa virtual, dijo Durán García



Cuba dispone de una tecnología valiosa que ayuda a detectar personas con síntomas de la enfermedad:Â la autopesquisa virtual, refirió Durán García.



Refirió que el Pesquisador Virtual COVID-19, se encuentra disponible a través de la web y también como aplicación (apk) para dispositivos móviles que emplean sistema operativo Android.



La información que se recoge sobre el estado de salud de la población, dijo el especialista, se pone a disposición de un centro de dirección creado con este fin, y de acuerdo a la información ofrecida se coordina la visita del personal de salud a esos hogares y se determina si es necesario el ingreso hospitalario.



Sin embargo, esta herramienta aún no se utiliza como quisiéramos. Independientemente de los estudios que se vienen realizando, el objetivo del sistema de salud es buscar el mayor número de personas que puedan estar infectadas, aún cuando no tengan síntomas, pero que estén transmitiendo la enfermedad, aseveró.



Noy existen evidencias científicas sobre aparición de nueva cepa del SARS-CoV-2



No se cuenta con evidencias científicas que avalen la aparición de una nueva cepa del SARS-CoV-2, explicó el doctor Durán García.



En ese sentido, dijo que las cepas de los virus muchas veces mutan, cambian y no sería de extrañar que en algún momento se pudiera producir, pero no se puede asegurar eso hasta el momento.



Los estudios filogenéticos que se han hecho del virus en muchos países han permitido identificar un tipo A, B, C, incluso se ha podido asociar con regiones del mundo donde predomina un tipo u otro, y ello permite analizar cómo se produce la trasmisión de la enfermedad de un continente a otro y entre los países, comentó.



Comentó que Cuba realiza en estos momentos su propia caracterización, pero ello no significa que el virus haya mutado. Estudio se informará una vez terminado, señaló el epidemiólogo, quien sostuvo que Cuba se mantiene atenta a cualquier nueva información nueva que surja.



Antes de concluir realizó nuevamente un llamado a no relajar las medidas indicadas, pues el escenario favorable en el que se mueve el país puede cambiar si no se respeta con disciplina las indicaciones sanitarias orientadas. Lejos de levantar medidas, es momento de ser más estrictos, alertó.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 18 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 millones 679 mil 511 casos confirmados (+ 81 mil 617) y 315 mil 005 fallecidos (+ 3 mil 417) con una letalidad de 6,73% (-0,05).



En la región de las Américas se reportan se reportan 2 millones 088 mil 098 casos confirmados (+ 38 mil 532), el 44,62% del total de casos reportados en el mundo, con 124 mil 862 fallecidos (+ mil 771) y una letalidad de 5,98% (-0,03).



Unos 12 países tienen la tasa de letalidad por encima de la de la región.