Destaca Presidente de Cuba vigencia del pensamiento martiano

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó la vigencia del pensamiento martiano en la obra de la Revolución, al cumplirse 125 años de la caída en combate del Apóstol.Subrayó en su cuenta de Twitter: «Martí entró a la eternidad: " Yo sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento" dijo. Fidel lo trajo a nuestros días y sus continuadores no lo dejaremos desaparecer».En otro tuit señaló el mandatario: «Martí vive en cada obra de resistencia y creación de la Revolución Cubana y en cada acto de entrega y sacrificio de quienes andan por el mundo salvando vidas bajo el principio de que Patria es Humanidad».Con este mensaje reivindicó a los más de dos mil profesionales cubanos de la Salud, que organizados en brigadas médicas, brindan su ayuda a otros países en el enfrentamiento a la COVID-19.También recordó cómo José Martí advirtió acerca del peligro que representaba Estados Unidos para la independencia de Cuba.«Cae en combate el Apóstol, quien en carta inconclusa, advierte sobre peligroso plan del imperio vs Cuba y Nuestra América. La historia confirmó su vaticinio y afirmó nuestra rebeldía».