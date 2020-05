Rusia rechaza inclusión de Cuba en lista de naciones negadas a colaborar en lucha antiterrotista

Rusia consideró hoy de absurda e injustificada la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en su unilateral lista de naciones negadas a colaborar en la lucha contra el terrorismo.Tal decisión resulta más inaceptable aún cuando se conoce que Washington no muestra reacción alguna para investigar una agresión contra la embajada cubana en Washington, más de dos semanas después de ese hecho, denunció la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova. La funcionaria rusa recordó el deber de la Casa Blanca de cumplir con las convenciones para garantizar la correcta protección de las misiones diplomáticas en el país norteño, informa Prensa Latina.Zajarova destacó la cooperación de Cuba en el combate contra el referido flagelo y recordó que la gran mayoría del orbe se pronuncia contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla por casi 60 años.Al respecto, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que Estados Unidos mantiene un silencio cómplice en torno al atentado contra la embajada de la isla en ese país, tras 20 días de ocurridos los hechos.En su cuenta de Twitter el mandatario remarcó que esa actitud de la administración norteamericana demuestra la falsedad del discurso y la retórica imperial.La pasada semana el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, emplazó públicamente al gobierno estadounidense para que dijera cuáles eran sus motivaciones para no realizar ningún pronunciamiento sobre el ataque a la sede diplomática en Washington el 30 de abril.El canciller expuso que pese a la existencia de señales sobre la posibilidad de un suceso de esta naturaleza, no se hizo nada para impedirlo, por ello, exhortó a profundizar en la investigación y ser transparentes con la información.Medios de prensa locales destacan que en la misma madrugada del ataque contra la misión diplomática cubana en Washington, la embajada rusa emitió una declaración de condena a esa acción violenta, a lo cual siguió una posterior declaración oficial de la Cancillería de ese país.Cuba Rusia lucha contra el terrorismo