Cuba reporta 8 nuevos casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 30 altas médicas

De los 8 nuevos casos diagnosticados:

De los 1 908 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Detalles de los 8 casos confirmados:

Paciente reportado en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:

Los requisitos de los centros de aislamiento en Cuba

Se encuentran activos 14 eventos de transmisión local en el país

La COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del miércoles 20 de mayo, 8 casos positivos a la COVID-19, un fallecido y fueron dadas 30 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 743 muestras. El país acumula 89 031 muestras realizadas y 1 908 positivas (2,1%).. Se encuentran ingresados en hospitales 689 pacientes, en vigilancia 11, sospechosos 455 y confirmados 223. Otras 1 697 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Todos son cubanos.7 (87,5%) fueron contactos de casos confirmados.En 1 no se precisó la fuente de infección.4 son del sexo masculino y 4 del sexo femenino.3 estaban asintomáticos.Grupos de edades más afectados: cuatro de 40 a 59 años (50,0%) y dos de 20 a 39 años (25,0%) y una niña de seis meses de edad.1 667 (89,2%) son contactos de casos confirmados.En 69 (3,6%) no se ha precisado la fuente de infección.131 (7%) tienen fuente de infección en el extranjero.975 (51,1%) son del sexo masculino y 933 (48,8%) del sexo femenino.El 50% de los casos positivos ha estado asintomático en el momento del diagnóstico.Se mantienen ingresados confirmados 223, de ellos 218 (97,7%) presentan evolución clínica estable.Se reportan un paciente en estado crítico y cuatro en estado grave.Se acumulan 80 fallecidos, dos evacuados y 1 603 pacientes recuperados (84,0%).194 son niños, de ellos ya 166 se encuentran de alta médica.Ciudadana cubana de 57 años residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 20 años residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadano cubano de 44 años residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 68 años residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 57 años residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 50 años residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.Ciudadana cubana de 26 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 6 meses residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadano cubano, de 55 años, procede del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica dependiente de tratamiento dialítico. Presentó un Edema Agudo del Pulmón por lo que se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra con empeoramiento de la hipoxemia, se realizó maniobras de reclutamiento alveolar y se ventila en decúbito. Estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones congestivas y elementos de distress en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable hemodinámicamente. Rx. de tórax con lesiones inflamatorias basales a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra vigil, con afasia motora, rigidez y movimientos clónicos recurrentes, afebril, con tos húmeda, ventilando por traqueotomía. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con discreta mejoría radiológica, moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 69 años. Procedente del municipio Cárdenas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y convalecencia de operación por fractura de cadera. Paciente operada en el Hospital de Cárdenas hace 45 días que evolucionaba su post operatorio inmediato en el Hospital Faustino Pérez. En su casa, luego de ser dada de alta, comenzó con síntomas respiratorios. Luego de ser ingresada comenzó con disnea súbita y desaturación, se plantea posible tromboembolismo pulmonar, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, orientada, cooperativa, afebril, presentó nuevamente disnea súbita en horas de la noche, ventilando, hemodinámicamente estable. Rx de tórax sin cambios con radiopacidad en velo en todo el hemitórax derecho compatible con derrame pleural. Se reporta en estado grave.Falleció ciudadano cubano de 78 años de edad, deambulante procedente del Centro de Protección Social del municipio Cotorro. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Neoplasia de Pulmón, desnutrición proteico calórica severa. El 6 de mayo se traslada e ingresa en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨ manteniendo tratamiento según protocolo, evolución estable en sala. El 17 de mayo el PCR evolutivo es negativo pero se mantiene ingresado para continuar tratamiento de la desnutrición proteico calórica. El 20 de mayo presentó disnea súbita, cianosis, hemoptisis masiva, hipotensión y bradicardia. Fue trasladado a la terapia, intubado y ventilado en modalidad controlada, apoyado con aminas. Se realiza reposición de volumen con sangre. Hizo parada cardiorespiratoria realizándose maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos nuestras más sentidas condolencias.Matanzas: 57 (7.9%)La Habana: 107 (5%)Villa Clara: 24 (3.1%)Ciego de Ávila: 9 (2.1%)Camagüey: 11 (1.4%)Sancti Spirítus: 4 (0.9%)Las medidas de protección son esenciales para el cuidado de pacientes y personal médico. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate,El director nacional de Epidemiología del Minsap recordó que el plan implementado en Cuba para enfrentar la COVID-19 tiene previsto el ingreso del 100 por ciento de los casos confirmados, sospechosos y contactos.Hay países que los casos confirmados los siguen desde sus casas, dijo el especialista, y reiteró que la Isla dispone de centros de aislamiento para viajeros, contactos y sospechosos.En esos lugares, abundó, se cumplen los mismos requisitos que en un hospital, desde el punto de vista de la protección del personal médico, del protocolo de permanencia y la realización de las pruebas.En el caso de los trabajadores, una vez que terminan su periodo laboral de 14 o 21 días son sometidos a aislamiento, y al final se le realiza un PCR.Hasta este miércoles, Cuba había registrado 44 eventos de transmisión local, de los cuales 30 se encuentran cerrados y 14 permanecen activos, informó Durán García.Explicó que en esos lugares se mantienen las medidas restrictivas hasta 28 días (periodo máximo de incubación de la enfermedad) después del último caso confirmado.Hasta el 20 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 millones 861456 casos confirmados (+94 988) y 322 483 fallecidos (+ 4 282) con una letalidad de 6,63% (-0,04).En la región de las Américas se reportan 2 millones 186 907 casos confirmados (+ 52 452), el 44,98% del total de casos reportados en el mundo, con 129 680 fallecidos (+ 2 848) y una letalidad de 5,93% (-0,01).