Díaz-Canel denuncia 20 días de silencio cómplice de EE.UU.El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy que, tras 20 días del ataque contra la embajada de Cuba en Estados Unidos, el gobierno de ese país mantiene un silencio cómplice.



Desde su cuenta en la red social Twitter, el mandatario cubano subrayó que esa actitud de la administración norteamericana "demuestra la falsedad del discurso y la retórica imperial".

Veinte días de silencio cómplice que demuestran la falsedad del discurso y la retórica imperial. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/VsUxaQvXdj Via @Granma_Digital



— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 21, 2020



La pasada semana, el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, emplazó públicamente al Gobierno estadounidense y expuso que a pesar de que hubo señales sobre la posibilidad de un suceso de esta naturaleza, no se hizo nada para impedirlo, por lo que exhortó a profundizar en la investigación y ser transparentes con la información.



Afirmó, de manera directa, que la agresión contra la misión cubana, de carácter terrorista, es resultado de una política de instigación al odio y a la violencia contra su país.



"Tenemos la esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos intente por lo menos hacer coincidir su retórica contra el terrorismo y su política de lucha contra el terrorismo internacional con sus responsabilidades ante este ataque", enfatizó el canciller.



Sin embargo, la administración de Trump mantiene silencio sobre el atentado e incluyó a Cuba en su lista de países que no cooperan en el combate contra el terrorismo.