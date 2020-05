Cuba reporta 8 nuevos casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 28 altas médicas

Cuba reporta 8 nuevos casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 28 altas médicasCuba reportó al cierre del jueves 21 de mayo, 8 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 1 916 personas positivas al SARS-CoV-2; se lamenta 1 fallecido y fueron dadas 28 altas médicas, informó este viernes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 880 muestras (697 en en los laboratorios del IPK, 326 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, en el de Villa Clara 293, en el Centro Provincial de La Habana 282 y en el de Santiago de Cuba 282) resultando 8 muestras positivas (0,4%). El país acumula 90 911 muestras realizadas y 1 916 positivas (2,1%).

Al cierre del 21 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales un total 669 pacientes, en vigilancia 3, sospechosos 464, y confirmados 202. Otras 1 790 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



De los 8 nuevos casos diagnosticados:



Todos son cubanos.

Todos son contactos de casos confirmados.

5 (62,5%) son del sexo masculino y 3 (37,5%) del sexo femenino.

4 de los casos estaban asintomáticos.

El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años, con 6 casos (75%).



De los 1 916 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba:



1 675 (89,3%) son contactos de casos confirmados.

En 69 (3,6%) no se ha precisado la fuente de infección.

131 (7,1%) tienen fuente de infección en el extranjero.

980 (51,1%) son del sexo masculino y 936 (48,9%) del sexo femenino.

Se acumulan 958 (50%) casos positivos que estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.



Hasta el momento, 198 pacientes (98,01%) presentan evolución clínica estable, 1 se encuentra en estado crítico y 3 en estado grave.



Se reportan 81 fallecidos, para una letalidad del 4,2%; dos evacuados y 1 631 altas médicas (28 más en el día de ayer), las cuales representan el 85,1%.



La residencia por provincias y municipios de los 8 casos confirmados es:



La Habana: 5 casos (2 en Habana del Este, 2 en 10 de Octubre y 1 Arroyo Naranjo)

Matanzas: 3 casos (Matanzas)



Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:



Matanzas (8.2)

La Habana (4.5)

Ciego de Ávila (1.4)

Villa Clara (1.3)

Camagüey (1.2)

Las Tunas (0.4)

Pinar del Río (0.3)

Artemisa (0.2)

Sancti Spíritus (0.2)

Municipio Especial Isla de la Juventud 0

Mayabeque 0

Holguín 0

Cienfuegos 0

Granma 0

Santiago de Cuba 0

Guantánamo 0



Detalles de los nuevos casos confirmados



La Habana



Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Matanzas



Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Paciente reportado en estado crítico:



Ciudadana cubana de 85 años, del Policlínico Chíqui Gómez de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros y Colecistectomía. Se encuentra con empeoramiento clínico y gasométrico, afebril, con sedación, no sangramiento, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Mejor. Lesiones inflamatorias basal izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra , vigil, no se comunica por afasia motora, rigidez generalizada y movimientos clónicos recurrentes, afebril, con tos húmeda, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. sin modificaciones, moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.



Falleció el ciudadano cubano de 56 años de edad que residía en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica (grado IV). El 17 de mayo fue ingresado en la terapia por presentar fiebre, tos, disnea y decaimiento.



El 18 de mayo hizo edema agudo del pulmón y emergencia hipertensiva, por lo que es intubado y ventilado en modalidad controlada, y fue tratado con hipotensores endovenosos.



El 19 de mayo se realizó hemodiálisis por presentar acidemia metabólica y anuria. En el Rx se observaron lesiones congestivas y de distres respiratorio. Fue realizada hemodiálisis; y después del proceder presentó inestabilidad hemodinámica y elevación del potasio sérico por lo que fue apoyado con aminas vasoactivas y tratamiento para la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia y son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas.



Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



De acuerdo con Durán García, pese a los indicadores favorables que muestra Cuba en la evolución de la enfermedad, el país aún presenta riesgos, “es por ello que las autoridades nacionales no han levantado las medidas de restricción, las cuales están siendo incumplidas por muchas personas”.



En cuanto a las sugerencias de que se levanten algunas medidas para provincias de la región oriental y otras que no han tenido casos positivos en los últimos 15 días, el epidemiólogo afirmó que sería peligroso, debido a que el resto del país no se encuentra en la misma situación, y se refirió a violaciones por algunas personas que se han trasladado de una región a otra, lo cual trae consigo un alto riesgo.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 21 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 960 975 casos confirmados (+ 99 519) y 327 904 fallecidos (+ 5 421) con una letalidad de 6,61% (-0,02).



En la región de las Américas se reportan 2 245 224 casos confirmados (+ 58ÂÂ 317), el 45,26% del total de casos reportados en el mundo, con 133 441 fallecidos (+ 3 761) y una letalidad de 5,94% (+0,01).



Cuba se mantiene el lugar 14 en cuanto a la letalidad de la región.



¿Todos los pacientes recuperados de la COVID-19 son elegibles para donar su plasma?



Como ha explicado con anterioridad en ese mismo espacio, el doctor Durán García reiteró que los pacientes elegibles para donar su plasma —para los casos en estado crítico—, son aquellos que en primer lugar deben haberse recuperado de la enfermedad, y haber negativizado las pruebas que se hayan realizado hasta darle el alta clínica definitiva.



De igual manera, el paciente debe ofrecer su disposición, lo que se denomina “consentimiento informado”.



Esta forma de tratamiento con suero hiperinmune de una persona se utiliza también en enfermedades como la rabia.



Pacientes pre sintomáticos, post sintomáticos y asintomáticos



Ante una interrogante relacionada con los pacientes asintomáticos y las complejidades de la COVID-19 desde el punto de vista de la transmisión antes de la aparición de los síntomas, Durán García aseveró que se trata de una enfermedad nueva y, por tanto, se estudia desde el punto de vista inmunológico, incluso por los científicos cubanos.



Se puede afirmar entonces —apuntó— que la persona tenía el virus pre sintomático: en algún momento va a desarrollar síntomas. “Este es un porciento de pacientes que evolucionan con síntomas posteriormente”.



Otro aspecto mencionado por el epidemiólogo fue que luego del tratamiento, una evolución clínica satisfactoria y la desaparición de síntomas, el individuo puede mantenerse eliminando el virus. “A estos se les llaman post sintomáticos: han pasado los síntomas pero la prueba sigue dando positiva”, explicó.



En Cuba, el paciente pre sintomático se mantiene con medidas de aislamiento.



Estas personas se detectan al buscar la cadena epidemiológica de algún contagiado. Es por ello que el experto llamó a la protección en todo momento.



El CIGB-258 e Itolizumab muestran resultados promisorios en pacientes críticos y graves



El Director Nacional de Epidemiología del Minsap, se refirió en otro momento de su conferencia de prensa a los resultados promisorios en el uso de los fármacos CIGB-258 e Itolizumab —ambos de fabricación nacional— en pacientes críticos y graves.



Significó que en Cuba no se han registrado más muertes no sólo por la aplicación de estas modalidades terapéuticas, sino también gracias a otro grupo de acciones para evitar desarrollar las manifestaciones más graves de la COVID-19.



De acuerdo con Durán García, hasta el momento, en el país 52 pacientes han sido tratados con el péptido CGIB-258, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y cuyo uso por el hospital Luis Díaz Soto (Naval) de La Habana.



“El 59% de los pacientes (graves y críticos) en los que se ha empleado esta modalidad terapéutica se recuperaron y están de alta”, afirmó.



De igual manera, precisó que el 78,2% de los pacientes críticos ha logrado sobrevivir gracias a la inclusión de este tratamiento, mientras que de aquellos en estado grave a los que se les aplicó, el 92% evolucionó satisfactoriamente.



Durán García también mencionó el anticuerpo monoclonal Itolizumab (anti-CD6), desarrollado en el Centro de Inmunología Molecular (CIM), aplicado también en pacientes graves, de los cuales han logrado sobrevivir el 80%, en tanto el 87% que lo han usado ya está de alta.



Según el experto, a nivel mundial la media se sobrevida de los pacientes graves y críticos es del 20%.



Estudio de seroprevalencia: Concluye evaluación integral al 93% de familias seleccionadas



En relación con el estudio de seroprevalencia y prevalencia de la COVID-19 en Cuba, el cual se desarrolla en el país desde el 12 de mayo e incluye a todas las provincias, Durán García precisó que en una primera etapa se han seleccionado 70 municipios, 260 consultorios médicos en una segunda y 1 300 viviendas en la tercera.



En cuanto al total de familias seleccionadas en esta primera etapa, ya se ha concluido la evaluación integral en 1 314 (93%). De las 3 763 personas a estudiar, ya se tomó la muestra a 3 596, mientras que de los 2 429 PCR realizados, tres han resultado positivos (Las Tunas, Pinar del Río y La Habana).



De igual manera, se hacen otros estudios como parte de la vigilancia epidemiológica diaria, así como en grupos de riesgo en la totalidad de los municipios y provincias del territorio nacional.