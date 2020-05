Pese a la COVID-19 Cuba mantiene programa de vacunación

Pese a la COVID-19 Cuba mantiene programa de vacunaciónCuba mantiene su programa de Vacunación que protege a los niños contra 14 enfermedades prevenibles por inmunógenos, en medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.



Al responder a preguntas de la prensa y usuarios de las redes sociales, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que el esquema cubano de inmunización contempla 11 vacunas, de ellas ocho de producción nacional, y se realiza teniendo en cuenta los grupos de edades de las personas que reciben ese beneficio.

Esclareció que la segunda etapa de la campaña de vacunación anti poliomielítica, que tradicionalmente se realizaba en abril, se decidió posponerla y se realizará más adelante este año, pues esa actividad demanda de la movilización de muchas personas, incluidos trabajadores de la salud, padres y niños.



También el experto anunció que se postergó la campaña de vacunación antigripal, la cual protege contra diferentes virus que causan infección respiratoria aguda.



Aseveró el Director nacional de Epidemiología que el Ministerio de Salud Pública cuenta con las vacunas y se aplicarán como corresponde.



En la conferencia de prensa, el doctor Durán destacó que al cierre de ayer viernes en el país no hubo que lamentar muertes y se mantiene la cantidad de fallecidos en 81, en los 74 días que en Cuba se detectaron los primeros casos positivos a la COVID-19.



Asimismo, explicó el avezado epidemiólogo que de los mil 931 casos confirmados acumulados con la referida dolencia en la mayor de las Antillas, 967 no presentaban síntomas en el momento de dar positivo al SARS-CoV-2.



Reiteró que en las personas asintomáticas se ha determinado que la presencia del patógeno y la alta carga viral puede provocar su transmisión.



También se incluyen los pre-sintomáticos y los post-sintomáticos, que son aquellas personas que ya no tienen síntomas y siguen con el coronavirus y lo transmiten a otras.