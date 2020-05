Cuba reporta 15 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 40 altas médicas

De los 15 nuevos casos:

Detalles de los 15 casos confirmados:



Paciente reportado en estado crítico:



Pacientes reportados en estado grave:

El virus puede permanecer en las superficies

El número de personas asintomáticas complejiza el manejo de la pandemia

Cuba mantiene activo el esquema de vacunación

COVID-19 en el mundo:

Cuba reportó al cierre del viernes 22 de mayo 15 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 1 931 personas confirmadas con la enfermedad desde el pasado 11 de marzo. No se reportan fallecidos y fueron dadas 40 altas médicas, informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 718 muestras (749 en los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, 34 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, 288 en el laboratorio de biología molecular de Villa Clara, 282 en el laboratorio del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana y 365 en el laboratorio de Santiago de Cuba), y 15 muestras resultaron positivas (0.87%). Hasta el momento, el país acumula 92 629 muestras realizadas y 1 931 positivas (2.1% del total de las muestras procesadas).Al cierre del 22 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales 631 pacientes, la cifra más baja de los últimos 15 días. De ellos, refirió Durán García, 464 son sospechosos y 177 casos activos confirmados.Otras 1 699 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Durán García señaló que en los últimos 15 días las provincias de Matanzas y La Habana acumulan las mayores tasas de incidencia de la enfermedad por 100 000 habitantes, con 8.2 y 5.0 respectivamente.De los 1 931 pacientes diagnosticados con la enfermedad:Se mantienen ingresados confirmados 177 (casos activos)De ellos 173 (97,4%) presentan evolución clínica estable.Se acumulan 81 fallecidos (ninguno en el día), para una letalidad de un 4.19 % que la ubica en el lugar número 15 en la región, cuya tasa de letalidad es de 5.93Se reportan dos evacuados y 1 671 pacientes recuperados (86,5%) (40 altas médicas en el día de ayer)Se reportan un paciente en estado crítico y tres en estado grave.De los 1 931 casos confirmados, 1 690 (89.4% han sido contactos de casos confirmados anteriormente)En 69 casos (3,6%) no se ha determinado la fuente de infecciónDel total de casos reportados en la epidemia, 131 tienen fuente de infección en el extranjero (7%)De los 1931 casos positivos acumulados, el 48.9 % (945 personas) han sido del sexo femenino y 986 personas (51.1%) son del sexo masculinoEl 50 % (967 casos) han sido asintomáticos en el momento del diagnósticoSe acumulan 196 niños confirmados en nuestro país como positivos al SARS-CoV-2, de los cuales 166 ya se encuentran de alta médica y todos presentan una evolución favorable de la enfermedadTodos son cubanosEl 100 % son contactos de casos confirmadosNueve (60%) fueron mujeres y seis (40%) hombres.El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años con ocho casos (53,3%).El 60% (9) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 13 casosCiudadano cubano de 38 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 62 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 37 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 46 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.Ciudadana cubana de 28 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.Ciudadana cubana de 7 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 16 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 49 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 48 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 72 contactos.Ciudadana cubana de 47 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.Ciudadano cubano de 42 años, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.: 1 casoCiudadano cubano 52 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.: 1 casoCiudadano cubano 24 años residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 85 años, del Policlínico Chíqui Gómez de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros y Colecistectomía. Se encuentra en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax mejor, con lesiones inflamatorias en base izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra con afasia motora, rigidez generalizada y movimientos clónicos recurrentes, tos húmeda ocasional, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.En dependencia de las características de las superficies, se ha planteado que el virus puede permanecer en las mismas por determinados periodos de tiempo, señaló el doctor Durán García.Si bien se trata de estudios realizados en laboratorio, también se han hecho investigaciones en el terreno que han podido corroborar esta premisa, dijo, si bien hay que seguir profundizando en este tema.De ese modo, algunos resultados dan cuenta de que el SARS-CoV-2, en las microgotas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar y caen también sobre las superficies, puede permanecer hasta 3 horas en suspensión en el aire; hasta 4 horas sobre superficies metálicas de cobre, 24 horas sobre cartón, entre dos y tres días sobre plástico e igual periodo de tiempo sobre superficies de acero.De ahí que la desinfección de superficies y el constante lavado de las manos continúan siendo medidas esenciales para evitar el contagio, en tanto han demostrado eficacia en el control de la enfermedad.De acuerdo con el especialista, el número de casos asintomáticos que se ha reportado en el mundo es uno de los aspectos que complejizan el manejo de la enfermedad, en tanto se transmite el virus aún cuando no hay síntomas.Los pacientes pueder ser presintomáticos (se sabe que los va a desarrollar), post sintomáticos (desaparecieron los síntomas pero el virus sigue presente) y la persona asintomática (el portador que nunca ha tenido síntoma alguno de la enfermedad).Esta es una característica presente en otras enfermedades como la fiebre tifoidea, explicó el especialista.Algunos estudios sobre el tema, como uno realizado en Italia, encontró que el 43 % de las personas positivas al coronavirus no mostraron ningún síntoma en el momento que se les realizó la prueba, mientras que Japón encontró que el 30 % de los ciudadanos evacuados de Wuhan, la ciudad China donde comenzó la pandemia, estaban infectados pero eran asintomáticos, ejemplificó Durán García.En nuestro país, remarcó, el 50 % de los casos diagnosticados han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico.Dicho tema es importante no solo desde el punto de vista científico, dijo el doctor Durán García, sino para entender la necesidad de la búsqueda constante de casos, contactos y sospechosos.Ante las inquietudes manifestadas por algunos lectores sobre si se mantenía el esquema de vacunación en el país en medio del actual escenario epidemiológico, el doctor Durán García reiteró que el programa de inmunización cubano se encuentra activo y funcionando.Este esquema dijo está compuesto por 11 vacunas, de las cuales ocho son de producción nacional, que protegen contra 14 enfermedades, muchas de las cuales ya se han eliminado en el territorio nacional.Se siguen aplicando las vacunas que corresponden según los grupos de edad, dijo el especialista. Solamente, la campaña de vacunación antipolio se decidió posponerla para más adelante, pues la población cubana está protegida y no entraña riesgos.Del mismo modo la campaña de vacunación antigripal que protege transitoriamente contra virus como la Influenza y el sincital respiratorio, entre otros, se ha pospuesto hasta que disminuya la incidencia del SARS-CoV-2 en el país.Hasta el 22 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 067 mil 579 casos confirmados (+ 106 mil 604) y 332 mil 711 fallecidos (+ 4 mil 807) con una letalidad de 6,57% (-0,04).En la región de las Américas se reportan 2 millones 305 mil 094 casos confirmados (+ 59 mil 870), el 45,49% del total de casos reportados en el mundo, con  136 mil 725 fallecidos (+ 3 mil 284) y una letalidad de 5,93% (-0,01).