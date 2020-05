Cuba reporta 10 nuevos casos de COVID-19, 1 fallecido y 18 altas médicas

Cuba reporta 10 nuevos casos de COVID-19, 1 fallecido y 18 altas médicasCuba reportó al cierre del sábado 23 de mayo 10 casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 18 altas médicas, informó este domingo en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



En la jornada fueron estudiadas 1431 muestras, con lo que el país acumula un total de 94 060 muestras realizadas, de ellas 1 941 positivas.

Al cierre del 23 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales 585 pacientes, de ellos 416 sospechosos y 168 confirmados. Otras 1 704 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.



De los 10 nuevos casos diagnosticados:



Todos son cubanos

9 son contactos de casos confirmados y 1 tiene fuente de infección en el extranjero

Ocho (80,0%) fueron mujeres y dos (20%) hombres.

Seis (60%) de los casos positivos fueron asintomáticos.

El grupo de edad más afectado fue el de menor de 40 años con cinco casos (50,0%), seguidos del de 40 a 60 años con tres casos (30,0%).



De los 1 941 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba hasta el momento:



1689 pacientes han sido dados de alta médica

988 (50.9%) son del sexo masculino y 953 (49.1%) del sexo femenino.

Se acumulan 973 (50.1%) casos que estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.

1699 son contactos de casos confirmados y en 69 casos no se ha precisado la fuente de infección.

Se acumulan 197 niños diagnosticados con al enfermedad, de los cuales 178 han sido dados de alta.



Actualmente, en el país se mantienen 168 pacientes ingresados confirmados con la enfermedad, de ellos 165 con una evolución clínica estable, y tres en estado grave.



Se reportan 82 fallecidos, dos evacuados y mil 689 pacientes recuperados (87,0%) (18 altas en el día de ayer).



La residencia por provincias y municipios de los 10 casos confirmados es:



La Habana: cinco casos (dos en Centro Habana, uno en Habana Vieja, Arroyo Naranjo y Boyeros)

Matanzas: cuatro casos (tres en Matanzas y uno en Jovellanos)

Granma: 1 caso en Guisa (Una cubana procedente de misión médica en el exterior. En el mismo aeropuerto se identificó que tenía algunos síntomas, e ingresó en el IPK. El doctor aseguró que la paciente no estuvo en Granma, por lo que la provincia se mantiene en iguales condiciones que días previos)



Tasa de incidencia por provincias



Matanzas: 61 casos (8.5)

La Habana: 102 casos (4.8)

Camagüey 8 casos (1.0)

Ciego de Ávila 4 casos (0.9)

Villa Clara 5 (0.6)

Sancti Spíritus 1 (0.2)

Artemisa (0.2)

Las Tunas (0.2)

Pinar del Río (0.2)

Granma (0,1)

Municipio Especial Isla de la Juventud 0

Mayabeque 0

Holguín 0

Cienfuegos 0

Santiago de Cuba 0

Guantánamo 0



Detalles de los 10 nuevos casos confirmados



La Habana: 5 casos



Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 75 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 71 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Matanzas: 4 casos



Ciudadano cubano de 6 meses de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.

Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Granma: 1 caso



Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Guisa, provincia Granma. Viajera procedente de México. Se mantienen en vigilancia 15 contactos



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano, de 85 años, procedente del municipio Centro Habana. Tiene antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Se ingresó por presentar tos, y comenzó con polipnea, por lo que se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo, relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 68 años, procedente del municipio Arroyo Naranjo. Presenta antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable, con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente. RX de tórax mejor, con lesiones inflamatorias en base izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente con secuelas de ingreso por Politrauma, que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo. Por ello se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz, por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra con afasia motora, rigidez generalizada y movimientos clónicos recurrentes, tos húmeda ocasional, ventilando por traqueotomía. Estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.



En la jornada falleció una ciudadana cubana de 85 años de edad, que residía en Santa Clara, provincia Villa Clara.



Presentaba antecedentes Patológicos Personales de una insuficiencia Venosa Periférica. Estando ingresada comenzó a presentar disnea intensa con tiraje intercostal, hipoxemia. Fue trasladada a terapia, intubada y ventilada en modalidad controlada en posición prona. Presentó deterioro hemodinámico porÂÂ arritmia ventricular que fue resuelta, inestabilidad hemodinámica, oligoanuria y empeoramiento radiológico. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia, y aunque fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, no fueron efectivas.



Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 23 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 175 mil 476 casos confirmados (+ 107 mil 897) y 338 mil 039 fallecidos (+ 5 mil 328) para una letalidad de 6,53 % (-0,04).



En la región de las Américas se reportan 2 millones 365 mil 427 casos confirmados (+ 60 mil 333), el 45,7% del total de casos reportados en el mundo, 139 mil 960 fallecidos (+ 3 mil 235) para una letalidad de 5,92% (-0,01).



Advierte Durán sobre importancia de la lactancia materna ante la COVID-19



Las madres deben cumplir estrictamente las medidas sanitarias pero nunca abandonar la lactancia materna en tiempos de COVID-19, recomendó Francisco Durán, ante una interrogante de la prensa.



Aunque el doctor explicó que el contacto físico implica riesgo de contagio, ratificó que no existen pruebas de que la leche materna transmita el virus.



Por el contrario, destacó los beneficios de la lactancia materna desde el valor nutricional, el traspaso de anticuerpos, así como el vínculo afectivo en la relación madre e hijo.



El doctor recordó que la Organización Mundial de la Salud no reconoce la posibilidad de trasmisión de la COVID-19 de una madre enferma a su hijo durante el amamantamiento.



Como acciones a seguir, sugirió a las progenitoras lavarse bien las manos con agua y jabón y usar el nasobuco.



Mencionó además un estudio de una universidad en Alemania sobre dos mujeres que desarrollaron síntomas tras compartir una habitación de hospital, y tanto ellas como sus hijos dieron positivo.



En la leche de una paciente hubo presencia del SARS-Cov-2 y en la otra no, pero quienes realizaron el estudio plantearon que carecen de pruebas de que sea la lactancia una vía de transmisión, agregó.



Pacientes con patologías previas tienen mayor riesgo de pasar a graves



Ante otra interrogante, el doctor Francisco Durán insistió en que pacientes con patologías previas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, tienen mayores riesgos de pasar a graves o criticos.



En relación con la diabetes mellitus, datos de la directora del Instituto de Endocrinología confirman que: "de los pacientes confirmados, un número de 170 han tenido algunas complicaciones, 62 de estas personas han tenido complicaciones todavía mayores y lamentablemnete 30 fallecidos tienen como elemento la diabetes", citó.



Durán llamó a estos grupos vulnerables a protegerse, permanecer en casa, y cumplir con las medidas sanitarias.



Insta Durán a no descuidar la lucha contra el Aedes Aegypti



En los minutos finales, el especialista instó a la población a no descuidar la lucha activa contra el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades.



"La COVID-19 no ha terminado, todos los días las autoridades del país reiteran las medidas que debemos cumplir, pero hay que pensar en otras cosas más, y el dengue nos ha afectado en otras ocasiones", afirmó Durán



Exhortó a mantener la vigilancia sobre los criaderos en casas y centros laborales, en una época en que se comienza a ver un incremento por la infestación del mosquito, que además transmite la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika.



El irector nacional de Epidemiología apeló además a la cooperación de las personas en las viviendas, para que se realicen las inspecciones necesarias para la detección de vectores.