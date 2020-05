Cuba reporta seis nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 15 altas médicas

De los seis nuevos casos diagnosticados:

Detalles de los 6 casos confirmados:

Pacientes reportados en estado grave:

Hay que mantener la higiene y la distancia entre las personas

Todas las provincias están representadas en el estudio poblacional

La obesidad representa un factor de riesgo ante la COVID-19

COVID-19 en el mundo:

Cuba reportó al cierre del domingo 24 de mayo seis casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 15 altas médicas, informó este domingo en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).En la jornada fueron estudiadas 1 451 muestras, con lo que el país acumula un total de 95 511 muestras realizadas, de ellas 1 947 positivas. Al cierre del 23 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales 445 pacientes, de ellos 285 sospechosos y 159 confirmados. Otras 1 996 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.Todos son cubanosTres (50%) fueron mujeres y tres (50%) hombresEl 83,3% (5) de los casos positivos fueron asintomáticos.El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años con cuatro casos (66,6%), seguido del menor de 40 años con dos casos (33,3%).Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.De los mil 947 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 159 y de ellos 154 (96,8%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y mil 704 pacientes recuperados (87,5%) (15 en el día). Se reportan cinco pacientes en estado grave.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax. Sin cambios, lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax. Mejor, lesiones inflamatorias en base derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra vigil, con afasia motora, rigidez generalizada, afebril, con tos húmeda ocasional, ventilando por traqueostomía. Estable Hemodinámicamente. Rx de tórax. Con empeoramiento radiológico que motiva el cambio de antibiótico, aparición de lesiones inflamatorias nuevas hiliar y para hiliar derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 52 años, del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión arterial, VIH positivo con 20 años de evolución, asma bronquial. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar empeoramiento de su cuadro clínico. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre. Se encuentra con mejoría de su cuadro respiratorio, afebril, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares siendo más acentuadas en el pulmón izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 74 años residente en Limonar, provincia Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Presentó dos episodios de convulsiones tónico clónicos motivo por el cual se ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Se encuentra coherente, orientado en tiempo, espacio y persona, no ha presentado más episodios de convulsiones en las últimas horas, afebril, ventilando espontáneamente sin suministro de oxígeno. Rx de tórax normal. Se reporta en estado grave.Algunos criterios que ha emitido incluso la Organización Mundial de la Salud dicen (no está confirmado) que en las superficies no permanece el virus. "Lo que tenemos hasta el momento es que permanece y que las medidas del lavado de manos y desinfección con hipoclorito y con alcohol se mantienen como acciones importantes para evitar el contagio con esta enfermedad".El doctor reiteró la importancia del papel de la lactancia materna, que no debe de dejar de darse, porque no hay evidencia de que la leche trasmita la enfermedad."¿Qué es lo que si se pide?: mantener las superficies limpias".Sobre el estudio de las dos y tres horas, son a nivel de laboratorio. "En el medio de la calle, con el viento, es posible que tenga otro efecto", dijo.Durán reiteró la importancia de cumplir estrictamente las medidas de aislamiento social, mantener la distancia entre las personas y la higiene personal.Sobre el estudio poblacional en las provincias orientales, el doctor Durán señaló que en Las Tunas, se ha hecho en Manatí y la cabecera provincial. En Holguín se ha hecho en Gibara, en Cueto, Sagua de Tanámo y Moa. En Granma, en Bayamo, Jiguaní, Bartolomé Masó y Manzanillo.En Santiago de Cuba en Songo la Maya, Contramaestre, Segundo Frente, Palma Soriano y en Santiago. Y en Guantánamo, en Salvador, Manuel Tamés, Ímias y Guantánamo."Esto es una muestra representativa. En los estudios epidemiológicos estas muestras se hacen a partir de un diseño muestral. Todas las provincias están representadas".Sobre la obesidad, el doctor Durán dijo que sí representa un factor de riesgo ante la COVID-19.En Cuba, en estudios que se han realizado, plantea que hay un alta prevalencia de sobrepeso global. Esa condición se relaciona con otras enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cáncer y enfermedades cardiovasculares.Sobre el tema, el doctor dijo que el llamado a quedarse en casa incrementa la ingesta de alimentos no sanos y todo eso tiende a la obesidad. Además, no se hacen prácticamente ejercicios.Hasta el 24 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 273 mil 572 casos confirmados (+ 98 mil 096) y 341 mil 722 fallecidos (+ 3 mil 683) para una letalidad de 6,48% (-0,05).En la región de las Américas se reportan 2 millones 419 mil 355 casos confirmados (+ 53 mil 928), el 45,88% del total de casos reportados en el mundo, con 142 mil 580 fallecidos (+ 2 mil 620) para una letalidad de 5,89% (-0,02).