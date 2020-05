Cuba reporta 16 nuevos casos positivos de COVID-19, ningún fallecido y 5 altas médicas

Cuba reportó al cierre del lunes 25 de mayo 16 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y cinco altas médicas, informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).En el día de ayer se estudiaron para COVID-19, 1 492 muestras. De ellas resultaron positivas 16 (1,07%), para un acumulado de 1 963 en el país. El país acumula 97 003 muestras realizadas y 1 963 positivas (2,0%). Según precisó Durán, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 434 pacientes. Otras 1 823 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Todos fueron cubanos.15 (93,7%) fueron contactos de casos confirmados, y en uno (6,25%) no se precisa la fuente de infección.11 (68,7%) fueron mujeres y cinco (31,2%) hombres.El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 59 años con siete casos (43,7%), seguido de los de 20-39 años con cinco casos (31,2%).El 87,5% (14) de los casos positivos fueron asintomáticos.De los 1 963 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 170 y de ellos 166 (97,6%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos (ninguno en el día) y una letalidad de 4,17%, dos evacuados y 1 709 pacientes recuperados (87,1%). Se reportan cuatro pacientes en estado grave.: 13 casosCiudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 4 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 83 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.: 3 casosCiudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra con evolución favorable, estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra con evolución favorable, estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en base derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 52 años, del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión arterial, VIH positivo con 20 años de evolución, asma bronquial. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar empeoramiento de su cuadro clínico. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra con afasia motora, estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Se reporta en estado grave.El estudio del PCR en tiempo real, que se realiza a contactos, casos sospechosos, trabajadores de la salud y otros grupos, se puede hacer desde el momento en que comienzan los síntomas, según informó Durán que revelaron los últimos descubrimientos.“Incluso se ha confirmado que dos días antes de comenzar los síntomas ya existen anticuerpos y es posible demostrar la presencia del Sars-Cov-2 en el organismo”, añadió.No obstante, se mantiene la cuarentena de 14 días para estos grupos de riesgo porque una persona que se negativa al primer día, puede ser positiva más adelante.El doctor comentó además sobre un reciente estudio realizado en Singapur que sugiere que los pacientes con COVID-19 no transmiten la enfermedad una vez pasados 11 días con la misma.Es una investigación a la cual, dijo el especialista, hay que seguirle el rumbo; sin embargo, hasta el momento, en Cuba y en el mundo, se continúan vigilando a las personas durante 14 días después de haber estado en contacto con un contacto positivo o de presentar los primeros síntomas.El doctor se refirió a los casos que resultaron positivos en el estudio de seroprevalencia (anticuerpos) que se viene realizando en el país hace unas semanas, para encontrar casos en lugares aparentemente silentes.De dichas pruebas han resultado positivos a la COVID-19, hasta el momento, cuatro casos. Luego de seguirles la pista, explicó Durán, no se han encontrado contactos de estos, ni con síntomas ni confirmados.Lo resultados de dichos estudios confirman, expresó el doctor, la importancia del aislamiento social y el cumplimiento estricto de todas las medidas indicadas, “esas personas estuvieron en algún punto en contacto con el Sars-Cov-2”.El doctor comentó además sobre el uso del Prevengho-Vir y su efectividad en subir el sistema inmunológico. Según recomendó, las personas pueden continuar utilizando el frasco del que disponen a razón de cinco gotas una vez a la semana.Hasta el 25 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 371 660 casos confirmados (+ 98 088) y 344 814 fallecidos (+ 3 092) para una letalidad de 6,42% (-0,06).En la región de las Américas, a su vez, se reportan 2 471 491 casos confirmados (+ 52 136), el 46,01% del total de casos reportados en el mundo, con 144 347 fallecidos (+ 1 767) para una letalidad de 5,84% (-0,05).