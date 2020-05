Cuba reporta 11 nuevos casos positivos de COVID-19, ningún fallecido y 15 altas médicas

Cuba reportó al cierre del martes 26 de mayo once casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 15 altas médicas, informó este miércoles en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Al cierre del día de ayer, 26 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 467 pacientes. Otras mil 627 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron mil 378 muestras, resultando 11 muestras positivas. El país acumula 98 mil 381 muestras realizadas y mil 974 positivas (2,0%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 11 nuevos casos, para un acumulado de mil 974 en el país.Los 11 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos 10 (90,9%) fueron contactos de casos confirmados y en uno (9,1%) no se precisa la fuente de infección.De los 11 casos diagnosticados, siete (63,6%) fueron mujeres con y cuatro (36,4%) hombres. El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años con cinco casos (45,5%), seguido de los de menor de 40 años con cuatro casos (36,4%). El 72,7% (8) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Detalles de los 11 nuevos casos confirmados:



Artemisa



Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



La Habana:



Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 48 contactos.

Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.



De los mil 974 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 166 y de ellos 164 (98,7%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y mil 724 pacientes recuperados (87,3%) (15 altas). Se reportan dos pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado grave:



Cuidadano cubano, de 85 años, procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 52 años, del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión arterial, VIH positivo con 20 años de evolución, asma bronquial. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar empeoramiento de su cuadro clínico. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre. Se encuentra estable, afebril, ventilando espontáneamente en decúbito prono. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. Se reporta en estado grave.



Situación internacional



Hasta el 26 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 459 mil 528 casos confirmados (+ 87 mil 868) y 345 mil 994 fallecidos (+ 1 mil 180) para una letalidad de 6,34% (-0,08).



En la región de las Américas se reportan 2 millones 518 mil 852 casos confirmados (+ 47 mil 361), el 46,14% del total de casos reportados en el mundo, con 146 mil 391 fallecidos (+ 2 mil 044) para una letalidad de 5,81% (-0,03).



Aun no se puede hablar de medidas para levantar las restricciones



Al comentar sobre las medidas a implementar tras el fin de la enfermedad dijo que todos los organismos están analizando qué disposiciones van a mantenerse y cuáles se van eliminar.



En este sentido comentó que en las provincias que llevan más de 14 días sin presentar casos hay que mantener las medidas con total rigor porque todavía hay mucho riesgo y puso como ejemplos los eventos de transmisión local abiertos como el caso de la tienda La Época, en La Habana. “Hay personas que comenten violaciones y por tanto aún se miden con cautela la apertura de los territorios”.



Añadió que el Minsap está trabajando en un grupo de indicadores para evaluar la apertura, que no solo depende de que haya o no el virus.



Más adelante comentó que la situación internacional es muy compleja aun para evaluar la apertura de las fronteras y que el gobierno dará a conocer el momento que sea oportuno para ello.



Al recordar que el once de marzo se reportaron los primeros casos, dijo que el país ha venido cursando por el escenario más favorable y “debemos seguir con este modelo favorable”. Añadió que aunque ayer se reportaron 16 casos la tendencia es a la baja.