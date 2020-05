Donald Trump se prepara para firmar una orden contra Twitter y Facebook

Donald Trump se prepara para firmar una orden contra Twitter y FacebookLa medida se produce después de que Twitter activara una notificación de verificación de hechos en dos tuits de Trump, para desmentir sus afirmaciones.



“¡Este será un gran día para las redes sociales y la justicia!”, tuiteó el presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras medios locales informan sobre sus planes de dictar este jueves una orden ejecutiva dirigida contra Twitter y Facebook.

Según reportó la agencia Reuters, que obtuvo un borrador de la orden ejecutiva, el jefe de Estado requerirá a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que revise las regulaciones establecidas en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que regula la responsabilidad legal que tienen las plataformas en línea por el contenido que publican sus usuarios.



Así, la nueva norma le daría a la FCC la responsabilidad de examinar las acciones relacionadas con la moderación de contenido, lo que conduciría a que las plataformas pierdan sus protecciones bajo la Sección 230.



La medida se produce después de que Twitter activara una notificación de verificación de hechos en dos tuits de Trump, para desmentir sus afirmaciones, en las que que alegó que una votación por correo daría lugar a una “elección fraudulenta”.



Twitter añadió a los dos tuits de Trump una advertencia en la que se lee: “conozca los hechos sobre las boletas por correo”, la cual dirige a los usuarios a artículos de CNN, The Washington Post y The Hill, y a otras informaciones sobre el tema.



Trump reaccionó en la misma plataforma acusando a Twitter de inmiscuirse en las elecciones presidenciales 2020 y de reprimir la “libertad de expresión”.



Este miércoles, el mandatario subió una nueva serie de tuits, alegando que “las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras”, por lo que considera necesario “regular firmemente” o incluso “cerrarlas”.



La medida de Twitter forma parte de su nueva política sobre información engañosa, lanzada este 11 de mayo para prevenir la difusión de datos falsos sobre la pandemia de COVID-19.



El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respondió en su red social el mismo miércoles, indicando que sus empleados seguirán “señalando información incorrecta o controvertida sobre las elecciones a nivel mundial”.



Dorsey dijo en el sitio web de la compañía en la noche del miércoles que los tuits del mandatario “podrían confundir a la gente y hacerles creer que no tienen que registrarse para votar”.



“Nuestra intención es conectar los puntos de declaraciones conflictivas y mostrar la información en disputa para que la gente pueda juzgar por sí misma”, afirmó Dorsey.



Esa medida de la compañía llevó al gobernante a escribir ayer en ese mismo servicio de microblogging que “Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020” y “sofocando la libertad de expresión”, y agregó que “no permitirá que ocurra”.



Asimismo, el mandatario repitió una vez más una acusación esgrimida por él y otros republicanos de que las plataformas de redes sociales silencian a las voces conservadoras, y amenazó con regularlas o cerrarlas. “Los republicanos sentimos que las redes sociales silencian las voces conservadoras. Las regularemos o cerraremos antes de permitir que esto ocurra. Vimos lo que intentaron hacer y fracasaron en 2016. No podemos permitir que una versión más sofisticada de eso vuelva a suceder”, apuntó este miércoles.



Esas quejas sobre la supuesta parcialidad de las compañías de Silicon Valley en su contra se producen a pesar de que Trump y figuras cercanas a él tienen algunas de las cuentas más populares en las redes sociales.



De acuerdo con The Washington Post, la realidad es mucho más complicada: Twitter ha estado tomando medidas enérgicas contra el spam, el abuso y las cuentas falsas de manera mucho más agresiva en los últimos años, una medida que afectó tanto a liberales como a conservadores.



A su vez, The Hill señaló que no está claro cómo una orden ejecutiva afectaría la capacidad de Twitter para aplicar etiquetas a contenido falso o engañoso.



El derecho legal de las plataformas de redes sociales como empresas privadas a eliminar o regular el discurso, o, en este caso, los tuits, está bien establecido, apuntó el medio.



Por su parte, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró en una entrevista con Fox News, que no estaba de acuerdo con su competidor Twitter y su decisión de marcar las publicaciones del presidente: “Creo que, tenemos una política diferente a la de Twitter en este respecto. Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”.