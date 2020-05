Números a la baja y un control permanente

Aun cuando los números continúan marcando una tendencia a la disminución en todos los indicadores relacionados con la COVID-19 en la mayor de las Antillas, el Gobierno cubano prosigue el chequeo diario a la situación epidemiológica del país, bajo la premisa de no descuidar por un segundo este combate frontal a la epidemia, que comenzó a inicios del mes de marzo y en el que no se ha dado todavía el punto final.Como se ha hecho habitual, tarde por tarde, en el Palacio de la Revolución, sesionó este miércoles la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y el control del nuevo coronavirus, encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. En su información a la dirección del país, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, subrayó que diariamente desciende el número de personas ingresadas para la atención y vigilancia de la COVID-19. En la tercera jornada de la semana la cifra es de 2 009, la más baja desde el 22 de abril, cuando se superó los 10 742 pacientes.Asimismo, de los 1 974 diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen hospitalizados 166; de ellos, 164 con una evolución clínica estable. Destacó el titular que “estamos en el mejor momento también en el número de casos graves y críticos, con solo dos graves en estos momentos, que están en el hospital Salvador Allende, en la capital”. Del total de casos confirmados, dijo, 1 724 ya vencieron la enfermedad.Sobre los eventos de transmisión local de la COVID-19, reiteró que se han cerrado 35 y se mantienen activos nueve. De estos últimos, solo dos reportaron casos nuevos este miércoles: cuatro en el de Centro Habana; y uno en el de Turiguanó, en Ciego de Ávila.Las provincias con las tasas de incidencia más altas en los últimos 15 días continúan siendo La Habana y Matanzas, de ahí que en este encuentro volvieran a rendir cuentas de su situación. Según detallaron los gobernadores, aun cuando presentan las mayores cifras del país, sus números también muestran una tendencia a la disminución, como parte del esfuerzo que se está realizando para dar el golpe final a la epidemia.En esta ocasión, la gobernadora de Camagüey, Yoseily Góngora López, también intervino a través de videoconferencia y explicó que la provincia lleva 12 días sin casos. De los 48 confirmados en el territorio, están ingresados solo siete: tres camagüeyanos y cuatro avileños.La Gobernadora aseguró que nadie está confiado en la provincia y se mantienen la pesquisa en las comunidades y el monitoreo constante sobre las infecciones respiratorias agudas. No se han desmontado las medidas, destacó, para conservar esa estabilidad epidemiológica.En medio de esa batalla, Camagüey ha tenido que enfrentar además dos eventos climatológicos severos, uno ocurrido a finales de abril en los municipios de Florida y Céspedes; y otro en Esmeralda, el 20 de mayo último. Góngora López afirmó que se trabaja para, en el menor tiempo posible, resarcir las afectaciones que superan en ambos casos las 500, con 11 derrumbes totales en los tres municipios.Como es costumbre en este tipo de reuniones, en las que rinden cuentan los organismos de la Administración Central del Estado implicados en el enfrentamiento a la COVID-19, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, informó sobre las medidas aplicadas por el sector para facilitar los servicios en el difícil contexto impuesto por la pandemia.Según detalló, se ha trabajado en la creación de capacidades para la comunicación en hospitales y centros de aislamiento; en el uso de plataformas digitales para el pago de servicios; en la habilitación de aplicaciones para el pesquisaje y autopesquisaje; así como en estudios sobre movilidad y georreferenciación de casos de la COVID-19.“Hemos trabajado con la premisa de garantizar la vitalidad de la red de telecomunicaciones, a partir de que ha habido un incremento sustancial del tráfico telefónico y de las transmisiones de radio y televisión”.Entre las decisiones que se han tomado, explicó, se limitaron los horarios de las oficinas de ETECSA y de Correos de Cuba; los Joven Club se mantienen cerrados al público; se prorrogó el pago de las facturas de servicios de telecomunicaciones y de las cuentas que vencían en este periodo; y se estimuló el uso de las plataformas Enzona y Transfermóvil.Detalló que en abril se pagaron 193 millones de pesos, en CUP y CUC, a través de Transfermóvil, principalmente en transferencias entre cuentas y en las facturas de teléfono, electricidad, agua y gas; además del pago de impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.Señaló que se monitorean los planteamientos más frecuentes de la población, relacionados fundamentalmente con la entrega de paquetes de correo a domicilio; la telefonía móvil y el consumo de datos; la congestión en las líneas; las demoras en la instalación de nuevos servicios o en sus traslados; la distribución de la prensa, sobre todo hacia la Isla de la Juventud; y las dificultades con el comercio electrónico, “en lo cual hay que seguir trabajando porque llegó para quedarse y tenemos que acabar de resolver sus problemas”, aseveró.