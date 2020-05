Cuba reporta 9 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicas

La COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del miércoles 27 de mayo, 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecidos y 10 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1364 muestras. El país acumula 99 745 muestras realizadas y 1 983 positivas (2%). Se encuentran ingresados en hospitales 555 pacientes, 2 en vigilancia, 388 sospechosos y 165 confirmados. Otras 1 684 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Todos son cubanos.8 fueron contactos de casos confirmados.En 1 no se precisó la fuente de infección.5 son del sexo masculino y 4 del sexo femenino.4 estaban asintomáticos.Grupos de edades más afectados: 7 de 40 a 60 años y 2 de 20 a 39 años.1 737 son contactos de casos confirmados.En 73 no se ha precisado la fuente de infección.132 (7%) tienen fuente de infección en el extranjero.50,7% son del sexo masculino y 49,3% del sexo femenino.El 50,6% de los casos positivos ha estado asintomático en el momento del diagnóstico.Se mantienen ingresados confirmados 165 y de ellos 164 (99,4%) presentan evolución clínica estable.Se reporta un paciente en estado grave.Se acumulan 82 fallecidos, dos evacuados y 1 734 pacientes recuperados (87,4%).Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. No se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano, de 52 años, del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión arterial, VIH positivo con 20 años de evolución, asma bronquial. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar empeoramiento de su cuadro clínico. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre. Se encuentra estable, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. con discreta mejoría. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. Se reporta en estado grave.Las medidas de relajamiento deben ser bien pensadas y con indicadores que permitan evaluar lo que se hace por territorios. , afirma Pedro Más. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.El director nacional de Epidemiología del Minsap reiteró que la etapa de pandemia no ha acabado, porque esta enfermedad continúa afectando a varios continentes.De acuerdo con expertos cubanos, la Isla alcanzó el pasado 24 de abril el pico de la epidemia. “Desde entonces hemos ido descendiendo por debajo del pronóstico favorable, independientemente de la aparición de nuevos casos”, acotó Durán García.“En manos de los cubanos y de sus autoridades está que no se produzca un rebrote”, argumentó y expresó la certeza de que el país no levantará las medidas que han permitido los resultados actuales.Advirtió que no se puede precisar en qué momento sucederá una nueva oleada del virus, no obstante, “trabajamos para que no ocurra”, aseguróEl uso de hidroxicloroquina y la cloroquina en pacientes con COVID-19 será nuevamente revisada por la OMS. La suspensión de su uso en los ensayos no es definitiva, pero se mantendrá en pausa hasta tener más información de sus riesgos y beneficios. Foto: AFP.Sobre la cloroquina como medicamento para tratar la COVID-19 hay dos posiciones: EEUU está a favor de retirarla por complicaciones que han surgido, mientras Francia aboga por su uso precoz en el tratamiento, comentó Durán García.“Cuba tiene su propia experiencia, y la ha utilizado sin ningún tipo de complicaciones”, dijo e informó que actualmente se revisa este fármaco para utilizarlo con cierta cautela, de acuerdo con las observaciones internacionales.Según el director general de la OMS, el grupo ejecutivo del organismo ha decretado una pausa temporal en ensayos para que los datos de seguridad sean revisados. No obstante, ha aclarado que dichos medicamentos son aceptados como seguros para su uso en pacientes con enfermedades autoinmunes o malaria.El director nacional de Epidemiología del Minsap explicó que la sangre de los hombres tiene niveles más altos que las mujeres de una enzima llamada convertidora de angiotensina 2, que es un receptor en la superficie de las células al cual se adhiere el virus SARS-CoV-2 y le permite ingresar e infectar células.Esto facilita la entrada del virus y las complicaciones, abundó el especialista.Según la autoridad sanitaria cubana, los estudios realizados hasta ahora indican que esta es una de las causas de que los hombres son más propensos a contagiarse y a morir por contraer la COVID-19.Puntualizó que hay tratamientos de pacientes con insuficiencia cardiaca que se le facilita inhibidores de esa enzima.De las 82 fallecidos en Cuba por el coronavirus, 50 son hombres. “Parece ser que el tema de la enzima llamada convertidora de angiotensina 2 es la causa, porque el tratamiento y el seguimiento no tiene diferenciación por sexo”.Hasta el 27 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 555 708 casos confirmados (+ 96 180) y 350 212 fallecidos (+ 4 218) con una letalidad de 6,30% (-0,03).En la región de las Américas se reportan 2 millones 571 974 casos confirmados (+ 53 122), el 46,29% del total de casos reportados en el mundo, con 149 023 fallecidos (+ 2 632) para una letalidad de 5,79% (-0,02).