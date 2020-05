Tercera noche de protesta e incendios en Minneapolis por asesinato racista

"Dénos tiempo para hacer justicia"

Manifestaciones pacíficas dieron paso a una tercera noche de incendio provocado, saqueo y vandalismo en Minneapolis el jueves mientras los manifestantes expresaron su ira por la muerte de un hombre negro visto en video sin aliento mientras un oficial de policía blanco se arrodillaba sobre su cuello. .El último espasmo de disturbios en la ciudad más grande de Minnesota no se controló en gran medida, a pesar de que el gobernador Tim Walz ordenó que la Guardia Nacional se activara para ayudar a restablecer el orden luego de los primeros dos días de disturbios provocados por el arresto fatal de George Floyd, de 46 años. En contraste con el miércoles por la noche, cuando los manifestantes que arrojaban piedras se enfrentaron repetidamente con la policía con equipo antidisturbios, la policía mantuvo un perfil bajo alrededor del epicentro de los disturbios, fuera de la estación de policía del tercer recinto de la ciudad.Los manifestantes que se concentraron fuera del edificio se retiraron brevemente bajo descargas de gases lacrimógenos de la policía y balas de goma disparadas contra ellos desde el techo, solo para volver a montar y eventualmente atacar el edificio de frente, prendiendo fuego a la estructura cuando la policía pareció retirarse. Los manifestantes fueron observados más tarde en el techo.La autoridad de la ciudad advirtió sobre informes 'no confirmados' de que se cortaron las líneas de gas a la estación de policía del Tercer Recinto y que había otros explosivos en el edificio. Apeló a la gente a retirarse del edificio.Un automóvil y al menos otros dos edificios en las cercanías también fueron incendiados, y los saqueadores regresaron por segunda noche a una tienda de descuento Target cercana, se dejaron abordados y vacantes de la noche anterior, para huir con lo que quedaba dentro.Los bomberos dijeron que 16 edificios fueron incendiados el miércoles por la noche.El presidente Donald Trump en Twitter dijo que enviará a las tropas de la Guardia Nacional y "hará bien el trabajo" si el alcalde Jacob Frey no logra controlar la ciudad."Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo", escribió en tuits publicados a última hora de la medianoche.La Guardia Nacional de Minnesota dijo que había "activado" a más de 500 soldados para ayudar a las autoridades locales, y principalmente a los departamentos de bomberos, en Minneapolis, St. Paul y sus alrededores.Las autoridades policiales locales, estatales y federales buscaron más temprano en el día para aliviar las tensiones raciales provocadas por la muerte de Floyd al prometer lograr justicia.Cuatro policías de la ciudad involucrados en el incidente, incluido el que se muestra presionando su rodilla contra el cuello de Floyd mientras yacía en el suelo, gimiendo, "por favor, no puedo respirar", fueron despedidos de sus trabajos al día siguiente.El caso de Floyd era una reminiscencia del asesinato en 2014 de Eric Garner, un hombre negro desarmado en la ciudad de Nueva York que murió después de ser puesto en un estrangulamiento policial prohibido, ya que también se le escuchó murmurar: "No puedo respirar".Las últimas palabras de Garner se convirtieron en un grito de guerra para el movimiento Black Lives Matter que se formó en medio de una ola de asesinatos de afroamericanos por parte de la policía.Durante todo el día, los manifestantes presionaron sus demandas para que los cuatro policías fueran arrestados y procesados."Hay una causa probable en este momento" para hacer esos arrestos, dijo el activista de derechos civiles el reverendo Al Sharpton mientras se dirigía a la multitud. “No estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo lo que es correcto ".La madre de Garner, Gwen Carr, dijo que el caso de Floyd era como "abrir una vieja herida y echarle sal".En una conferencia de prensa matutina, la jefa de policía Medaria Arradondo se disculpó públicamente con la familia de Floyd y reconoció que su departamento había contribuido a un "déficit de esperanza" en Minneapolis.Horas más tarde, los funcionarios que supervisan las investigaciones del Departamento de Justicia de los EE. UU., El FBI, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y los fiscales pidieron calma en una conferencia de prensa conjunta, mientras reunían pruebas."Danos el tiempo para hacer esto bien y te haremos justicia", dijo el fiscal del condado Mike Freeman a los periodistas. Reconoció que la conducta del policía representada en el video fue "horrible", pero dijo: "Mi trabajo es demostrar que ha violado una ley penal".La abogada estadounidense de Minnesota, Erica McDonald, prometió una "investigación robusta y meticulosa" del arresto y muerte de Floyd.La investigación federal, que el fiscal general William Barr había designado como "máxima prioridad", se centrará en si los agentes que lo arrestaron usaron el "color de la ley" para privar a Floyd de sus derechos civiles, dijo.Floyd, un nativo de Houston conocido cariñosamente por sus amigos como "Big Floyd" y que había trabajado como empleado de seguridad de un club nocturno, era sospechoso de tratar de pasar dinero falsificado en una tienda de la esquina cuando la policía lo detuvo. Un empleado que pidió ayuda describió al sospechoso como aparentemente ebrio, según una transcripción policial de la llamada.Las protestas de simpatía estallaron el miércoles en Los Ángeles y el jueves en Denver, con cientos de manifestantes bloqueando el tráfico de las autopistas en ambas ciudades.Los disturbios del jueves por la noche en Minneapolis se extendieron a la ciudad adyacente de St. Paul, la capital del estado.