Cuba reporta 22 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 26 altas médicas

De los 22 nuevos casos diagnosticados:

De los 2 005 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



La residencia por provincias y municipios de los 22 casos confirmados es:

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:



Detalles de los 22 casos confirmados



Pacientes reportados en estado grave

La COVID-19 en el mundo

Disminución de muestras no se debe a problemas de capacidad de los laboratorios

Cuba reportó al cierre del jueves 28 de mayo, 22 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 005 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamenta ningún fallecido y fueron dadas 26 altas médicas, informó este viernes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 363 muestras (421 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, 132 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, 127 en el de Villa Clara, en el del Centro Provincial de La Habana 282, en el de Santiago de Cuba 189, y 212 en el laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología) resultando 22 muestras positivas (1,6%). El país acumula 101 108 muestras realizadas y 2 005 positivas (2%). Al cierre del 28 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales un total 569 pacientes, en vigilancia 2, sospechosos 406, y confirmados 161. Otras 1 815 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.Todos son cubanos.18 son contactos de casos confirmados.En 4 no se ha podido precisar la fuente de infección.13 casos son del sexo femenino y 9 del sexo masculino.16 de los casos estaban asintomáticos.El grupo de edad más afectado fueron los menores de 40 años (9 casos), al igual que el de 40 a 60 años, con igual número de casos.Se confirmaron 4 niños, todos contactos de casos positivos.1 755 (89,4%) son contactos de casos confirmados.En 77 no se ha precisado la fuente de infección.132 tienen fuente de infección en el extranjero.1 014 son del sexo masculino y 991 del sexo femenino.Se acumulan 1 020 (50,9%) casos positivos que estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.Hasta el momento, 224 niños han sido diagnosticados en Cuba con la enfermedad, de los cuales 204 están de alta.Hasta el momento, de los 161 casos activos, 158 presentan evolución clínica estable, y se reportan 3 en estado grave.Se reportan 82 fallecidos, para una letalidad del 4,08%; dos evacuados y 1 760 altas médicas (26 más en el día de ayer), las cuales representan el 87,4%.La Habana: 17 casos (8 del Cerro; en Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Marianao 2 en cada uno, y 1 de La Lisa)Artemisa: 4 casos (de Bauta)Matanzas: 1 caso (de Jagüey Grande)Matanzas: 52 casos (7.22)La Habana: 106 casos (4.96)Artemisa: 5 casos (0.97)Ciego de Ávila: 3 casos (0.69)Villa Clara: 5 casos (0.64)Las Tunas: 1 caso (0.19)Pinar del Río: 1 caso (0.17)Camagüey: 1 caso (0.13)Granma: 1 caso (0.12)Sancti Spíritus 0Mayabeque 0Holguín 0Municipio Especial Isla de la Juventud 0Cienfuegos 0Santiago de Cuba 0Guantánamo 0Ciudadano cubano de 65 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 59 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 63 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 57 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 54 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 43 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 48 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 42 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 67 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.Ciudadana cubana de 43 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 48 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 9 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 56 contactos.Ciudadano cubano de 40 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 36 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 17 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 64 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 7 años, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 36 años, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 10 años, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 47 años, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 27 años, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano, de 52 años, del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión arterial, VIH positivo con 20 años de evolución, asma bronquial. Ingresó en Terapia Intensiva por presentar empeoramiento de su cuadro clínico. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. Se reporta en estado grave.çCiudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y Aurículo Ventricular de primer grado. RX de tórax con imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias y discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con diarreas, estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Hasta el 28 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 656 615 casos confirmados (+ 100 907) y 355 355 fallecidos (+ 5 143) con una letalidad de 6,28% (-0,02).En la región de las Américas se reportan 2 630 856 casos confirmados (+ 58 882), el 46,51% del total de casos reportados en el mundo, con 152 598 fallecidos (+ 3 mil 575) para una letalidad de 5,80% (+0,01).Cuba se mantiene el lugar 16 en cuanto a la letalidad de la región, con 4,08%. Las tasas más significativas se presentan en México (11,02%), Ecuador (8,6%), Brasil (6,22%) y Estados Unidos (5,91%).Ante una interrogante con respecto a la capacidad que posee el país para el procesamiento de pruebas confirmatorias de la COVID-19, Durán García explicó que la disminución del número de pruebas no obedece a las capacidades de los laboratorios existentes.Dijo que las muestras han disminuido, pues “al existir menos casos confirmados, el número de contactos y de sospechosos también van reduciéndose proporcionalmente”.Enfatizó en que no se trata de un problema de capacidad ni déficit de recursos para el estudio.Los laboratorios de Biología Molecular, los cuales disponen de la tecnología empleada para la confirmación de casos, tienen la capacidad para procesar diariamente —en su conjunto— unas 2 000 muestras.Recordó que para estos diagnósticos se usaron en un principio cuatro laboratorios (el del IPK, el de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba), aunque dada la magnitud de la epidemia se fueron incorporando otros como el del hospital Hermanos Ameijeiras, el del CIGB y el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil.