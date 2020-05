Denuncia Díaz-Canel complicidad del gobierno de EE. UU. en ataque terrorista a embajada cubana en Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el silencio del Gobierno de Estados Unidos sobre la agresión a la embajada de la nación caribeña en Washington, evidencia su complicidad en los hechos.En su cuenta de twitter el mandatario recordó que, a punto de cumplirse un mes de ese ataque terrorista, el silencio de la administración imperial equivale a complicidad. «Detrás de Alazo Baró hay grupos y financiamientos al terrorismo no procesados, pese a denuncia de Cuba», añadió el jefe de Estado.El 30 de abril la sede diplomática cubana en la capital estadounidense recibió 32 disparos con fusil de asalto, realizados por un individuo que fue apresado en el lugar del suceso y quien declaró su intención de matar.La investigación de las autoridades norteamericanas concluyó que Alexander Alazo Baró, el autor, era una persona mentalmente inestable, sin embargo, de acuerdo con declaraciones a la prensa del canciller cubano, no se ha profundizado en sus contactos y motivaciones.El ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, comentó ante diversos medios las relaciones de Alazo Baró con grupos y personas que promueven acciones violentas contra su país y exhortó a que se indagara al respecto.Instó al Departamento de Estado y al Gobierno estadounidense, a que explicaran cuáles son sus motivaciones para no haber realizado ningún pronunciamiento sobre la agresión a la representación de la isla en Washington.Rodríguez dijo además que esos acontecimientos son el resultado de una política oficial de instigación al odio y a la violencia contra su país, y demandó una investigación exhaustiva, así como que se transparente la información obtenida.No obstante, casi un mes después del atentado, no ha habido declaraciones del Gobierno de Estados Unidos ni han condenado públicamente lo sucedido.