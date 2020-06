Trump se escondió en el búnker de la Casa Blanca por temor a las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el viernes al búnker de la Casa Blanca ante la escalada de protestas en las inmediaciones, donde el Servicio Secreto se vio obligado a intervenir para retirar algunas de las barreras instaladas junto a la sede presidencial.El mandatario norteamericano se refugió en el búnker durante un corto periodo de tiempo y, según un portavoz de la Administración citado por CBS News, por un exceso de celo, no tanto porque existiese un riesgo inminente para la integridad del magnate neoyorquino. Las inmediaciones de la Casa Blanca se han convertido en uno de los escenarios de las movilizaciones de estos últimos días por el fallecimiento del ciudadano afroamericano George Floyd durante un arresto a manos de policías blancos. Al malestar por la muerte de Floyd se han sumado las quejas por los mensajes incendiarios del propio Trump en contra de los disturbios.Este domingo, la Policía ha cargado de nuevo contra grupos de manifestantes reunidos junto a la sede presidencial, mientras que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha impuesto un toque de queda en vigor desde las 23.00 (hora local).Pese a esto aviso, numerosas personas permanecían en las inmediaciones de la Casa Blanca pasada la hora límite.Además, las luces exteriores de la Casa Blanca estaban apagadas a última hora del día, en contra de lo que suele ser habitual, según "The New York Times".