Felicita Díaz-Canel a los niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia

Felicita Díaz-Canel a los niños cubanos en el Día Internacional de la InfanciaMiguel Díaz-Canel, Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, envió hoy, Día Internacional de la Infancia, una felicitación a los niños de la Isla a través de su perfil en Twitter.



En Cuba existe una infancia con derechos que seguiremos defendiendo, aseveró el mandatario en la red social.

Díaz-Canel acompañó su mensaje con el trabajo del periódico Juventud Rebelde titulado “En Cuba existe una infancia con derechos”, el cual reitera que con muchas certezas, la primera de ellas, saber que son y serán siempre el tesoro más importante de su Revolución, y que por eso los cuida, todo lo hace pensando en ellos y defiende su derecho a una vida plena, los infantes cubanos celebraban su Día Internacional.



A través del rotativo, Rosa María Ramírez Montero presidenta de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) envió una sincera felicitación y un abrazo inmenso a cada niño y niña del país por la llegada de otro primero de junio, y señaló que estos tiempos difíciles de la COVID-19 no podrán borrar su sonrisa.



La fecha no ha podido festejarse con la emoción y el colorido acostumbrados, en colectivos e instalaciones pioneriles, círculos infantiles, centros recreativos, parques, plazas y avenidas, con payasos, juegos, canciones, matutinos, pero no perderá su significado, pues entendemos que ahora lo mejor es cuidarlos y cuidarnos, destacó Ramírez Montero.



Reconoció la actitud de los más pequeños, quienes desde sus casas se han adaptado al actual escenario y han aportado en esta batalla con sus dibujos, poesías y composiciones, activando las patrullas clic, estudiando y viendo las teleclases, participando —a través de la familia— en las redes sociales y, sobre todo, no olvidándose de nuestra historia.



Al invitarlos, este lunes, a una celebración digital y también a adornar sus casas con globos, carteles, cintas, a disfrazarse, a subir fotos o videos de festejos anteriores, la Presidenta de la OPJM exhortó a cumplir con las medidas sanitarias que ha dispuesto el Gobierno, porque tener derecho a la salud, incluso desde antes de nacer, es una de las principales conquistas de la Revolución.





Finalmente, aseguró que la celebración de este año ha tenido especial dedicatoria a quienes están en los hogares de niños sin amparo familiar y escuelas de formación integral hasta donde han llegado las presidencias de la OPJM —a todos los niveles— con un mensaje de aliento y optimismo.





Con nuestros infantes hemos intercambiado sobre las medidas para enfrentar el nuevo coronavirus y la necesidad de protegernos, y de cómo continuará el curso escolar, pero con ellos también hemos jugado, bailado y disfrutado de la alegría con que viven en esos lugares llenos de mucho amor que han sido fruto de la Revolución, destacó.