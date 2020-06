Cuba reporta 38 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas

Cuba reporta 38 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicasCuba reportó al cierre del domingo 31 de mayo, 38 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas, informó en conferencia de prensa este lunes el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1763 muestras. El país acumula 107 037 muestras realizadas y 2 083 positivas (1,9%).

Se encuentran ingresados en hospitales 429 pacientes, 1 en vigilancia, 256 sospechosos y 172 confirmados. Otras 1728 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



De los 2.083 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



Se mantienen ingresados confirmados 172 y de ellos 169 (98,2%) presentan evolución clínica estable.

Se acumulan 83 fallecidos (ninguno en el día), para una letalidad de 3.98%, lo cual coloca a Cuba en el lugar 16 en las Américas en cuanto a este indicador.

Dos evacuados y 1.826 pacientes recuperados (87,7%) (17 altas médicas en el día de ayer).

Se reportan tres pacientes en estado grave.

El 50.2% de los casos son mujeres (1045 casos) y el 49.8% son hombres (1.038 casos)

1.087 personas han sido asintomáticas al momento



De los 38 nuevos casos confirmados:



Todos son cubanos.

De ellos 36 (92,31%) fueron contactos de casos confirmados, en dos (7,69%) no se precisa la fuente de infección.

De los 38 casos diagnosticados, 24 (63,16%) fueron mujeres y 14 (36,84%) hombres.

Los grupos de edades más afectados fueron: menor de 40 años con 19 casos (50%), seguido del de 40 a 60 años con 15 casos (39,47%).

El 86,84% (33) de los casos positivos fueron asintomáticos.

37 casos pertenecen a La Habana y uno a la provincia de Matanzas. De los enfermos confirmados en la capital, 29 están relacionados con el evento de transmisón que surge en los laboratorios AICA y uno está vinculado con la empresa de transporte de comercio.



Durán García llamó la atención ante los números de esta jornada, de lo que representa que en una institución o lugar determinado no se cumplan las normas de protección establecidas, y exista personal con síntomas que no acuda al médico, ni se detecte.



Al referirse a la tasa de incidencia de la COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, el especialista reiteró que son las provincias de La Habana y Matanzas, con 8.01 y 3.33 respectivamente, las de mayor tasa de la enfermedad en el país.



El director nacional de Epidemiología insistió en la necesidad de reforzar y mantener medidas restrictivas, pues no ha pasado el peligro y el riesgo de propagación de la enfermedad se mantiene.



La residencia por provincias y municipios de los 38 casos confirmados es:



La Habana (37 casos)



14 del municipio La Lisa.

7 del municipio Habana Vieja.

Playa y Marianao con 4 cada uno.

3 del municipio Arroyo Naranjo.

2 del municipio Diez de Octubre.

San Miguel del Padrón, Regla y Cerro con 1 cada uno.



Matanzas (1 caso)



1 del municipio Matanzas.



Detalles de los 38 nuevos casos confirmados:



Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 70 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 5 meses de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Matanzas.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente con electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo auriculo ventricular de primer grado. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias en base derecha, imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con fiebre de 38 C, mantiene falta de aire moderada y la auscultación estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de hemitórax derecho y base izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Paciente que comenzó con fiebre, tos húmeda y expectoración. Por empeoramiento clínico y radiológico se traslada para Cuidados Intermedios, con expectoración abundante en forma de vómica y tos, estando allí hizo por lo que se traslada para la Ingreso en la Terapia Intensiva. Se encuentra con tos húmeda y estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Se reporta en estado grave.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 31 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6 millones 028 mil 135 casos confirmados (+ 128 mil 269) y 368 mil 944 fallecidos (+ 4 mil 053) con una letalidad de 6,12% (-0,06).



En la región de las Américas se reportan 2 millones 846 mil 391 casos confirmados (+ 77 mil 031), el 47,22% del total de casos reportados en el mundo, con 161 mil 514 fallecidos (+ 2 mil 648) y una letalidad de 5,67% (-0,07).