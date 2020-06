Cuba reporta 9 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y otra alta médica



De los 9 nuevos casos diagnosticados:

De los 2 092 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Detalles de los nuevos casos confirmados:

Pacientes reportados en estado grave:

¿Se está debilitando el coronavirus?

Evalúan extender uso de la Biomodulina T a grupos de riesgo

La COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del lunes 1ro de junio, 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y otra alta médica, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 352 muestras. El país acumula 108 389 muestras realizadas y 2 092 positivas (1,9%). Se encuentran ingresados en hospitales 444 pacientes, 264 sospechosos y 180 confirmados. Otras 1736 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Todos son de La Habana.7 fueron contactos de casos confirmados.En 2 no se precisó la fuente de infección.3 son del sexo masculino y 6 del sexo femenino.6 estaban asintomáticos.Grupos de edades más afectados: menor de 40 años con 3 casos (33,3%), seguido del de 40 a 60 años con 3 casos (33,3%) y por último los mayores de 60 con 3 casos (33,3%).1 384 son contactos de casos confirmados.En 84 no se ha precisado la fuente de infección.132 (7%) tienen fuente de infección en el extranjero.49,7% son del sexo masculino y 50,2% del sexo femenino.El 52,2% de los casos positivos ha estado asintomático en el momento del diagnóstico.Se mantienen ingresados confirmados 180 y de ellos 176 (97,7%) presentan evolución clínica estable.Se reportan cuatro pacientes en estado grave.Se acumulan 83 fallecidos, dos evacuados y 1 827 pacientes recuperados (87,4%).235 niños contagiados, 208 ya se encuentran de alta médica.Ciudadana cubana de 65 años, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 63 años, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 48 años, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 18 años, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 20 años, residente en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 37 años, residente en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionados al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 54 años, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.Ciudadano cubano de 54 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 64 años, residente en el municipio Cotorro, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo Auriculo Ventricular de primer grado. RX de tórax evidente mejoría de las lesiones inflamatorias en base derecha, imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, mantiene falta de aire moderada y la auscultación estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, ventilando espontáneamente en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de hemitórax derecho y base izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 62 años, procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Paciente que comenzó con fiebre, tos húmeda y expectoración. Por empeoramiento clínico y radiológico se traslada para Cuidados Intermedios, con expectoración abundante en forma de vómica y tos, estando allí hizo un evento convulsivo por lo que se traslada para la Ingreso en la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, consciente, orientado, más cooperativo, tos húmeda, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 75 años procedente de la provincia de Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial y Leucemia Mieloide Crónica en estudio. Comenzó con decaimiento, anorexia y fiebre, fue ingresado y, por comorbilidades y radiografía patológica se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.El director nacional de Epidemiología del Minsap dijo que si bien se ha incrementado el número de casos asintomáticos o con síntomas leves, todavía es muy precoz para decir que el virus haya mutado o cambiado su virulencia.De acuerdo con el experto, se han manejado varias hipótesis, entre ellas, que el coronavirus puede mutar al circular entre pacientes y, por tanto, resultar menos letal.Otra es que las cepas más virulentas circulen menos, porque las personas presentan el cuadro más grave y son ingresadas. Por otro lado, el diagnóstico precoz posibilita que comiencen a disminuir las manifestaciones de severidad.No obstante, Durán García reiteró que esas hipótesis aún no están confirmadas científicamente. “Lo que sabemos hasta ahora es que el virus es bastante transmisible” y que ha causado la vida a cientos de miles de personas.El tratamiento consiste en la administración de un bulbo intramuscular dos veces a la semana durante un mes y medio. Foto: Vicente Brito/ Escambray.La autoridad sanitaria cubana informó que teniendo en cuenta los resultados en el país del uso de la Biomodulina T en adultos mayores de 60 y más años, en estos momentos se estudia extender su empleo a otros grupos vulnerables. ÂEste fármaco de notables beneficios en la estimulación de la inmunidad del organismo se comenzó a utilizar desde el comienzo de la pandemia fundamentalmente en hogares de ancianos y hospitales psiquiátricos, con resultados positivos, argumentó Durán García.Ahora, “se está siguiendo para determinar su extensión a otros grupos de riesgo”, puntualizó el experto.Desde la obtención de su registro sanitario en 1994, la Biomodulina T ha sido empleada básicamente en el tratamiento de infecciones respiratorias a repetición en el adulto mayor, con excelentes resultados de eficacia y seguridad avalados por ensayos clínicos, publicaciones y más de 20 años de uso en la práctica médica en la Isla.Hasta el 1 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6 millones 136 085 confirmados (+ 107 950) y 371 857 fallecidos (+ 2 913) para una letalidad de 6,06% (-0,06).En la región las Américas se reportan 2 millones 904 566 casos confirmados (+ 58 175), el 47,34% del total de casos reportados en el mundo, con 163 281 fallecidos (+ 1 767) para una letalidad de 5,62% (-0,05).