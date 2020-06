Cuba reporta 15 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y tres altas médicas

De los 15 nuevos casos diagnosticados:



De los 2 107 pacientes diagnosticados con la enfermedad en el país:



La residencia por provincias y municipios de los 15 casos confirmados es:

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:



Detalles de los casos confirmados



Pacientes reportados en estado grave

La COVID-19 en el mundo

¿Se puede determinar con exactitud el día en que se infectó un paciente?



Aportes de Cuba a la región en el enfrentamiento a la pandemia



Los últimos eventos de transmisión han sido en centros laborales

Cuba reportó al cierre del martes 2 de junio, 15 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 107 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamenta ningún fallecido y fueron dadas tres altas médicas, informó este miércoles en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 1 960 muestras (857 en el IPK, 175 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, 248 en el de Villa Clara, en el Centro Provincial de La Habana 282, 210 en el de Santiago de Cuba, y 188 en el laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología) resultando 15 muestras positivas (0,8%). El país acumula 110 349 muestras realizadas y 2 107 positivas (1,9%). Al cierre del 2 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total 507 pacientes, sospechosos 315, y confirmados 192. Otras 1 973 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.Todos son cubanos.Todos contactos de casos confirmados.9 casos son del sexo femenino y 6 del sexo masculino.11 de los casos estaban asintomáticos.El grupo de edad más afectado fue el de 40 y más años, con 13 casos (85,7%)No se diagnosticó ningún niño con la enfermedad.1 849 (89,5%) son contactos de casos confirmados.En 84 (4,1%) no se ha precisado la fuente de infección.133 casos tienen fuente de infección en el extranjero.1 060 (50,3%) del sexo femenino y 1 047 (49,7%) son del sexo masculino.Se acumulan 1 104 (52,4%) casos positivos que estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.Hasta el momento, 235 niños han sido diagnosticados en Cuba con la enfermedad, de los cuales 208 están de alta.Se mantienen ingresados confirmados 192 y de ellos 188 (97,9%) presentan evolución clínica estable.Se acumulan 83 fallecidos dos evacuados, para una letalidad de 3,93%, y 1 830 (86,9%) pacientes recuperados (3 altas médicas en el día de ayer).La Habana: 15 casos (3 de Marianano; 2 de La Lisa; 2 de Boyeros; 2 de Playa; 2 de Centro Habana; 2 de Regla; 1 del Cerro y 1 del Cotorro)La Habana: 176 casos (8.24)Matanzas: 21 casos (2.92)Artemisa: 5 casos (0.97)Ciego de Ávila: 3 casos (0.69)Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, no confirman casos de COVID-19.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Cotorro de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Boyeros de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Boyeros de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Marianao de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Marianao de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Marianao de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Playa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Centro Habana de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Centro Habana de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Cerro de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Playa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Regla de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Regla de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo Auriculo Ventricular de primer grado. Rx tórax evidente mejoría de las lesiones inflamatorias en base derecha, imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, mantiene falta de aire moderada y la auscultación estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Rx tórax sin cambios, aumento de las lesiones inflamatorias que ascienden y ocupan todo el hemitórax derecho y base izquierda. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 75 años procedente de la provincia de Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial y Leucemia Mieloide Crónica en estudio. Comenzó con decaimiento, anorexia y fiebre, fue ingresado y, por comorbilidades y radiografía patológica se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, espontáneamente ventilando. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 73 años, procedente del municipio Playa. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. En horas de la mañana de hoy, comenzó con bradicardia e hipotensión arterial por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Inestable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo Aurículo Ventricular de tercer grado. Rx Tórax sin alteraciones pleuropulmonares. Se reporta en estado grave.Hasta el 2 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6 245 352 casos confirmados (+ 109 267) y 376 427 fallecidos (+ 4 570) con una letalidad de 6,03% (-0,03).En la región de las Américas se reportan 2 956 532 casos confirmados (+ 51 966), el 47,34% del total de casos reportados en el mundo, con 165 262 fallecidos (+ 1 981) y una letalidad de 5,59% (-0,03).Cuba se mantiene el lugar 17 en cuanto a la letalidad a nivel regional, con un 3,93%, donde 11 naciones tienen tasas por encima de la media, y Brasil se está convirtiendo en el epicentro de la enfermedad.De acuerdo con el Epidemiólogo, no existe una forma exacta, “lo más que se puede determinar es que el paciente se infectó en los últimos 14 días, porque el periodo de incubación máximo de la enfermedad es de ese tiempo, o sea, desde el momento en que se pone en contacto con el virus, hasta que aparecen los primeros síntomas”.Explicó que un alto por ciento de personas se diagnostican asintomáticas, “incluso algunas no desarrollan síntomas”.Precisó que sí se tienen en cuenta los últimos 14 días, y es por eso que cuando se confirma un caso de COVID-19, se buscan de manera retrospectiva todas las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente durante los últimos 14 días.“Ello responde a dos objetivos: poder detectar cuál fue la fuente de infección, y el más importante, saber cuántas personas pudieron haber sido infectadas por el caso confirmado”, abundó.Durán García reconoció que desde el punto de vista epidemiológico, existe satisfacción cuándo se desarrollan los análisis teniendo en cuenta a todas las personas que estuvieron en contacto con el infectado.Dijo que un ejemplo fueron las investigaciones relacionadas con el evento de trasmisión en el colectivo laboral de los laboratorios AICA, “donde los casos que se han ido confirmando (luego con el PCR) han sido mediante ese análisis epidemiológico, ya que muchos no han presentado síntomas, incluso aparecieron personas que no trabajan allí”, detalló.Acto de homenaje a la brigada médica cubana Henry Reeve que colaboró en la ciudad de Crema, Italia, en la batalla contra el coronavirus. Foto: Emanuela Nichetti/Facebook.Interrogado sobre los principales aportes de Cuba a la región en el combate a la COVID-19, el Director Nacional de Epidemiología dijo que esta se ha dado en diferentes espacios.Uno de los más significativos ha sido el intercambio con la comunidad científica de países de América Latina y del mundo, desde el punto de vista de los avances en los tratamientos preventivos y terapéuticos de la enfermedad.Añadió que otra contribución importante ha sido el envío de quipos médicos, técnicos y enfermeros hacia naciones del orbe para la batalla contra la COVID-19.“Ellos llevan las experiencias de Cuba, no solo desde el punto de vista terapéutico, sino desde el abordaje epidemiológico, que es sumamente importante”, subrayó.La Empresa Laboratorios AICA, del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, es una moderna instalación que produce medicamentos genéricos inyectables y colirios estériles en Cuba. Foto: aica.cuEl doctor Durán García recordó que últimos eventos de transmisión local, o focos —con un elevado número de casos asociados— se han detectado en centros laborales, como es el caso de los Laboratorios AICA, la tienda La Época, y la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior, “los cuales guardan relación epidemiológica”.“Estos repercuten en la población, pues algunos de los casos diagnosticados de dichos eventos han infectado a parte de la familia, generando a su vez pequeños focos fuera de los centros de trabajo”, aseguró el directivo.Reiteró que “si se hubiesen cumplido las medidas indicadas, muchos de esos eventos no se hubieran producido, con la envergadura que tuvieron”.Sin embargo, confió que en que tanto los organismos, como las instituciones y centros de trabajo y la población en general, siga arreciando y cumpliendo con las medidas para eliminar la transmisión de la enfermedad.Al concluir su conferencia de prensa, Duran García felicitó al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en su cumpleaños 89, quien “nos ha acompañado en todo el proceso de la COVID-19, como lo ha hecho en todos los acontecimientos importantes por los que ha pasado nuestro país”.