La cuenta de Trump es el primer resultado tras buscar "racista" en Twitter

La cuenta de Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, aparece al tope de los resultados al hacer una búsqueda de personas con la palabra "racista", según una publicación del medio británico The Independent este miércoles, verificada por AFP.La sugerencia del motor de búsqueda de la red social demuestra la discordia en torno al mandatario, que tiene más de 80 millones de seguidores, aunque hay dudas sobre cuántos son verdaderos usuarios. Analistas señalaron que el resultado se produce porque opositores de Trump, más que los críticos de cualquier otra cuenta de Twitter, lo han calificado de racista, aunque la red social no confirmó ni negó que eso fuera correcto.Trump se ha enfrentado a fuertes críticas por sus comentarios durante las protestas por la brutalidad policial, pero siempre ha rechazado que se lo calificara como racista.Twitter ofreció escasas explicaciones, al señalar solo que sus algoritmos de búsqueda reflejan lo que está sucediendo en la plataforma.En medio de una guerra con las redes sociales por lo que él considera censura a las voces conservadores, firmó recientemente una orden ejecutiva pidiendo una mayor supervisión de las plataformas de internet, una medida que podría resultar difícil de aplicar.Greg Sterling, editor colaborador del sitio web Search Engine Land, dijo que el resultado sugiere que "muchas personas están usando las palabras 'racista' o 'racismo' para responder o describir a Donald Trump, o hay un esfuerzo concertado para asociar la cuenta de Trump con esos términos ".También es posible que una gran cantidad de partidarios que defienden a Trump de los cargos de racismo también usen la palabra 'racista' en sus respuestas.Sterling dijo que el algoritmo de clasificación de Twitter para tuits individuales "utiliza una variedad de señales, incluida la fecha en que se publicó el tuit, su relevancia (personalización), la participación del usuario con el tuit, la presencia de formatos enriquecidos (como video o imágenes) y otras muchas variables".Sin embargo, el analista señaló que, en 2007, un esfuerzo concertado conocido como el "bombardeo de Google" pudo manipular los resultados de búsqueda del entonces presidente George W. Bush, para asociarlo con el término "fracaso miserable" en el motor de búsqueda hasta que se corrigió la falla.Kjerstin Thorson, profesor de política y redes sociales de la Universidad Estatal de Michigan, dijo que comprender las razones de la asociación de Trump y el racismo requeriría un análisis detallado.Aunque señaló que "no es improbable que esto pueda ser una representación precisa de lo que la gente dice" en Twitter y que probablemente no sea un sesgo."Las plataformas se han salido del camino para evitar cualquier apariencia de sesgo", dijo.