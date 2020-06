Cuba reporta 12 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 9 altas médicas

De los 12 nuevos casos confirmados

La residencia por provincias y municipios de los 12 casos confirmados es:



Tasa de incidencia de los últimos 15 días

De los 2 mil 119 pacientes diagnosticados con la COVID-19 en el país

Detalles de los 12 casos confirmados

Pacientes reportados en estado grave

COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del miércoles 3 de junio 12 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 119 personas confirmadas con el SARS-CoV-2, no lamentó ningún fallecido y registró 9 altas médicas, informó este jueves en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2100 muestras, resultando 12 positivas. El país acumula 112 449 muestras realizadas y 2 119 positivas. Al cierre del 3 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total 527 pacientes, sospechosos 325 y confirmados 195. Otras 1955 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.Todos fueron cubanosTodos fueron contactos de casos confirmados6 (50%) fueron mujeres y 6 (50%) hombresLos grupos de edades más afectados fueron: el de 40 a 60 años con 5 casos (41,7%) y el de menores de 40 años con cuatro casos (33,3%)7 (58,3%)Â de los casos positivos fueron asintomáticos5 tienen nexos con el control de focos de los Laboratorios AICANo se diagnosticó ningún niño con la enfermedadLa Habana: 7 casos (2 de Cotorro; 1 de Diez de Octubre; 1 de Centro Habana; 1 de Habana Vieja; 1 de La Lisa y 1 de Playa)Matanzas: 5 casos (Todos del municipio Matanzas)La Habana: 183 casos (8. 57)Matanzas: 26 casos (3.61)Artemisa: 5 casos (0.97)Ciego de Ávila: 3 casos (0.69)Once provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en los últimos 15 días no han diagnosticado casos positivos de COVID-19195 se mantienen ingresados confirmados191 (97,9%) presentan evolución clínica estableSe acumulan 83 fallecidos (ninguno del día) para una letalidad de 3, 9 por ciento, lo que coloca a Cuba en lugar 17 en la región de las Américas.2 evacuadosmil 839 pacientes se han recuperado (9 altas médicas en el día de ayer).Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Cotorro de la provincia La Habana. Contacto de un caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Cotorro de la provincia La Habana. Contacto de un caso confirmado Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Centro Habana de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Playa de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 83 años de edad, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Al cierre del 3 de junio, se reportan 4 cuatro pacientes en estado graveCiudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo Auriculo Ventricular de primer grado. Rx tórax con evidente mejoría de las lesiones inflamatorias en base derecha, imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias.Ciudadano cubano de 84 años, procedente del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación, por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, mantiene falta de aire moderada y la auscultación estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Rx tórax sin cambios, aumento de las lesiones inflamatorias que ascienden y ocupan todo el hemitórax derecho y base izquierda.Ciudadana cubana de 75 años procedente de la provincia de Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial y Leucemia Mieloide Crónica en estudio. Comenzó con decaimiento, anorexia y fiebre, fue ingresada y, por comorbilidades y radiografía patológica se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, espontáneamente ventilanda. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares.Ciudadana cubana de 73 años, procedente del municipio Playa. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. En horas de la mañana del miércoles, comenzó con bradicardia e hipotensión arterial por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Inestable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo Aurículo Ventricular de tercer grado. Rx Tórax sin alteraciones pleuropulmonares.Hasta el 3 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6 millones 348 mil 900 casos confirmados (103 mil 548) y 380 mil 810 fallecidos (+ 4 mil 383) con una letalidad de 6,00% (-0,03).En la región de las Américas se reportan 3 millones 019 mil 104 casos confirmados (62 mil 572), el 47,55% del total de casos reportados en el mundo, con 168 mil 264 fallecidos (3 mil 002) y una letalidad de 5,57% (-0,02).