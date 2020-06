Cuba reporta 40 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y siete altas médicas

Cuba reportó al cierre del viernes 40 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2173 personas confirmadas con el SARS-CoV-2. Por siete días consecutivos no se lamentó ningún fallecido en el país y fueron dadas siete altas médicas, informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2004 muestras, resultando 40 positivas. El país acumula 116 468 muestras realizadas y 2173 positivas. Al cierre del 5 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total de 553 pacientes, 312 sospechosos y 233 confirmados. Otras 1817 personas se vigilan desde la atención primaria de salud.

De los 40 nuevos casos confirmados



Todos fueron cubanos

22 de ellos tienen como fuente de infección el extranjero (México)

18 tienen como fuente de infección a Cuba y 17 de ellos son contactos de casos confirmados. En uno de los casos se busca la fuente de infección

32 son del sexo masculino (80%)

8 son del sexo femenino

13 de los casos fueron asintomáticos

Los grupos de edades más afectados fueron: el menor de 40 años con 17Â casos (42, 5%), seguido del de más de 60 años con 14 casos (35 %) y el de 40 a 60 años nueve casos para el 22, 5 %

Se diagnosticó a tres niños con la enfermedad (todos de La Habana y contactos de casos positivos. Los tres presentan evolución clínica estable)



La residencia por provincias y municipios de los 14 casos confirmados es:



La Habana: 32 casos, solo 18 generados en la provincia, correspondientes a diez municipios. El resto está relacionado con los tripulantes cubanos que llegaron a Matanzas, procedentes del exterior, a bordo de un buque mercante. Se detectaron desde la misma embarcación y todos están ingresados y aislados en Matanzas.

Matanzas: 1 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)

Villa Clara : 1 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)

Guantánamo: 2 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)

Santiago de Cuba: 1 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)

Granma: 2 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)

Las Tunas: 1 (relacionado con la situación producida por el arribo del buque)



Tasa de incidencia de los últimos 15 días



La Habana: 208 casos (9.74)

Matanzas: 18 casos (2.50)

Artemisa: 5 casos (0.97)

Ciego de Ávila: 3 casos (0.69)

Once provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en los últimos 15 días no han diagnosticado casos positivos de COVID-1



De los 2 mil 173 pacientes diagnosticados con la enfermedad



233 se mantienen ingresados confirmados

230 (98,7%) presentan evolución clínica estable

Se acumulan 83 fallecidos (ninguno del día)

Dos evacuados

1 855 pacientes recuperados (siete altas en el día)



Detalles de los 40 nuevos casos confirmados



La Habana:



Ciudadana cubana de 84 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Contacto con casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Contacto con casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 13 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Reside en el municipio 10 de octubre, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Reside en el municipio 10 de octubre, provincia de La Habana. Contacto con casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Se investiga nexo epidemiológico. Se mantienen en vigilancia 9 contactos

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Reside en el municipio Playa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmados, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 13 años de edad. Reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 10 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Reside en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.    .

Ciudadano cubano de 40 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Reside en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Reside en el municipio Plaza, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Reside en el municipio Playa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Matanzas:



Ciudadano cubano de 35 años de edad. Reside en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Villa Clara:



Ciudadano cubano de 31 años de edad. Reside en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Las Tunas:



Ciudadano cubano de 35 años de edad. Reside en el municipio Las Tunas de la provincia del mismo nombre. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Granma:



Ciudadano cubano de 23 años de edad. Reside en el municipio Bayamo, provincia Granma. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Bayamo, provincia Granma. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Santiago de Cuba:



Ciudadano cubano de 67 años de edad. Reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Guantánamo:



Ciudadano cubano de 30 años de edad. Reside en el municipio Guantánamo perteneciente a la provincia del mismo nombre. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Guantánamo, perteneciente a la provincia del mismo nombre. Contacto con casos positivos en el exterior. Caso relacionado con el Buque que arribara desde México a la provincia Matanzas, donde se mantiene ingresado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 87 años. Procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comienza con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decide pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra en su día 12 de evolución y 9no día en Terapia Intensiva, estable con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y Aurículo Ventricular de primer grado. RX de tórax lesiones inflamatorias en base derecha, imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias. Se reporta en estado de grave.

Ciudadano cubano de 84 años. Procedente del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Comienza con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra en el día 16 de evolución y 8vo día en Terapia Intensiva, afebril, con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, lesiones inflamatorias que ascienden y ocupan todo el hemitórax derecho y base izquierda. Se reporta en estado de grave.

Ciudadana cubana de 73 años. Procedente del municipio Playa. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Comienza con bradicardia e hipotensión arterial por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra en el día 12 de evolución y 3er día en Terapia Intensiva, con mejoría clínica, consciente, orientada, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo Interventricular, imagen de Infarto Agudo del Miocardio de cara inferior antiguo. RX de tórax sin alteraciones pleuropulmonares. Se reporta en estado de grave.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 5 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 6 millones 603 mil 329 casos confirmados (+ 127 mil 685) y 391 mil 732 fallecidos (+ 5 mil 188) con una letalidad de 5,93% (-0,04).



En la región de las Américas se reportan 3 millones 161 mil 754 casos confirmados (+ 70 mil 548), el 47,88% del total de casos reportados en el mundo, con 176 mil 188 fallecidos (+ 3 mil 781) y una letalidad de 5,57% (-0,01).