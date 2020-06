Una semana sin fallecidos, la epidemia en Cuba está bajo control

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado, en la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, que con el aporte del sistema de Salud y los científicos cubanos “vamos disminuyendo, a lo que es casi imposible, las afectaciones en pacientes críticos y graves”“Llevamos una semana sin muertes, lo que va significando que la pandemia está bajo control”, destacó este sábado el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al encabezar la reunión del grupo de trabajo que guía el enfrentamiento a la COVID-19 en la Mayor de las Antillas, donde hasta el momento se reportan 2 173 casos y 83 fallecidos. El Jefe de Estado aseguró que “se van consolidando los resultados con el aporte del sistema de Salud, de los protocolos que se han estado implementando de atención a pacientes, sobre todo graves y críticos; y también con el aporte de los científicos y con la aplicación de un grupo de medicamentos. Nosotros vamos disminuyendo, a lo que es casi imposible, las afectaciones en pacientes críticos y graves”.Al hacer un recuento de las jornadas transcurridas, Díaz-Canel señaló que “prácticamente en la semana nos hemos mantenido con tres pacientes graves, solo un día hubo uno crítico que después mejoró, por lo tanto no hemos tenido que lamentar muertes”.En la reunión que cada día preside — junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa — el mandatario calificó como “precisa, oportuna y transparente” la información que cada día se ofrece al pueblo cubano, mediante la cual, dijo, se conoció que “esta fue una semana donde se nos incrementaron el número de casos activos y el número de casos por días, con relación a las últimas semanas que ya estábamos, como habíamos anunciado, en la cola de la epidemia en el país”.Esto ha provocado, reflexionó, un efecto de retraso en el momento en que podemos entrar a la etapa de recuperación, “lo que ha estado motivado, fundamentalmente, por procesos que han transcurrido bajo determinadas condiciones”.En tal sentido, Díaz-Canel se refirió al suceso que se generó en la tienda La Época, del municipio de Centro Habana, y que trascendió a otros espacios, en particular a Laboratorios AICA.“Hoy se incorporó un número de casos que tienen que ver con el arribo en un barco de una tripulación cubana, que venía con contagio de la enfermedad, de fuentes en el extranjero”.De este tema en particular, en la reunión se informó que la embarcación procedía de México y sus tripulantes son de varias provincias del país. Los 22 confirmados con la COVID-19 fueron ingresados en el hospital “Mario Muñoz”, de Matanzas. Los demás se trasladan a centros de aislamiento de ese territorio y todo está listo para comenzar los trabajos de desinfección al buque.Esas cuestiones nos va indicando, continuó el Presidente, “que debemos seguir centrándonos en cómo vamos a ir eliminando los residuales que nos puedan quedar, sobre todo los asociados a incompetencias o mal funcionamiento de alguna institución, que dé lugar a sucesos que provocan un pico en la epidemia”.En la sesión de trabajo de este sábado, en la que rindieron cuenta el Ministerio del Transporte y las máximas autoridades de Matanzas y La Habana, el Presidente de la República enfatizó lo que viene haciendo en los últimos días el Consejo de Defensa Provincial de la capital, “con análisis muy críticos de la situación del territorio, donde han proyectado con intensidad un grupo de medidas para ir cerrando los eventos que han estado sufriendo en las dos últimas semanas”.Una vez más, dijo, “tenemos que ratificar que con el rigor, con la disciplina y el control que compartamos entre todos y lo llevemos como un propósito de vida, como una responsabilidad personal y colectiva, podremos estar en el menor tiempo posible cerrando la cola de la epidemia y por lo tanto entrando en la etapa de recuperación de la COVID-19”.El mandatario afirmó que ya se han estado tomando un grupo de decisiones y análisis. La semana que viene, precisó, “podemos estar informando a la población de cómo estaríamos entrando en esa etapa y en qué momento aproximadamente lo podríamos hacer”.Con el esfuerzo de todos, aseveró, la semana que viene nos permitirá consolidar resultados y seguir venciendo y avanzando frente a la COVID-19.          ÂAntes de dar por concluido el encuentro de este 6 de junio, el Jefe de Estado no pasó por alto el 59 aniversario del Ministerio del Interior. Además de felicitarlos, comentó, “hay que reconocer en este momento el aporte que las fuerzas del orden interior han estado dando y cómo han estado contribuyendo de manera eficiente en el control de la pandemia”.A nombre de este grupo de trabajo, acotó finalmente, llegue a todos los combatientes de nuestro Ministerio del Interior el reconocimiento y la felicitación.