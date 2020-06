Médicos de Cuba escriben impactante carta a la población que piensa que la pandemia terminó: Esto no es un resfriado común

Un equipo de médicos de la Unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Militar de la capital de Cuba hicieron llegar al Periódico Tribuna de La Habana una impactante carta en la que describen los procesos traumáticos que debe vivir una persona contagiada con la COVID-19. Por su importancia, la reproducimos a continuación.CARTA DE LOS MÉDICOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DEL HOSPITAL MILITARQueremos hacer un llamamiento cordial al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia y como si hubiésemos vuelto a la normalidad anterior al comienzo de esta crisis. Infectarse con el nuevo coronavirus NO es un resfriado común: hay fiebres altas, dolores de garganta y opresión en el pecho a tal punto que se siente como si se le fuera la vida y ahí llega lo peor: se necesita reanimación.Se habla de ventilación, pero NO es una máscara de oxígeno puesta en boca y nariz, mientras usted disfruta acostado pensando en su vida, ¡no!La ventilación invasiva para la COVID-19 es la intubación que se hace bajo anestesia general y que consiste en quedarse mínimo dos a tres semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decúbito prono), con un tubo en la boca hasta la tráquea, que le permite respirar al ritmo de la máquina a la que se está conectado.Usted no puede hablar, ni comer, ni hacer nada de manera natural porque la molestia y el dolor que siente necesitan de la administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo.Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar, estará en un coma inducido, esto es un coma artificial.En 20 días con este tratamiento, un paciente joven llega a tener una pérdida de masa muscular de un 40% y la posterior reeducación será de seis a 12 meses, asociado a traumatismos severos de la boca o de las cuerdas vocales.Es por esta razón que las personas ancianas o frágiles en su salud, no aguantan.Si llegaron a leer este mensaje hasta aquí, le agradeceríamos que lo compartiera para que entre todos nos tomemos en serio esto, ahora que se está volviendo a salir. Sigan por favor las indicaciones y recuerden que es necesario que se lo tomen mucho más en serio.Esta pandemia termina cuando se encuentre la vacuna, NO ANTES.