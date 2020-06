Cuba reporta cinco nuevos casos positivos a la COVID-19, y ningún fallecido por décimo día consecutivo



De los cinco nuevos casos diagnosticados:

De los 2 205 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

La residencia por provincias y municipios de los 15 casos confirmados es:

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:

Paciente reportado en estado grave

Asintomáticos en el momento del diagnóstico, algunas precisiones

La COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del lunes 8 de junio, cinco casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 205 personas positivas al SARS-CoV-2; es el décimo día consecutivo sin lamentar ningún fallecido y fueron dadas 12 altas médicas, informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2 067 muestras (1 068 en el IPK, 236 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, 200 en el de Villa Clara, 281 en el Centro Provincial de La Habana, 282 en el de Santiago de Cuba, y en el laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología) resultando muestras positivas (0,24%). El país acumula 122 603 muestras realizadas y 2 205 positivas (1,8%). Al cierre del 8 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total 515 pacientes, en vigilancia 12, sospechosos 263, y confirmados 240. Otras 607 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.En los momentos iniciales de la conferencia, el especialista expresó su satisfacción por la llegada a Cuba este lunes de los 52 cooperantes de la salud de la brigada Henry Reeve, quienes por dos meses prestaron su ayuda en la región italiana de Lombardía contra el coronavirus.Todos son cubanos.4 fueron contactos de casos confirmados.1 con fuente de infección en el extranjero.3 del sexo masculino y 2 casos son del sexo femenino.3 de los casos estaban asintomáticos.El grupo de edad más afectado fue el de menores de 40 años, con 3 casos (60%), y dos de 40 a 60 años (40%).No se diagnosticó ningún niño con la enfermedad.1 941 (89,6%) son contactos de casos confirmados.En 66 no se ha precisado la fuente de infección.157 casos tienen fuente de infección en el extranjero.1 111 (50,4%) son del sexo masculino y 1 094 (49,6%) del sexo femenino.Se acumulan 1 163 (52,7%) casos positivos que estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.Hasta el momento, 244 niños han sido diagnosticados en Cuba con la enfermedad, de los cuales 217 están de alta.Se mantienen ingresados confirmados (activos) 240, y de ellos 239 (99,5%) presentan evolución clínica estable.Se reportan 83 fallecidos, para una letalidad de 3,76%, dos evacuados y 1 880 altas médicas (12 en el día de ayer), lo que representa el 85% de los pacientes diagnosticados.La Habana: 4 casos (1 de La Lisa, 1 de Centro Habana, 1 de Boyeros y 1 del Cotorro)Villa Clara: 1 caso (Santa Clara)* Los casos importados no incrementan la incidencia de su provincia de origen, porque no son consecuencia de la transmisión en esos territorios.La Habana: 215 casos (10.07)Matanzas: 13 casos (1.81)Artemisa: 5 casos (0.97)Ciego de Ávila: 1 caso (0.23)Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, no confirman casos de COVID-19.Detalles de los cinco casos confirmados:Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento de los laboratorios AICA. Se mantiene en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Viajera procedente de Estados Unidos. Se mantiene en vigilancia 32 contactos.Ciudadano cubano de 84 años de edad. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación, por lo que se traslada hacia la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con ventilación no invasiva, estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias que ocupan el hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de grave.De los casos confirmados que han sido asintomáticos hasta el momento en el país (52,7%), se encontró que el 18,9% desarrollan posteriormente la enfermedad. “En comparación con el número de casos, esta cifra no es muy elevada”, consideró Durán García.Añadió que el promedio de aparición de los mismos oscila entre los dos y tres días, y ninguno de estos casos ha desarrollado formas graves de la enfermedad.“Ser asintomático no protege, es el comportamiento de la enfermedad en estas personas”, aclaró el especialista, quien recordó que se trata de un padecimiento nuevo para el mundo, y muchos aspectos se van describiendo en el decursar del tiempo.En el mundo, hasta el 80% puede ser asintomático en el momento del diagnóstico.Con respecto a otra pregunta relacionada con los pacientes con síndrome de Sjögren, una patología autoinmunitaria que afecta las glándulas lagrimales y salivares y hace que la persona presente sequedad en ojos y boca, aclaró que que no se ha demostrado que tengan menos o más facilidad para contagiarse con la COVID-19Por tanto, se recomienda que las personas con este síndrome aumenten todas las medidas de seguridad, al igual que el resto de la población.Hasta el 8 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 6 960Â 259 casos confirmados (+ 124 536) y 401 970 fallecidos (+ 3 335) para una letalidad de 5,78% (-0,05).En la región de las Américas se reportan 3 349 334 casos confirmados (+ 69Â 202), el 48,12% del total de casos reportados en el mundo, con 183 030 fallecidos (+ 2 227) para una letalidad de 5,46% (-0,05).Cuba se ubica en el lugar 18 en la región, con una letalidad de 3,76%. Estados Unidos se mantiene como el país con el mayor número de casos confirmados en el mundo, con más de 2 millones de casos confirmados; le sigue Brasil, con 672 846; Perú con 196 515, Chile con 134 150 y México, con 117 103.