Cuba reporta seis nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y seis altas médicas

De los seis nuevos casos diagnosticados:

De los 2 211 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Cuba reportó al cierre del martes 9 de junio, seis casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 211 personas positivas al SARS-CoV-2; ningún fallecido por onceno día consecutivo y fueron dadas seis altas médicas, informó este miércoles en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Al cierre de este martes se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 561 pacientes. Otras 454 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Durán precisó que se estudiaron 2 344 muestras, resultando seis positivas. De esta forma, el país acumula 124 947 muestras realizadas y 2 211 positivas (1,8%).Todos fueron cubanos.Tres (50%) fueron contactos de casos confirmados, en dos (33,3%) no se precisa la fuente de infección y uno tiene fuente de infección en el extranjero.Uno es hombre y cinco son mujeres.El 100% (6) de los casos positivos fueron asintomáticos.El 89,5% fueron contactos de casos confirmados.Se busca la fuente de infección en 68 casos.158 personas (7,2%) tienen fuente de infección en el extranjero.1 099 pacientes (49,7%) son del sexo femenino y 1 112 (50,3%) del masculino.1 169 (52,9%) fueron asintomáticas.244 niños han sido diagnosticados con la enfermedad con una evolución satisfactoria y 218 han sido dados de alta médica.Se acumulan 83 fallecidos, dos evacuados y 1 886 pacientes recuperados (85,4%).El doctor informó que se mantienen ingresados confirmados 240 personas y de ellas 239 (99,5%) presentan una evolución clínica estable. Además, se reporta un paciente en estado grave.

Detalles de los seis casos confirmados:



La Habana



Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 40 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 52 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Viajera procedente de Estados Unidos que arribó al país el día 4 de junio con su hija, que resultó confirmada ayer mientras estaban en el centro de aislamiento. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.



Paciente reportado en estado grave



Ciudadano cubano de 84 años, procedente del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. El 27 de mayo comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias que ocupan el hemitórax derecho y base izquierda. Se reporta en estado grave.



¿Pueden las mascotas transmitir la COVID-19?



Ante las preguntas de la población vía redes sociales y correo electrónico, Durán comentó que en otros países se han notificado mascotas o animales positivas a la COVID-19, sobre todo después de haber estado en contacto con personas contagiadas.



Sin embargo, dijo, aún no se ha podido demostrar que los animales se enfermen y sean capaces de transmitir el virus. “El riesgo de transmisión es bastante improbable, aunque respecto al nuevo coronavirus nada es improbable”, advirtió.



El especialista se refirió a algunas recomendaciones que se han difundido en el mundo, como mantenerlos el mayor tiempo posible dentro de la casa, o sacarlos a lugares de menor concentración de personas. No obstante, reiteró el doctor, no está comprobado que las mascotas transmitan el Sars-Cov-2.



¿Los asintomáticos transmiten el nuevo coronavirus de manera importante?



Durán se refirió a la información dada por la doctora Maria Vanker Hove, directora de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma que “los asintomáticos no transmiten de manera importante el coronavirus como se creía antes”.



La OMS informó este martes que se desconoce aún la incidencia de los pacientes asintomáticos en la transmisión de la enfermedad, pues es un hecho que se continúa estudiando. No obstante, a partir de la experiencia en nuestro país, el doctor Durán aseguró que en Cuba existen pacientes contagiados a partir de personas asintomáticas.



Cuba continúa con todas las medidas, reiteró, porque todavía no se ha demostrado que el asintomático no transmite; todo lo contrario, “la persona dos o tres días antes de comenzar con los síntomas ya tiene carga viral suficiente para ser detectada en un PCR, por lo tanto, puede contagiar la COVID-19”.



Visitas a los hospitales y uso del nasobuco en la etapa pos-COVID-19



Durán dijo que el Minsap y todos los organismos de la administración central del Estado trabajan en el desescalamiento y la etapa pos-COVID-19.



Dentro de salud pública se evalúa, aunque aún no se ha aprobado, la regulación de las visitas a los hospitales para mantener una adecuada higiene en dichos centros, informó.



Respecto al uso del nasobuco, dijo, al menos en salud pública se mantendrá como una medida de higiene y protección.



Asimismo, las personas que procesan alimentos deberán llevar gorros, guantes en algunas ocasiones y lavarse las manos. “Son medidas que ya existían, pero que se van a reforzar”, apuntó el especialista.



De igual modo, “por un período de tiempo que aún no se puede definir la población tendrá que usar el nasobuco siempre que vaya a algunos lugares públicos, se encuentre aglomeraciones o colas”.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 9 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 7 millones 069 278 casos confirmados (+ 109 019) y 405 587 fallecidos (+ 3 617) con una letalidad de 5,74% (-0,04).



En la región de las Américas, a su vez, se reportan 3 millones 403 398 casos confirmados (+ 54 064), el 48,14% del total de casos reportados en el mundo, con 185 311 fallecidos (+ 2 281) y una letalidad de 5,44% (-0,02).