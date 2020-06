Cuba reporta 14 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y nueve altas médicas

De los 14 casos confirmados:

De los 2 233 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Detalles de los 14 casos confirmados:

Pacientes reportados en estado grave:

Efecto del clima lluvioso para la COVID-19

El PCR se realiza desde el momento en que un paciente ingresa como sospechoso

COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del jueves 11 de junio, 14 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 233 personas positivas al SARS-CoV-2, ningún fallecido y nueve altas médicas, informó este viernes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Al cierre de este jueves se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 558 pacientes; de ellos, 300 sospechosos, 13 en vigilancia y 245 casos confirmados. Otras 445 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Durán precisó que para COVID-19 se estudiaron 2 090 muestras y el país acumula 129 132 muestras realizadas y 2 233 positivas (1,7%). La mayor parte de los casos, apuntó el doctor, son de una empresa constructora del municipio La Lisa y se mantiene La Habana con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por 100 mil habitantes (9,84%).Todos fueron cubanos.13 (92,8%) fueron contactos de casos confirmados y en uno (7,1%) no se precisa la fuente de infección.12 (85,7%) fueron hombres y dos (14,2%) mujeres.Por grupos de edades fueron: menor de 40 años 10 (71,4%), de 40 a 59 y 60 y más años con dos cada uno (25%).El 100% (14) de los casos positivos fueron asintomáticos.De los 2 233 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 245 y de ellos 241 (98,3%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos (ninguno este jueves), dos evacuados y 1 902 pacientes recuperados (85,2%). Se reportan cuatro pacientes en estado graves.1 959 personas (87,7%) tuvieron como fuente de infección una persona positiva a la COVID-19.En 74 personas no se ha precisado la fuente de infección (3,3%).159 casos han tenido fuente de infección en el extranjero.1 128 (50,51%) fueron del sexo masculino y 1 105 (49,98%) del femenino.Se acumulan 84 fallecidos para una letalidad en Cuba de 3,76%, con lo que el país se mantiene en el lugar 18 en la región de las Américas.1 189 (53,2%) pacientes han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico.Se acumulan 1 902 altas médicas.Ciudadana cubana de 65 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Paciente que resultó positivo en la pesquiza realizada el pasado 8 de junio en su comunidad. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 24 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 24 contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente en la Unidad Constructora Militar #4 “Antonio Lamoru Pistero”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de de 53 años, procedente del municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales e hipertensión arterial. Se le realizó Rx tórax patológico y se trasladó para cuidados intermedios donde comienza con episodios aislados de hipertensión arterial y ligera polipnea. Se decide pasar a la Terapia Intensiva. Estado afebril, con polipnea ligera. Está ventilando espontáneamente con O2 suplementario. Estable hemodinámicamente, Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos. Pesentó cuadro diarreico importante en la noche de ayer. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 75 años, recidente en la provincia Las Tunas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Leucemia Mieloide Crónica. Estado afebril y ventilanda espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 82 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Neoplasia de Esófago. Se trasladó a Terapia Intensiva por presentar trastornos dispépticos, que se intensificaron para mejorar trastornos de deglución y alimentación enteral. Se encuentra en estado afebril y ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 58 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Infarto del Miocardio y Amputación reciente por Insuficiencia Arterial Aguda. Ingresó debido a un Infarto Agudo del Miocardio. Posteriormente se le realizó coronariografía para revascularización de arterias coronarias instalándose cuadro de Insuficiencia Arterial agudo, con necrosis de tejido en pie derecho y amputación supracondílea de miembro inferior derecho. Presentó polipnea y empeoramiento clínico, pasando para Terapia Intensiva. Estado afebril y consciente con palidez cutánea mucosa. Ventilando espontáneamente con apoyo de oxigeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.El doctor Durán explicó que los virus respiratorios tienen un comportamiento en la etapa fría y más bien seca. En el caso de la COVID-19, sin embargo, por tratarse de una enfermedad reciente, aún no se ha podido demostrar el efecto del clima.Las investigaciones plantean hasta el momento, precisó el especialista, que la humedad relativa influye más que la temperatura para el caso del SARS-Cov-2.Asimismo, se ha investigado el efecto de las lluvias para limpiar el nuevo coronavirus de las superficies. Pero, “no podemos confiarnos en que llueva y arrastre el virus”, dijo Durán, “lo único que funciona hasta el momento para limpiar son las soluciones desinfectantes”.Durán dijo que investigaciones internacionales recientes demostraron que ya no es necesario esperar tres o cuatro días para realizar el PCR a un caso sospecho. Por lo tanto, informó, en Cuba se decidió que esta prueba para diagnosticar la enfermedad se realice desde el momento en que un paciente ingrese como sospechoso.Si esta resultara negativa, la persona puede ser dada de alta, así como sus contactos, aseguró el especialista.En el caso del viajero que llega a Cuba, no obstante, se mantiene el protocolo de mantener a las personas en cuarentena durante 14 días, dijo.Ante las preguntas de los usuarios en redes y vía correo electrónico sobre las consecuencias de la COVID-19 en pacientes con trombopatía, Durán explicó que no se ha encontrado una mayor susceptibilidad. No obstante, se plantean un grupo de recomendaciones, aunque la medicación se mantiene, como se ha planteado antes.Hasta el 11 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 7 millones 343 562 casos confirmados (+ 133 100) y 416 430 fallecidos (+ 5 235) para una letalidad de 5,67% (-0,03).En la región de las Américas, a su vez, se reportan 3 millones 564 507 casos confirmados (+ 76 277), lo que constituye el 48,54% del total de casos reportados en el mundo, con 192 833 fallecidos (+ 3 533) y una letalidad de 5,41% (-0,02).