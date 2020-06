Cuba reporta cinco nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 21 altas médicas

De los cinco casos confirmados:



Cuba reportó al cierre del viernes 12 de junio, cinco casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2238 personas positivas al SARS-CoV-2, ningún fallecido y 21 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Además comentó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 445 pacientes; de ellos, 204 sospechosos, y 229 casos confirmados. Otras 538 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Durán precisó que para COVID-19 se estudiaron 2496 muestras y el país acumula 131 628 muestras realizadas y 2238 positivas (1, 7 %).Todos fueron cubanos.Cuatro (80%) fueron contactos de casos confirmados y en uno (20 %) no se precisa la fuente de infección.Cuatro fueron hombres (80%) y una mujer (20 %).Los grupos de edades más afectados fueron: el menor de 40 años con tres casos (60%), seguido de los grupos de 40 a 59 y de 60 años y más con un caso cada uno (20%).Tres de los casos positivos (60%) fueron asintomáticos y con ello se acumula el 52 % de las personas que en el momento del diágnostico no presentaban síntomas de la enfermedad.Se diagnosticó a una niña de seis años de edad del municipio Habana del Este. Es contacto de otro caso positivo.La Habana (4), correspondientes a los municipios Habana del Este, Marianao, Arroyo Naranjo y Centro Habana.Matanzas (1), del municipio Matanzas.La Habana: 197 casos (9.23)Matanzas:9 casos (1.25)Artemisa: 0 casos (0.0)Ciego de Ávila: 0 casos (0.69)13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud desde hace más de 15 días no han diagnosticado casos positivos de COVID-19Ciudadano cubano de 37 años residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar Número 4 Antonio Lamourú Pistero. Se mantiene en vigilancia 39 contactos.Ciudadano cubano de 51 años de edad residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de seis años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.229 se mantienen ingresados confirmados224 (97,8%) presentan evolución clínica estableSe acumulan 84 fallecidos (ninguno del día)Dos evacuados1 923 pacientes recuperados (21 altas en el día)159 han tenido como fuente de infección el exterior (7, 2 %)75 aún se desconoce la fuente de infección (3, 4 %) aunque se sigue trabajando1192 han sido asintomáticos (más del 53, 2 %). En los últimos 15 días, 167 han sido diagnosticadosDe los 246 niños dignosticados con la enfermedad, 222 están de alta para un 90, 2 %Ciudadano cubano, de 53 años, del municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Antecedente de Hipertensión Arterial. Fue trasladado para Cuidados Intermedios por Rx de tórax patológico, donde comenzó con episodios aislados de Hipertensión Arterial con ligera polipnea y se traslada a Terapia Intensiva. Se encuentra hemodinámicamente estable. RX de tórax con mejoría clínica, se muestran lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 78 años, procedente del Municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera, se le realizó radiología positiva por lo que se decidió su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra hemodinámicamente estable. RX de tórax con lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 64 años, procedente del Municipio Cotorro. Se pone polipneico y tiene una radiología positiva por lo que se decidió pasar a la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 38 años, procedente Las Guásimas en Matanzas. Antecedentes de Neoplasia de Ovario derecho. Paciente que hace un mes presenta un cuadro de vómitos acompañado de distensión abdominal y se le diagnóstica un Tumor de ovario. Ingresó en el Instituto de Oncología para operarse y comenzó con febrícula, se le realizó PCR que resultó positivo y se trasladó como confirmada para el Hospital Luis Díaz Soto. Se recibió con vómitos, abdomen distendido, doloroso, con líquido libre en cavidad. Se le realizó paracentesis con líquido de aspecto hemático, trasladándose a Terapia Intermedia. Se encuentra con ascitis y signos de deshidratación. Estable hemodinámicamente. Mantiene líquido en cavidad abdominal y masa a nivel de ovario izquierdo con posible metástasis en pared abdominal. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 86 años, procede del Municipio Cotorro. Antecedentes de Neoplasia de Pulmón con metástasis de laringe y Hernia Umbilical. Comenzó con síntomas respiratorios y por sospechoso se envía para un Centro de aislamiento, donde se le realiza PCR resultando positivo. Se trasladó como confirmado para el Hospital Luis Díaz Soto, donde se decide su ingreso en Cuidados Intermedios, dada la edad y sus antecedentes patológicos. Se encuentra estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Hasta el 12 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 7 millones 481 mil 063 casos confirmados (+ 137 mil 501) y 421 mil 190 fallecidos (+ 4 mil 760) para una letalidad de 5,63% (-0,04).En la región de las Américas se reportan 3 millones 639 mil 394 casos confirmados (+ 74 mil 887), el 48,65% del total de casos reportados en el mundo, con 196 mil 069 fallecidos (+ 3 mil 236) y una letalidad de 5,39% (-0,02).El Dr. Durán García confirmó la publicación del diario español Digital Sevilla, referente a que China trabaja fuertemente en una vacuna contra la COVID-19, la cual de resultar efectiva, será distribuida de forma gratuita en todo el mundo.“Hay países como Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y por supuesto China, volcados de manera intensa en la búsqueda de vacunas, mientras que Cuba ha realizado sus esfuerzos con candidatos vacunales”, comentó el especialista.Añadió que autoridades de Beijing pusieron en fase dos de ensayos clínicos, a tres proyectos de vacuna, que podrían evitar la propagación de la pandemia.“Pasa por esos estudios para que sea eficaz, segura, no cause ningún daño y genere una respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Además, otros cinco medicamentos también entraron en su segunda etapa de experimentación. En los próximos meses, ya deben existir los indicadores de efectividad necesarios”, dijo Durán.El director nacional de Epidemiología del Minsap, aseguró que a este importante tema se le dará seguimiento y en la media que se tenga la información será transmitida a la población cubana.Ante la interrogante de que si el nuevo coronavirus se transmite más en lugares interiores que en exteriores, el Dr. Francisco Durán aseguró que el riesgo existe en ambos.“Los dos son peligrosos, cuando no se cumple con las medidas de protección como el uso del nasobuco y el distanciamiento de 1 metro entre las personas”, dijo Durán y puso ejemplos:“Las microgotas de un caso positivo a la COVID-19, no se quedan suspendidas en el aire sino que tienden a caer. En lugares públicos si mantienes la distancia no debes adquirir la enfermedad, pero cuando cae una gota en una superficie se mantiene ahí, en dependencia de las características de la misma.“Dentro de la vivienda, a veces es difícil mantenerse siempre un metro separado, y ya aquí incumples algunas de las medidas. En espacios cerrados, los mayores problemas han estado en centros de trabajo. En Cuba hemos tenido 45 eventos de transmisión local. Lo importantes es que donde estemos, cumplamos con lo establecido por el Ministerio de Salud Pública”, reiteró.Durán aclaró que en nuestro país se han informado todos los casos confirmados y los fallecidos, aunque algunos piensen que no: “A veces las personas que se infectan en el exterior, o sea los importados, aparecen en el total de casos y de forma diferenciada. No se pueden poner en la incidencia de su provincia porque no fue en su territorio donde adquirieron la enfermedad”, apuntó.Explicó el especialista que la tasa de incidencia está relacionada con el lugar donde se produjo la transmisión, y que el proceder en Cuba para los pacientes sospechosos del nuevo coronavirus es de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).“El sospechoso ya tiene sintomatología, por lo tanto en el momento de ingreso se le hace la prueba. Por otra parte, al contacto que no presenta síntomas y no es sospechoso, se le hace el PCR al quinto día de estar aislado”, aseveró.