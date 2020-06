Tributo a Maceo y Che este 14 de junio

Hombre a quien bastaría para inmortalizarlo su viril Protesta de Baraguá o la genial conducción de la invasión desde el insurrecto Oriente al extremo occidental del país, el Mayor General Antonio Maceo Grajales recibirá en Santiago de Cuba este 14 de junio, el homenaje por los 175 años de su natalicio en esta ciudad.Dada las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, esta vez la fecha no será esperada entre canciones y poemas ante el actual Museo Casa Natal del héroe, ubicado en la otrora Providencia No.16, hoy calle Los Maceo No. 207, pero le será dedicada una ofrenda floral en la primera de las cinco salas consagrada a su grandeza y a la familia Maceo-Grajales. El tributo central tendrá lugar en el área de protocolo de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, donde autoridades del Consejo de Defensa Provincial, el Ejército Oriental, el Ministerio del Interior y la UJC en el territorio, acompañarán en nombre del pueblo de Cuba la ofrenda floral, que será depositada ante la llama eterna que arde en memoria del Titán de Bronce.La querida presencia del Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, la ciudad que un día se despertó para ver al guerrillero argentino-cubano que venía con su brazo en cabestrillo a regalarle la ansiada libertad, será recordada este 14 de junio con múltiples actividades, en ocasión de conmemorarse este día el aniversario 92 de su natalicio.Respetando las medidas de aislamiento establecidas para la actual etapa, en horas muy tempranas de la mañana, el Consejo de Defensa del territorio colocará una ofrenda floral en el Memorial, donde reposan sus restos y los de sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, a lo que seguirá la entrega del carné de la UJC a 20 jóvenes destacados de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, informó a Granma Ismary Fernández, especialista principal del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.Precisamente, esa vanguardia juvenil, realizará un trabajo voluntario en el Mausoleo a los Combatientes del Frente Las Villas, sitio donde reposan los integrantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo, el Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, que se fundieron en aquella vanguardia, en el que realizarán labores de conservación de la jardinería y limpieza de los nichos.Asimismo, artistas del territorio, entre los cuales destacan los juglares de la Trovuntivitis y Ernestina Trimiño, la cantante líder del Quinteto Criollo, además de Patricia Casañas, se sumarán al homenaje desde la Plaza del Che, entonando canciones alegóricas a la fecha, momento que será transmitido en vivo vía online a través del streaming Cuba. De igual manera, varios poetas de la provincia, entre los que se cuentan los premiados en el Concurso Ciudad del Che, se sumarán al tributo, mediante la lectura de sus obras; mientras en otro instante de la deferencia con el Héroe de la Quebrada del Yuro, será proyectado el documental El Che, está en Santa Clara, que recoge la presencia del Guerrillero Heroico en esta ciudad.               Â