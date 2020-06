Cuba reporta 14 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas

De los 14 nuevos casos diagnosticados:

La residencia por provincias y municipios de los 14 casos confirmados es:

Tasa de incidencia por provincias (por 100 000 habitantes) en los últimos 15 días:

Detalles de los 14 casos confirmados:

Paciente en estado crítico

Pacientes en estado grave

¿Qué edades y comorbilidades presentaban los 84 fallecidos?

No ingresan las personas muestreadas con PCR como parte de los estudios poblacionales

¿Qué posibilidades tendría Cuba de acceder a vacuna de producción rusa?



La COVID-19 en el mundo

Cuba reportó al cierre del domingo 14 de junio, 14 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 262 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamenta ningún fallecido y fueron dadas 17 altas médicas, informó este lunes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2 486 muestras (814 en el IPK, 363 en el laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras, 341 en el de Villa Clara, en el Centro Provincial de La Habana 433, 188 en el de Santiago de Cuba, y 347 en el laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología) resultando 14 muestras positivas (0,56%). El país acumula 136 249 muestras realizadas y 2 262 positivas (1,7%). Al cierre del 14 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total 380 pacientes, en vigilancia 10, sospechosos 159, y confirmados 211. Otras 544 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.Todos son cubanos.9 (64.2%) son contactos de casos confirmados.En 5 no se precisa la fuente de infección9 casos son del sexo masculino y 5 del sexo femenino.Todos los casos estaban asintomáticos.Los grupos de edades más afectados fueron el de 20 a 39 años, con ocho casos (57,1%), seguido de 40 a 59 años, con cuatro (28,5%) y los mayores de 60 con dos (14.2%).No se diagnosticó ningún niño con la enfermedad.La Habana: 13 casos (8 de La Lisa; 3 de Arroyo Naranjo y 2 de Regla)Matanzas: 1 casoLa Habana: 180 casos (8.43)Matanzas: 10 casos (1.39)Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, no confirman casos de COVID-19.Se han notificado casos en los 15 municipios de La Habana, y en 2 de Matanzas: Limonar y Matanzas.Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados de la Unidad Constructora Militar No. 4. Se mantiene en vigilancia 400 contactos.Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.De los 2 262 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 211, de ellos 206 (97,6%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y 1 965 pacientes recuperados (87%) (17 altas del día). Se reporta un paciente en estado crítico y cuatro en estado grave.Ciudadana cubana de 78 años, residente en el municipio Cotorro de la provincia de La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril. Presentó intensificación de la disnea y se decide intubar y ventilar. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de ambos hemitórax. Empeoramiento clínico radiológico. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano, de 53 años, procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedente de Hipertensión Arterial. Fue trasladado para Cuidados Intermedios por Rx de tórax patológico, donde comenzó con episodios aislados de Hipertensión Arterial con ligera polipnea y se traslada a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable. RX de tórax, mejor con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 64 años, procedente del Municipio Cotorro. Se pone polipneico y tiene una radiología positiva por lo que se decidió pasar a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 38 años, procedente Las Guásimas en Matanzas. Antecedentes de Neoplasia de Ovario derecho. Paciente que hace un mes presenta un cuadro de vómitos acompañado de distensión abdominal y se le diagnóstica un Tumor de ovario. Ingresó en el Instituto de Oncología para operarse y comenzó con febrícula, se le realizó PCR que resultó positivo y se trasladó como confirmada para el Hospital Luis Díaz Soto. Se recibió con vómitos, abdomen distendido, doloroso, con líquido libre en cavidad. Se le realizó paracentesis con líquido de aspecto hemático, trasladándose a Terapia Intermedia. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, con nauseas, sin vómitos y mejor hidratada, con ascitis, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Mantiene líquido en cavidad abdominal y masa a nivel de ovario izquierdo con posible metástasis en pared abdominal. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 86 años, procede del Municipio Cotorro. Antecedentes de Neoplasia de Pulmón con metástasis de laringe y Hernia Umbilical. Comenzó con síntomas respiratorios y por sospechoso se envía para un Centro de aislamiento, donde se le realiza PCR resultando positivo. Se trasladó como confirmado para el Hospital Luis Díaz Soto, donde se decide su ingreso en Cuidados Intermedios, dada la edad y sus antecedentes patológicos. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Se reporta en estado graveComo se ha informado, hasta el momento en Cuba 84 han fallecido personas diagnosticadas con la COVID-19. De ellos:Menores de 50 años: 4 personas50-59 años: 11 personas60-69 años: 17 personas70-79 años: 20 personas80-89 años: 26 personasDurán García particularizó en el hecho de que la cifra de fallecidos ha aumentado en las edades de 60 y más años. Predomina el sexo masculino (59,5%), mientras que el 80,9% presentaba comorbilidades.Entre las enfermedades crónicas asociadas fundamentales estuvieron la hipertensión arterial (57,1%), la diabetes mellitus (33,3%), la cardiopatía isquémica (29,7%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (15,4%), la insuficiencia renal crónica (16,6%), las enfermedades oncológicas (11,9%) y la cirrosis hepática (2,4%).El Director Nacional de Epidemiología llamó a no asustarse, pero insistió en que es importante que las personas con alguna de estas condicionantes se protejan más.Interrogado sobre si una persona a la que se le indica una prueba de PCR no debe salir de su hogar hasta tanto no esté el resultado, Durán García aclaró que depende del motivo por el que haya sido realizada la muestra.“Si es para un estudio poblacional de los que se está realizando en el país, donde se toman muestras de personas que no presentan síntomas de la enfermedad, no tiene por qué ingresar; pero si es un contacto de un caso confirmado, sospechoso de la enfermedad o tiene una infección respiratoria aguda, sí debe permanecer ingresado”, argumentó.Comentó que las personas contagiadas con la COVID-19, a las que se les da el alta clínica a los 14 días si el PCR es negativo y su evolución es favorable, van para su domicilio con restricción de movimiento por 14 días más, cuando se les hace otra prueba, y si no diera positivo, entonces se procede al alta epidemiológica.El Director Nacional de Epidemiología expresó su seguridad de que Cuba se beneficiaría de esa vacuna una vez esté concluida, pues ambos países tienen relaciones fraternas de larga data.“Todos los países, excepto algunos, que están trabajando en esto lo hacen con el mejor sentido de que toda la población se beneficie; nadie está ajeno a lo que está viviendo el mundo desde el punto de vista de la afectación por esta pandemia”, consideró.Hasta el 14 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 7 759 691 casos confirmados (+ 133 808) y 430 127 fallecidos (+ 4 196) para una letalidad de 5,54% (-0,05).La Región de las Américas, reporta 3 788 548 casos confirmados (+ 69 851), el 48,82% del total de casos reportados en el mundo, con 201 874 fallecidos (+ 2 755) para una letalidad de 5,33% (-0,02).Cuba ocupa el puesto 18 en las Américas en cuanto a la letalidad (3,71%).Los números más significativos de casos confirmados y de fallecidos en el área se presentan en Estados Unidos y Brasil.