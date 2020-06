Cuba reporta 10 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas

De los nuevos casos diagnosticados:



La residencia por provincias y municipios de los 10 casos confirmados es:



Tasa de incidencia de los últimos 15 días

Detalles de los 10 casos confirmados:

De los 2 mil 305 pacientes diagnosticados con la enfermedad



Paciente en estado crítico:

¿A quiénes se les aplica el PCR?

Pacientes con miastenia grave y la COVID-19

COVID-19 en el mundo

Al cierre de este jueves Cuba reportó 10 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 305 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamentó ningún fallecido, y fueron dadas 17 altas médicas, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que se encuentran ingresados en hospitales un total de 334 pacientes, 14 en vigilancia, 139 sospechosos, y 181 confirmados. Otras 664 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron este jueves 2543 muestras, con lo que el país acumula 146 276, de las que cuales 2 305 han sido positivas.Todos son cubanosCinco fueron contactos de casos confirmados (50 %)En otros cinco (50 %) no se precisa fuente de infección y cuatro de ellos son de estudios poblacionalesDos son del sexo masculino (20 %) y ocho del femenino (80%)Siete de los casos positivos (70% ) fueron asintomáticos en el momento del diagnósticoPor grupos de edades fueron: menores de 40 años con tres casos (30%), de 40 a 59 años con cinco (50%), y mayores de 60 años con dos (20%)Todos de La Habana, correspondientes a seis municipios (Centro Habana, La Lisa, Guanabacoa, Boyeros, San Miguel del Padrón y 10 de Octubre)La Habana: 154 casos (7.21)Matanzas:4 casos (0.56)Artemisa: 0 casos (0.0)Ciego de Ávila: 0 casos (0.0)13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud ya se encuentran en la primera fase de recuperaciónHay provincias que llevan más de un mes sin confirmar casosCiudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 80 contactos.Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 64 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente infección. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 20 contactos.Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.181 se mantienen ingresados confirmados180 (99,4%) presentan evolución clínica estableSe acumulan 85 fallecidos (ninguno del día)Dos evacuados2 037 pacientes recuperados (88,5%) (17 altas del día)En 99 casos, (4, 3%) aún no se precisa la fuente de infección2003 personas positivas a la enfermedad han sido contactos de casos confirmados (88, 51 %)1244 personas han estado asintomáticas en el momento del diagnóstico (53, 97%)161 personas tienen como fuente de infección el extranjero249 niños han sido diagnósticos y de ellos 231 recuperados (92, 8 %)Ciudadana cubana de 78 años, residente en el municipio Cotorro de la provincia de La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril. Presentó intensificación de la disnea y se decide intubar y ventilar. Ventilación mecánica por polipnea y agotamiento con distress respiratorio leve. Hemodinámicamente inestable. Ecocardiograma: Cardiopatía hipertensiva. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio bibasal. Se reporta en estado crítico inestable.El Dr. Durán aclaró que estas pruebas de diagnóstico de la COVID-19 se les aplica a los casos sospechosos, contactos de los confirmados y en los llamados estudios poblacionales, llevados a cabo en lugares de alta complejidad.“De igual forma, se realiza el examen a todas los pacientes que tengan una infección respiratoria aguda y requieran hospitalización, a los fallecidos por esta enfermedad, y las personas que llegan del exterior.Sobre este último grupo de riesgo, el especialista apuntó que esos casos se mantienen en aislamiento durante 14 días y al cabo de ese tiempo se les hace la prueba antes de incorporarse a la actividad que los trajo al país.Además recalcó siempre que parece una caso confirmado en algún centro de trabajo, se le hace el PCRal 100 por ciento de los trabajadores, sus contactos y familiares.“Cada vez tratamos de abarcar más en el pesquisaje para poder determinar los asintomáticos, que se mantienen en las comunidades. En esta tara son muy importantes los test rápidos que permiten detectar la infección y actuar con rapidez”, dijo.Durante su intervención, el director nacional de Epidemiología precisó también que aunque existan varias provincias sin reportar casos, hace más de un mes, en estas se siguen procesando muestras y se analizan continuamente.Sobre la miastenia grave, enfermedad inmunológica del sistema nervioso central, caracterizada por la debilidad y fatiga de los músculos voluntarios, el Dr. Durán aclaró que hasta el momento en Cuba no existen casos relacionados con la COVID-19.“Lo que hemos podido revisar, de lo que se ha visto en el mundo, es que cuando aparezca la vacuna, en estos pacientes se utilicen vacunas de virus muertos, porque las de virus vivos atenuados no son recomendables.Durán precisó que las primeras ya se ensayan para buscarla y reiteró que aún no se encuentra una vacuna definitiva contra el nuevo coronavirus, aunque se realizan loables esfuerzos en distintos países.De encontrarla, recalcó que las personas con miastenia grave, no deberán suspender su tratamiento habitual, y al igual que el resto de la población, cumplir con todas las medidas de protección establecidas.Hasta el 18 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 8 318 370 casos confirmados (+ 176 241) y 448 735 fallecidos (+ 5 mil 247) para una letalidad de 5,39% (-0,06).La región de las Américas reporta 4 098 241 casos confirmados (+ 110 748), el 49,27% del total de casos reportados en el mundo, con 212 399 fallecidos (+ 3 479) con una letalidad de 5,18% (-0,06).