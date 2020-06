Cuba reporta 4 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 34 altas médicas

Al cierre de este viernes, Cuba reportó 4 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 309 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamentó ningún fallecido, y fueron dadas 34 altas médicas, informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que se encuentran ingresados en hospitales un total de 296 pacientes, en vigilancia 12, 133 sospechosos, y 151 casos activos confirmados. Otras 574 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron este jueves 2 536 muestras, de ellas 1724 pertenecen a La Habana (territorio de mayor complejidad) y el resto a las demás provincias del territorio nacional. Así, el país acumula 148 812, de las que cuales 2 309 (1.6%) han sido positivas desde el inicio de la epidemia en Cuba.

De los 2309 casos confirmados:



Se mantienen ingresados 151 casos activos , de ellos 150 (99,3%) presentan una evolución clínica estable

Se acumulan 85 fallecidos (ninguno en el día de ayer), para una tasa de letalidad de 3.68 % que coloca a Cuba en el lugar 18 en la región respecto a este indicador

Se reportan dos evacuados

Del total, 2 071(89,7%) pacientes se han recuperado de la enfermedad (34 altas en el día de ayer)

Se reporta un paciente crítico y ninguno en estado grave.

2 007 personas han sido contactos de casos confirmados (88.5%)

En 99 personas no se ha podido precisar la fuente de infección (4.3%)

161 personas tienen fuente de infección en el exterior

Del total de personas contagiadas 1165 son hombres (50.4%) y 1144 son mujeres (49.5%)

1247 personas han sido asintomáticas al momento del diagnóstico, lo cual representa el 54 %.



Sobre este aspecto, Durán García puntualizó que en los últimos 15 días, el número de casos detectados sin síntomas en el momento del diagnóstico asciende al 69.8 %. Se trata de 123 pacientes.



Han sido diagnosticados durante toda la epidemia 249 niños, de los cuales 231 ya se han recuperado (92.8%).



De los 4 nuevos casos:



Todos son cubanos

Todos son de La Habana (2 Arroyo Naranjo y 2 de La Lisa)

Todos son contactos de casos confirmados previamente

Dos son del sexo masculino y dos del femenino

Tres de los cuatro casos fueron asintomáticos

Dos pertenecen al grupo de edad entre 20 y 39 años, uno al de 40 a 59 años y uno a los mayores de 60 años

No se diagnosticaron niños



Detalles de los 4 casos confirmados:



Ciudadano cubano de 75 años de edad. Residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad. Residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad. Residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad. Residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Paciente en estado crítico:



Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, modalidad IPPV, en posición prono. Hemodinámicamente estable. Se suspende apoyo con drogas vasopresoras. Cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Rx tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en forma de parches. Reportada de crítica estable.



En los últimos 15 días, aunque La Habana disminuye su tasa de incidencia por 100.000 habitantes (6.28), sigue siendo la más elevada del país, seguida de la provincia de Matanzas (0.28), aunque esta también disminuye su tasa con respecto al día anterior al no reportar nuevos casos en esta jornada.



Durán García ratificó que 13 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin reportar casos en los últimos 15 días, algunos territorios desde hace más de un mes.



29 pacientes en Cuba se han tratado con plasma sanguíneo de pacientes recuperados de la COVID-19



El uso de plasma sanguíneo de pacientes convelecientes o recuperados no es una terapia exclusiva de la COVID-19, como no lo fue en su momento del Ébola cuando la epidemia de este virus en África occidental, sostuvo Durán García.



De acuerdo con el doctor, esta es una modalidad que se utiliza en varias patologías, a partir de la extracción del suero de una persona que ya ha padecido la enfermedad, y que posee títulos de anticuerpos suficientes para proteger contra esa infección. Este suero se le administra a una persona que está enferma y ayuda a que su nivel inmunitario se defienda de la misma y se recupere.



En Cuba se ha utilizado esta modalidad, dijo el especialista y destacó el gesto altruista de varias personas que han donado su plasma. En el país, informó, ya se han tratado con esta terapia 29 personas, a las que se le ha administrado este suero.



Precisó Durán García que no se utiliza como una modalidad terapéutica o tratamiento desde los inicios de la enfermedad, sino en pacientes graves, en los cuales los resultados han sido satisfactorios.



El espacialista agregó que este suero se está utilizando además en pacientes que luego de los 15 días con una evolución clínica favorable, el tratamiento adecuado, se mantienen positivos al virus. Ello ha ocurrido en casos aislados, y ha tenido un resultado satisfactorio.



Dijo que para lograr tratar estos 29 pacientes se han procesado 138 muestras de suero de personas recuperadas que han donado su plasma para que esta terapia se aplica en las personas que lo requieran.



La Habana y Villa Clara son las dos provincias que más han trabajado en esta terapia, señaló el especialista.



“Para evitar nuevos rebrotes el tratamiento es evitar el contagio”



Para evitar nuevos rebrotes no hay ningún tratamiento médico específico, aclaró Durán García, que no sea evitar los contagios.



No obstante, se refirió a los protocolos preventivos que favorecen el incremento de inmunidad en las personas, que en Cuba se apoyan en el uso de productos como la Biomodulina T o el interferón alfa 2b humano recombinante, entre otros.



Hasta tanto no exista una vacuna espcífica, la única protección eficaz contra el contagio es mantener las medidas sanitarias y el distanciamiento físico necesario, remarcó.



Aún sin vacunas esta es una enfermedad que se puede controlar, dijo.



En Cuba, apuntó el especialista, se elaboraron un grupo de indicadores (tasa de incidencia, existencia de eventos de transmisión local, casos activos, casos en los que se detecta la fuente de infección, entre otros) que cada municipio y provincia analiza y en dependencia de estos se decide o no cambiar de fase.



Las personas con VIH pueden evolucionar sin complicaciones



Según refirió el doctor Durán García, durante la epidemia se han contagiado con el coronavirus personas positivas Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/Sida).



Ser una persona con VIH no te hace más propenso a adquirir la COVID-19, recordó el especialista, pero su afectación en el sistema inmunitario puede hacer que la evolución sea con complicaciones.



En Cuba, en los pocos casos registrados, ello no ha sido frecuente y la evolución ha sido generalmente favorable, sobre todo en aquellos que han cumplido rigurosamente su esquema de tratamiento para la enfermedad de base.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 19 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 8 millones 457 mil 305 casos confirmados (+ 138 mil 935) y 453 mil 882 fallecidos (+ 5 mil 147) para una letalidad de 5,37% (-0,03).



En la región las Américas se reportan 4 millones 170 mil 615 casos confirmados (+ 72 mil 324), el 49,31% del total de casos reportados en el mundo, con 215 mil 737 fallecidos (+ 3 mil 338) para una letalidad de 5,17% (-0,01).