La Policía declara como incidente terrorista el apuñalamiento masivo en un parque del Reino Unido

La Policía Antiterrorista del Reino Unido ha anunciado que el apuñalamiento múltiple, que se produjo en el parque Forbury Gardens, en la ciudad de Reading este sábado, se está investigando como un incidente terrorista. Anteriormente se informó que 3 personas murieron y otras 3 resultaron gravemente heridas como resultado del apuñalamiento.Este 20 de junio, la Policía informó que se había iniciado una investigación por asesinato y que un hombre de 25 años fue arrestado en relación con el ataque. El detenido, que según algunas fuentes sería de origen libio, como presunto autor de los hechos y se investiga si hay algún agresor más y el móvil de la acción, sin descartar el terrorismo. “Un hombre entró en el parque y apuñaló a tres personas en el cuello y bajo los brazos gritando unas palabras ininteligibles, después fue a por nosotros, y cómo no nos alcanzó atacó a otro grupo”, explicó un testigo a The Telegraph.Se da la circunstancia de que en el lugar de los hechos se había celebrado poco antes una manifestación del movimiento Black Lives Matter. Varios coches policiales y dos ambulancias aéreas se han desplazado hasta la zona, que quedó tomada por la policía poco después.”Estamos al tanto de un incidente en Forbury Gardens, en Reading. Los agentes se encuentran en el lugar e investigan lo sucedido”, señaló un portavoz policial. Las autoridades de Reading han pedido a los ciudadanos que “se mantengan alejados de esa zona” mientras se esclarecen los hechos.Pasada la medianoche, el primer ministro, Boris Johnson, afirmó que sus “pensamientos están con todos los afectados por este terrible incidente en Reading”, al tiempo que agradeció la actuación de los servicios de emergencia. Por su parte, la titular de Interior, Priti Patel, expresó en Twitter su “profunda preocupación” por lo sucedido.Policías montando guardia en el acceso al parque Forbury Gardens en Reading tras un ataque con arma blanca la tarde anterior. Foto: La VanguardiaDiversas autoridades y líderes políticos pidieron a los testigos que grabaron vídeos relacionados con los hechos con sus teléfonos móviles no difundirlos por su contenido escabroso.